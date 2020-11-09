Сами себя кланировали

Чучело медведя в элитном яхт-клубе «Марбелья», Липецкая область. Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

От редакции Кому принадлежит Россия

В начале 2000-х «Новая» публиковала расследование, поводом для которого послужили статьи в европейской прессе. Тогда швейцарцы с удивлением обнаружили, что на берегу Женевского озера развернулось масштабное строительство. Возводился дом, на несколько подземных этажей вгрызавшийся в скальную породу, с вертолетной площадкой и яхтенным молом. Строили русские. Обалдев от размаха, швейцарские СМИ предположили, что это будет дача российского президента. Ну а как еще — деньги-то какие… Сенсация — для европейцев — не состоялась, потому что будущим дачником оказался не кто-то из жителей Кремля, а скромный депутат одной из региональных дум, к тому же когда-то отвечавший в области за сельское хозяйство. Но вообще-то, если подумать, сенсация именно в этом. Долгое время людей убеждают в бедности российских регионов, постоянно требующих дотаций, не справляющихся с национальными проектами, регионов, в которых медсестры, врачи и учителя получают мизерные зарплаты, где разваливается аварийное жилье, сироты не получают причитающиеся им квадратные метры, а дети умирают от нехватки бюджетных средств на жизненно необходимые им лекарства. Так вот, разговор о бедности регионов — чаще всего разговор не в пользу бедных. Уже несколько месяцев не сходят с мониторов новости из маленького Выборгского района Ленинградской области. Выяснилось, что там из бюджета украли полтора миллиарда рублей. И это то, что удалось узнать, и это лишь за последние годы. А если каждый район потрясти? «Новая» начинает рубрику «Кому принадлежит Россия». Известно кому, скажете вы, — кланам. Понимая под кланами кремлевские и лубянские группировки. И будете правы. Отчасти. Эти кланы — высшая лига: федеральный бюджет, стратегические ресурсы, финансы. Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов! Другой, покосившейся страной владеют кланы региональные. И в том, что в сельском фельдшерском пункте ничего, кроме зеленки, нет — их заслуга. Зеленка, дотации, квадратные метры обманутых дольщиков, дорожное полотно, вырубленные под коттеджи заповедные леса, плата за ЖКХ и электричество, арендные платежи, мусорные свалки — все это основа их фееричного благосостояния. Начнем с Липецкой области, где недавно сменился губернатор, просидевший на своем посту два десятилетия.

О боярско-купеческих кланах Липецкой области. Расследование

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Липецкая область — зона аномального следствия и правосудия, не замечающих махинаций местных чиновников и родственного им бизнеса и фактически состоящих у них на контрактной службе.

Об этом публиковал статьи наш обозреватель Игорь Домников. Еще в конце 90-х. И его забили в подъезде молотком. Заказчиком преступления был бывший вице-губернатор Липецкой области, ответственный за экономику, Сергей Доровской. Он имел обширные связи в авторитетных кругах и потому легко мог себе позволить обратиться за предоставлением «услуг» к одной из самых кровавых банд России того времени — Тагирьяновской ОПГ.

Губернатором тогда уже был Олег Королев. Доровской — член его команды, пришедшей к власти на выборах. Хотя, по мнению экспертов, знающих ситуацию в области, кто был в чьей команде — еще вопрос.

После отставки Доровской вернулся в бизнес. Пошла странная череда смертей предпринимателей, чьи сферы интересов пересекались с областью деятельности нового-старого бизнесмена. Убийства остались до конца не раскрытыми. Как и многие другие преступления.

Сергей Доровской

Все скандалы не помешали губернатору два десятка лет продержаться на посту, а затем переехать в Москву — на приятную должность сенатора. Связи с регионом он не потерял — ну, хотя бы потому, что два бывших его заместителя по-прежнему решают вопросы так, как они привыкли.

Из последних примеров избирательности следствия и правосудия.

Висит дело

Не так давно МВД Липецкой области прекратило уголовное дело в отношении руководства металлургического завода «Свободный сокол». Следствие пришло к выводу, что электроэнергия не является имуществом, так как не имеет материального воплощения, а значит, она не может быть похищена, кроме того, в действиях руководителей «Свободного сокола» Бабуцидзе А.Я. и Ефремова И.В. отсутствует корыстный мотив.

