Материалы
Рубрики
Темы
- Трамп или Байден? Америка считает голоса8 материалов
- Российских моряков бросили умирать3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Сюжеты
Обложка дня
Специальный репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски
«Новая газета»редакция
3
Почему это важно
Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:красная зона, коронавирус, обложка дня, новая газета
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником