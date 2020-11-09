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Специальный репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из московской больницы

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№ 123 от 9 ноября 2020

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Осложнение пандемии. COVID-19 приводит к ампутации. ВИДЕО

Что увидела спецкор Елена Костюченко — автор репортажа «Ночь, день, ночь» из «красной зоны» московской больницы

Общество4 005

4 005
 

Вся 15-я больница Москвы — «красная зона». В диагностическом заседает штаб и спят врачи между сменами. Есть роддом, где лежат роженицы с коронавирусом. Детей разделяют с мамами сразу после родов, показывают малышей по WhatsApp. 385 детей родилось здесь за время пандемии.

Территория больницы огромная, на ней можно заблудиться. Это одна из трех московских больниц, которая работает с коронавирусом с начала эпидемии — без перерыва.

«Тромбы у всех. D-димер, который показывает склонность организма к тромбообразованию, — в норме 1–2, 500 максимум, у наших 1000, 3000, 7000! — говорит хирург Виктор Аносов. — Тромб в голову — инсульт, в сердце — инфаркт, в легких — легочная эмболия. С конечностями проще. Ампутации идут каждый день».

«Обычно смертность при операциях 1–2%. Сейчас смертность доходит до 50%

Теги:
как это устроено, пандемия, коронавирус, анонс

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