До этого следствие отрабатывало версию, согласно которой электроэнергия на сумму в 415 000 000 рублей была похищена у ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (далее — ЛЭСК). В уголовном деле ЛЭСК фигурировала как потерпевшая сторона. Но Антон Бабуцидзе и Игорь Ефремов чувствовали себя достаточно уверенно и платить не собирались и не собираются.

Необходимое отступление.

С электричеством в Липецкой области с давних времен связано много скандалов. Именно взаимозачеты по электроэнергии и стали причиной убийства нашего обозревателя Игоря Домникова,

публикации которого чуть не сорвали многомиллионные сделки.

Другие громкие уголовные дела тоже близки к «обнулению». Или уже самоликвидировались.

Судьба громких уголовных дел Липецкой области. Коротко



Дело бывшего главы АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Валерия Клевцова было возбуждено в 2017 году. Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве. Дело дошло до суда и даже слушалось в другом регионе, чтобы обеспечить независимость правосудия. Но в 2019-м судья Воронежского суда после семи заседаний ушла в отставку, и сейчас дело передано на новое рассмотрение. Валерий Клевцов с удовольствием посещает театры и различные мероприятия — складывается ощущение, что домашнего ареста как меры пресечения уже и нет.

Офис «Липецкой ипотечной корпорации». Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

В том же 2017 году следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц, которое повлекло за собой лишение права гражданина на жилье. По делу проходило руководство ОАО «Эксстроймаш», входившее в состав группы компаний «СУ-5», которой руководил депутат горсовета Михаил Захаров . Захаров смог сбежать за границу, оставив 1800 обманутых дольщиков ЖК «Европейский».

. Захаров смог сбежать за границу, оставив 1800 обманутых дольщиков ЖК «Европейский». В августе 2018 года региональное управление МВД возбудило уголовное дело о незаконном предпринимательстве и нелегальном создании юрлица в отношении бывшего руководителя областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой. По версии следствия, чиновница знала, где в области будет проложен участок трассы «Меридиан» (часть глобального маршрута Западная Европа — Китай, призванного соединить Шанхай и Гамбург), и якобы организовала скупку земель и ее продажу инвесторам проекта по завышенным ценам. Сначала Крючковой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, позже она отправилась в СИЗО, а затем все обвинения с нее были сняты по реабилитирующим основаниям, но добавилось новое. Крючкову обвинили в получении взятки в размере 5 миллионов рублей. В таком виде дело дошло до суда, который идет ни шатко ни валко.

Почему никто всерьез не разбирается в многомиллионных хищениях, которые, без сомнения, были, пусть, например, к ним и имели отношение какие-то другие люди?

Потому что практически все более-менее значимые лица области из числа прежде всего чиновников и предпринимателей, кормящихся из бюджета, оказались замазаны в грязных историях, все они и их дети стали одним кланом, работающим на себя и на свое будущее.

Посади одного — и посыплется все. Ведь даже семейные праздники в таких условиях превращаются в неформальный «саммит элит».

Например, в конце сентября этого года в яхт-клубе «Марбелья» (что в Липецкой области, а вовсе не в Испании) отмечали день рождения Ивана Полякова — бывшего и.о. руководителя областного УФСБ. (Да, у вице-губернатора Доровского тоже была яхта, но как бы не его, и взыскать с экс-чиновника какие-либо деньги в пользу семьи убитого Игоря Домникова мы не смогли).

Яхт-клуб «Марбелья». Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

На значимое в области мероприятие были приглашены и отбывающий домашний арест Валерий Клевцов, и руководство «Свободного сокола», и Юрий Божко. Собравшихся почтил своим присутствием даже Олег Петрович Королев.

Олег Королев пробыл губернатором Липецкой области с 1998 по 2018 годы. Фото: РИА Новости

Представляю, как смотрели на него фигуры поменьше — например, руководители компании ООО «Теплосфера», Алексей Гуськов и Владислав Солилов, которые выполняли большинство сопроводительных строительных работ в особых экономических зонах Липецкой области. Возможно, они оказались в списках приглашенных потому, что Солилов — в списке учредителей дачного некоммерческого партнерства «Семеновское» вместе с отцом именинника Полякова Виктором Григорьевичем.

