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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
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Подкаст «Что Нового?» Пластик по колено
Как эко-активисты очищают Черноморское побережье от мусора
Общество19
«Новая газета»редакция
19
Целую неделю российский «Гринпис» собирал мусор на Черноморском побережье. Как в море попадают зубные щетки, туфли на шпильках и пена для бритья? Корреспондент «Новой» Виктория Одиссонова вместе с волонтерами изучала географию морского мусора и пыталась понять, почему проблема загрязнения водоемов не решается годами. Слушайте рассказ Вики в свежем выпуске подкаста «Что Нового?».
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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