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Специальный репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из московской больницы

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№ 123 от 9 ноября 2020

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Подкаст «Что Нового?» Пластик по колено

Как эко-активисты очищают Черноморское побережье от мусора

Общество19

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Целую неделю российский «Гринпис» собирал мусор на Черноморском побережье. Как в море попадают зубные щетки, туфли на шпильках и пена для бритья? Корреспондент «Новой» Виктория Одиссонова вместе с волонтерами изучала географию морского мусора и пыталась понять, почему проблема загрязнения водоемов не решается годами. Слушайте рассказ Вики в свежем выпуске подкаста «Что Нового?».

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Теги:
экология, мусор, гринпис, подкаст

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