Собравшимся было что обсудить. В области только что официально избрали нового губернатора.

Эпизод 1. «Свободный сокол», что ты вьешься

Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

История «Свободного сокола» начинается в 1999 году. Тогда на площадке обанкроченного завода было образовано ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол». В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.

Гоча Чигладзе и Антон Бабуцидзе засветились в свое время в скандале вокруг шахты в Кемеровской области. А Владимир Лаврентьев в прошлом был начальником областного фонда имущества, затем — заместителем главы администрации Липецкой области, с 2006 по 2012 год возглавлял территориальное управление федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Владимир Лаврентьев

Еще Владимир Лаврентьев — председатель правления Липецкой областной Ассоциации промышленных предприятий, в состав которого входит генеральный директор ООО «ЛТК Свободный Сокол» Игорь Ефремов. Неудивительно, что, и став вице-губернатором, Владимир Лаврентьев оказывал поддержку «Свободному соколу» и даже вел переговоры с ЛЭСК.

В 2010 году у ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» стали возникать трудности с платежами перед ОАО «ЛЭСК». В 2011 году долг накопился еще и перед поставщиками газа.

«За электроэнергию и за газ приблизительно одинаковые долги были в 2011 году, — рассказывает директор ОАО «ЛЭСК» Сергей Аргентов. — Мы поняли, что вынуждены прекращать поставки, и назначили определенную дату ограничения, на эту же дату ограничение назначил «Газпром». Но дата наступила, а мы ничего сделать не смогли. За «Свободным соколом» расположен целый поселок, на который электричество подается с предприятия.

Отключить «Сокол» значило «погасить» поселок; естественно, такого делать нельзя. Как только коллеги из ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» это поняли, они просто перестали на нас реагировать.

А «Газпром» мог отключить впрямую поставку газа на «Свободный сокол», поэтому долг перед ним оплатили. Это было выборочное управление: кому отдавать долги, а кому не отдавать, в зависимости от того, у кого был рычаг физического давления, а у кого нет».

К тому моменту ЛМЗ «Свободный сокол» скопил долги и перед налоговиками. При этом компания взяла в Сбербанке кредит на 3,3 млрд рублей под госгарантии. По странному стечению обстоятельств управляющей Липецким филиалом Сбербанка была Татьяна Божко, супруга Юрия Божко, бывшего первого вице-губернатора области.

Юрий Божко, бывший первый заместитель губернатора Липецкой области

В 2013 году «ЛМЗ «Свободный сокол», запустив процедуру банкротства, передаст свои производственные активы вновь созданному предприятию, в названии которого изменены всего две буквы, — «ЛТК «Свободный сокол». Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.

ЛТК «Свободный сокол» практически не платит за электроэнергию. В феврале 2013 года ОАО «ЛЭСК» решило построить обходную линию электропередачи для организации автономного электроснабжения поселка, но идею заблокировал арбитражный суд. В 2014 году ЛЭСК отказалась поставлять электричество вновь созданной компании, пока не будут погашены долги «ЛМЗ «Свободный Сокол». Было заключено соглашение и даже прописан график погашения долгов, но, как только началась подача энергии, «соколы» пошли в суд и все отменили.

В это же время создается некое ООО «Фасонлит», генеральным директором которой стал все тот же Александр Ефремов. И этот «Фансолит» заключает договор на поставку сырья со «Свободным соколом», который теперь просто «оказывает услуги по переработке». Зачем такие сложности? Ну, может быть, как я могу предположить, чтобы минимизировать риски взыскания долгов.

«Когда мы все же нашли технический способ ограничить поставки электроэнергии «Свободному соколу» благодаря специальному постановлению областного правительства, то реально ввели ограничение 17 ноября 2018 года. А 22 ноября Бабуцидзе как честный человек сказал мне, что платить они не будут, — вспоминает гендиректор ЛЭСК Сергей Аргентов. — И липецкий суд запретил нам ограничивать поставки электроэнергии «Свободному соколу».

Самое интересное, что после суда я пришел на работу, а тут сидел старший помощник прокурора области Михаил Попов. Он по-доброму вручил предостережение: мол, не смейте ограничивать».

В том же 2018 году Михаил Попов ушел из прокуратуры на руководящую должность в «Свободный сокол».

ОАО «ЛЭСК» решило взыскать долги через суд, но суд принял решение не в пользу энергетиков, посчитав, что те пропустили сроки давности, при этом существование самого долга суд признал. Тогда руководство ЛЭСК отправилось в полицию.

«На «площадке» областной администрации нас постоянно прессовали и постоянно оттягивали сроки, — продолжает Аргентов. — Главный промышленник наш, Владимир Лаврентьев, нас прессовал за «Свободный сокол». Мол, зачем отключаете, кто вам дал право отключать? Вы давайте договаривайтесь, это промышленное предприятие, его надо спасать. О чем с ними договариваться? Сотни миллионов неуплат, уже явно фирма идет в банкротство».

Камеры наблюдения на заборе вокруг частной собственности Владимира Лаврентьева. Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

Весной 2019 года региональным УМВД было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере с суммой ущерба 415,4 млн руб. В июне 2019 года в качестве обвиняемых были обозначены управляющий директор Антон Бабуцидзе и генеральный директор Игорь Ефремов.

Но и тут в дело опять вмешалась прокуратура, причем вовсе даже не липецкая, а Генеральная. Почему вмешалась? Кто знает, но есть предположение: может быть, потому, что вице-губернатор Юрий Божко в прошлом работал именно в прокуратуре и, вероятно, у него сохранились хорошие отношения с Игорем Пантюшиным, бывшим прокурором Липецкой области, — все же они учились в одно время в Воронежском университете, а затем работали в органах.

Хочу вам рассказать историю о прокурорской солидарности — она к делу «соколов» отношения не имеет, но так, штрих. Сказ о том, как Игорь Пантюшин спас Илью Копытина, прокурора города Владимира.

Копытин прошел путь от следователя до заместителя прокурора Октябрьского района города Липецка. Затем стал муромским городским прокурором, а потом и прокурором Владимира, после того как прокуратуру области возглавил его земляк Пантюшин.

8 октября 2018 года в отношении Копытина Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, он подозревался в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Следователь по особо важным делам СУ СКР заявил в суд ходатайство об аресте Копытина, но тот на заседание не пришел. Прокурор Владимирской области Пантюшин распорядился направить соответствующую информацию руководству СКР для «дачи правовой оценки законности принятого решения».

в отношении Копытина Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, он подозревался в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Следователь по особо важным делам СУ СКР заявил в суд ходатайство об аресте Копытина, но тот на заседание не пришел. Прокурор Владимирской области Пантюшин распорядился направить соответствующую информацию руководству СКР для «дачи правовой оценки законности принятого решения». 9 октября руководителю СУ СКР им также было внесено требование об устранении нарушений законодательства.

руководителю СУ СКР им также было внесено требование об устранении нарушений законодательства. 10 октября Пантюшин отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

После изучения всех материалов и доводов жалобы, подписанной руководителем СУ СКР по Владимирской области Александром Еланцевым, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман решил, что выводы областного прокурора Игоря Пантюшина, сделанные им при отмене постановления 10 октября 2018 года, «обоснованны и мотивированы» и принятое им решение «отмене не подлежит».

В случае со «Свободным соколом» схема была похожая.

На основании жалоб, инициированных адвокатами обвиняемых, уголовное дело было истребовано для проверки в Генеральную прокуратуру РФ.

Еще до окончания изучения материалов адвокатам из Генеральной прокуратуры поступил ответ, в котором говорится о невиновности их подзащитных (много ли вы знаете подобных случаев?).

После завершения проверки все тем же первым заместителем генпрокурора Буксманом в адрес прокурора Липецкой области Кожевникова было направлено письмо с мнением о невиновности Бабуцидзе и Ефремова.

Кожевников мнения Буксмана не разделил. После предоставления прокуратурой Липецкой области в адрес Генеральной доказательств, по ее мнению, виновности Бабуцидзе и Ефремова, а также обоснования законности возбуждения уголовных дел, в отношении Кожевникова была инициирована служебная проверка, по результатам которой генеральным прокурором Юрием Чайкой Константину Кожевникову было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Кожевников потерял работу.

Экс-прокурор Липецкой области Константин Кожевников. Фото: LipetskMedia

А уголовное дело в отношении Бабуцидзе и Ефремова было прекращено. Правда, есть второе дело в отношении неустановленных лиц о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 1,65 млрд рублей государственных денег. Это история про кредит в Сбербанке, который был выдан не просто так, а под 50-процентные госгарантии федерального Минфина. Деньги должны были быть направлены на развитие производства.

Все это выглядит странно: предприятие на пороге банкротства, топ-менеджеры все в уголовных скандалах, а выделяются миллиарды рублей под госгарантии. Значит, попросили.

Как бы то ни было, часть денег бесследно растворилась в фирмах-прокладках с неясной историей и директорами-номиналами.

Но мы никогда не узнаем, как выдаются такие кредиты и кто должен за это отвечать, потому что из Генеральной прокуратуры поступает команда закрыть и это дело.

Так что особо не удивляет, что областные энергетики, пытаясь взыскать со «Свободного сокола» многомиллионную задолженность, получали во всех липецких инстанциях отказ. Энергетики написали кассационную жалобу в судебную коллегию Верховного суда РФ. Но «Свободному соколу» решил помочь сенатор от Липецкой области, в прошлом губернатор Олег Королев. Причем не кулуарно, а вполне публично.

Письмо сенатора Королева — председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву

Он написал письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву на рабочем бланке Совета Федерации с просьбой рассмотреть обращение «Свободного сокола». Цитирую: «Учитывая значимость для региона и страны единственного предприятия на территории России и стран СНГ, производящего трубы для водоснабжения из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, прошу вас рассмотреть данный вопрос. Обращение ООО «ЛТК «Свободный сокол» прилагаю».

Королева понять можно. Не для того он 20 лет строил — и построил! — в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким кругом его замов, их родственников, друзей и деловых партнеров, чтобы эта система рухнула после его почетной ссылки в Москву. Наоборот, в глубине души, как мне кажется, Олег Петрович до сих пор считает себя в большей степени липецким губернатором, чем своего сменщика Игоря Артамонова.

прямая речь Дмитрий Аверов вице-губернатор Липецкой области — Год назад на конференции вы заявили, что создается специальная рабочая группа для наблюдения за ЛТК «Свободный сокол». Как вы оцениваете результаты проделанной работы? — Рабочая группа была создана, когда возникли уголовные дела в отношении руководителей «Свободного сокола». Существовал риск того, что предприятие может остановиться. В связи с тем, что у него была существенная кредитная нагрузка, мы мониторили ситуацию. Предприятие для региона достаточно крупное, обеспечивает рабочими местами свыше 1200 человек. За прошедший год «Свободный сокол» показывал достаточные для его функционирования операционные показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы. Мы продолжаем мониторить ситуацию вокруг предприятия. — Существовало предприятие ЛМЗ «Свободный сокол», которое было обанкрочено, на его месте была создана новая компания — ЛТК. Но вместе с банкротом пропало и порядка 5 миллиардов рублей. Насколько это серьезная сумма по меркам региона? — На тот момент эта сумма была сопоставима с бюджетом города Липецка, потому что в 2011 году бюджет был в районе 8 миллиардов рублей. Позже предприятию был выдан кредит Сбербанком России примерно на 3,3 миллиарда рублей. Тут я, честно говоря, убежден, что ситуация с точки зрения банковской логики неправильная, ведь кредит брался на сумму, сопоставимую или превышающую годовую выручку предприятия, и явно не на инвестиционные цели. Все средства якобы ушли каким-то контрагентам предприятия, кажется, в Кемеровскую область (напоминаем, именно там разразился скандал с участием топ-менеджеров «Свободного сокола». — Ред.). Выдача кредита сопровождалась при этом государственной гарантией РФ, по которой Минфин РФ впоследствии выплатил свыше 1,6 миллиарда рублей. Также вопрос: как был выдан кредит предприятию, которое очень скоро стало банкротом с общей суммой обязательств перед кредиторами примерно на 5,5 миллиарда рублей (согласно реестра требований кредиторов), как оценивали выдачу кредита рисковики? Кстати, одним из крупнейших должников предприятия, по данным отчета конкурсного управляющего, было все то же ООО «ЛТК «Свободный сокол» — около 400 миллионов рублей. Потом эти средства взыскивал конкурсный управляющий. Интересно, что все имущество предприятия было далее реализовано с торгов конкурсным управляющим примерно за 750 миллионов рублей, то есть в четыре с лишним раза меньше выданного кредита в Сбербанке.

Эпизод 2. Кто строит город-сад

Село Ленино — Липецкая «рублевка». Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

В любом регионе одним из элементов фундамента, на котором покоится власть, всегда будет стройка. Вот и в Липецкой области получилась конструкция, которая переживет не одну смену управленцев без особого ущерба для своих бенефициаров.

При Королеве строительство и сферу ЖКХ в Липецкой области курировал его заместитель Юрий Божко, тот самый выходец из прокурорских работников. Решать вопросы застройки Божко мог успешно. В том смысле, что владельцы и руководители компаний-застройщиков были ему друзьями, а с кем-то он успел и породниться. Например, сын Юрия Божко женился на Екатерине, внучке Виктора Григорьева, владельца местной строительной компании СУ-11 «Липецкстрой-Л».

В 2016 году эта структура стала лидировать на строительном рынке области. Ею руководила уже целая династия:

отец, Виктор Григорьев,

его сын Александр

и дочь Ирина Бачурина.

Доверительные отношения привели к тому, что губернатор Королев, его заместитель Божко, руководители липецкой мэрии и заслуженный строитель России Виктор Григорьев в какой-то момент стали соседями. Дочь Виктора Григорьева Ирина Бачурина владеет домом по соседству с супругой Юрия Божко Татьяной, с супругой бывшего вице-мэра Липецка Галиной Тучковой и бывшей первой леди области Татьяной Королевой. Дома их расположены в селе Ленино. Статус местной «Рублевки» подчеркивает знаменательный факт:

на выезде из села Ленино в сторону Липецка построен единственный на весь город надземный пешеходный переход. Ну, чтобы люди не мешали начальству с комфортом ехать на работу.

А люди, бывает, доставляют проблемы. Например, в 2013 году на могиле родственников заслуженного строителя Григорьева, куда приходят члены семьи усопших, был пойман 41-летний Николай Мачнев. Сотрудники полиции обнаружили у него в пакете связанные между собой изолентой баллончики с газом, канистру бензина, спички, зажигалку и гвозди. Оказалось, что подозрительный гражданин на протяжении 10 лет работал мастером и прорабом в ЗАО «СУ-11 Липецкстрой-Л», все это время он жил в ведомственной квартире, построенной с его участием, но в какой-то момент у него возникли разногласия с руководством, в результате чего вся его семья оказалась на улице.

А вы знаете, чем дело кончилось? Областной суд оправдал Николая Мачнева и признал за ним право на реабилитацию. Во избежание… А строитель Григорьев тем временем продолжает рассказывать липецким изданиям, как его компания в первую очередь заботится о собственных сотрудниках.

прямая речь Андрей Трофименков депутат обсовета Липецкой области (фракция «Единая Россия» — Я голосовал против бывшего первого вице-губернатора Божко на сессии Липецкого областного совета, когда принималось решение о назначении его на должность уполномоченного по правам предпринимателей Липецкой области. Юрий Николаевич имел огромное влияние при прежнем губернаторе, был фактически его правой рукой, часто его замещал. Все направления деятельности, на которые он «влиял», по моему оценочному суждению, коррупционноемкие. Божко курировал самые важные в регионе отрасли: строительство, имущественные отношения, ЖКХ и энергетику. Строительство — это десятки недостроенных объектов. Самый яркий пример — скандал с Липецкой ипотечной корпорацией. Ее бывший руководитель Валерий Клевцов — фигурант уголовного дела о выводе бюджетных средств. Речь идет о десятках миллионов рублей. Тысячи дольщиков ему поверили, вложили свои деньги в строительство квартир, а в итоге остались обманутыми. Долгие годы Божко эта проблема не решалась, дело сдвинулось только с приходом во власть новой команды [губернатора Артамонова]. Второй пример. Уголовное дело коррупционного характера в отношении начальника областного управления земельных и имущественных отношений Ольги Крючковой, которая считается человеком Божко. Она распоряжалась липецкими землями как своими собственными в личных интересах, а возможно, и не только в личных. В ЖКХ — полный развал отрасли, неплатежи управляющих компаний, постоянный передел сфер влияния, сейчас возбуждены уголовные дела в отношении руководителей целого ряда управляющих компаний. Энергетика. Под покровительством Божко действовала команда местных строителей и энергетиков (Липецкэнерго), которые строили ненужные объекты с завышением цены до 200%, а затем эти затраты перекладывались на другие предприятия и население через тарифы, которые утверждали люди Божко в областной администрации. Кроме того, он же, так сказать, помогал хозяевам завода «Свободный сокол», которые все полученные от производства деньги выводили на свои компании как в России, так и за рубежом, накапливая долги. При этом «Свободный сокол» смог получить кредит в размере более 3 миллиардов рублей от Липецкого отделения Сбербанка, которое возглавляла жена Божко. Кредит не вернули. В итоге «Свободный сокол» был обанкрочен, а все активы были за бесценок переведены на созданное этими же людьми новое юридическое лицо. После этого они продолжили действовать по старой схеме: не платить налоги и за электричество и выводить все деньги на сторону. Объем невыплаченных налогов для предприятия, которое до прихода этих хозяев было одним из крупнейших налогоплательщиков, вызывает массу вопросов. Все это не мог не видеть Божко, курировавший эту отрасль.

Кстати, нельзя сказать, что клан Божко-Григорьева имеет монополию на липецкую стройку. Ведь у Олега Королева был еще один влиятельный заместитель — Владимир Лаврентьев, его сын Александр тоже решил стать строителем. По счастливому (для него) стечению обстоятельств в начале двухтысячных Липецкий домостроительный комбинат оказался собственностью Ассоциации промышленников, которую возглавлял Лаврентьев-отец. По утверждениям причастных лиц, предыдущее руководство комбината было измотано обысками и судами.

После ряда преобразований и списания плохих активов под банкротство Александр Лаврентьев — сначала в качестве председателя совета директоров, а затем и генерального директора — возглавил ДСК. Дела шли хорошо, и в 2008 году Лаврентьевы даже хотели продать 54% акций компании московской «СУ-155». Сделка назревала выгодная, ведь активов у ДСК было много — 300 тыс. кв. м. земли и комбинат панельного домостроения.

Но в 2009 году депутаты Липецкого регионального совета одобрили увеличение уставного капитала областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Свой дом» на 336 миллионов 321 тысячу рублей, чтобы тот мог скупить акции ОАО «ДСК».

Александр Лаврентьев сегодня — один из самых обеспеченных депутатов Липецкого областного совета, планирует выдвигаться на выборах в Государственную думу.

Александр Лаврентьев, депутат липецкого облсовета. Фото: сайт «Руспех»

Вы только не подумайте, что это Лаврентьев-старший пробил выделение огромных по меркам регионального бюджета средств для выкупа компании своего сына. Нет, здесь, как мне кажется, не обошлось без внимания его коллеги и «второй правой руки» губернатора Королева Юрия Божко. Все же стройку-то он курировал! А кому хочется, чтобы в твою вотчину вторгались столь внушительные варяги…

Но здесь возникает болезненный для местной власти вопрос:

если в регионе строили только надежные, хорошо известные вице-губернатору Юрию Божко лица, то откуда появились обманутые дольщики?

Эпизод 3. Дружба крепкая

Обманутая дольщица Лариса

Обманутые дольщики появились благодаря двум крупным игрокам на липецком строительном рынке: Михаилу Захарову, руководителю ГК «СУ-5», и Валерию Клевцову, руководителю Липецкой ипотечной корпорации. Вспомните этих персонажей по вечеринке в липецкой «Марбелье».

Если про жизнь Валерия Клевцова подробностей мало, то

жизнь Михаила Захарова — синопсис для сериала в духе «Бригады».

Михаил Захаров. Фото: Gorod48.ru

Родился он в Липецке, в детстве увлекался боксом, и это увлечение осталось с ним на всю жизнь. Возможно, именно бокс сблизил Михаила Захарова и Александра Лаврентьева, который возглавляет Федерацию бокса Липецкой области и Фонд развития бокса. Хотя, может, и не только бокс. Родители двух депутатов областного совета в какой-то период времени работали вместе.

Михаил Захаров сделал головокружительную карьеру благодаря своему отцу, почетному строителю Валерию Захарову, который долгие годы возглавлял СУ-5 и действительно, по отзывам многих, был отличным специалистом и пользовался большим уважением.

У сына по молодости были другие увлечения. Михаил Захаров в свое время дружил с депутатом горсовета Михаилом Пахомовым.

Пахомов очень любил роскошь, у него был «роллс-ройс», а у его супруги — «Майбах» в камнях Сваровски. Чтобы не отставать, Захаров купил вертолет.

Михаил Пахомов

Михаил Пахомов был авантюристом. В прошлом связан с криминалом, но когда всех «бандитов» посадили, его удалось спасти: нашлись документы, согласно которым будущий депутат оказался психически нездоровым человеком. В то же время, как утверждают липецкие СМИ, Михаил Захаров получает условный срок за незаконное хранение оружия.

Вероятно, после этой встряски друзья решают начать новую жизнь. В 2005 году на территории Липецкой области начинается строительство площадки «Особая экономическая зона «Липецк»». Валерий Захаров уходит работать туда, а Пахомов — уже генеральный директор ОАО «Литер», его компания получает подряд на строительство железной дороги от ОЭЗ «Липецк». У Пахомова теперь обширные связи, он тесно общается с правительством Москвы, знакомит Захарова-младшего с акулами столичного строительного рынка. Возможно, это именно Пахомов познакомил Лаврентьева-младшего с руководством СУ-155, которое потом предложило выгодный контракт.

Офис площадки «Особая экономическая зона «Липецк»». Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Версия звучит убедительно, поскольку в 2006 году Лаврентьев-старший покидает пост вице-губернатора и становится руководителем территориального органа управления ОЭЗ. В 2008 году в списке аффилированных лиц ОАО «ОЭЗ «Липецк» фигурируют одновременно и Владимир Лаврентьев, и вице-губернатор Юрий Божко как члены совета директоров. А непосредственно руководит строительством площадки начальник Захарова Сергей Красовский, возглавлявший ГУП «Мособлстрой» и работавший с Евгением Харитоновым — на тот момент заместителем министра Московской области в области ЖКХ.

Кстати, Сергей Красовский тоже дружен с Михаилом Пахомовым, даже семьями — ездят вместе на отдых. Так что особого удивления не вызывает, что липецкий бизнесмен получает крупный подряд на закупку и установку детских площадок в Московской области.

Но в 2012 году после нескольких смертей детей на горках и качелях начинается массовая проверка качества игровых площадок. У Пахомова оно оказалось убийственно низким.

Московский областной замминистра Харитонов и руководитель ГУП «Мособлстрой» Красовский были уволены и предъявили финансовые требования к Пахомову в размере 80 млн долларов.

Поскольку Пахомов платить не стал, Харитонов и Красовский решили вытащить его для беседы в Ногинский район Московской области, где у Харитонова был дом. Наняли людей из подмосковного города Королев, которые должны были привезти Пахомова живым и запереть в бытовке.

эпизод Как убили депутата Пахомова и как убийство раскрыли случайно

11 февраля 2013 года Михаил Пахомов вышел из ресторана, кинул в свою машину портфель. Но уехать не смог — трое похитителей запихали его в автомобиль и увезли. На светофоре Пахомов попытался вырваться, и похитители выстрелили в него три раза. После чего не придумали ничего умнее, кроме как нанять машину «Ритуал». Тяжелораненого Пахомова везли живым в гробу. Но уже на месте назначения, в бытовке, он скончался от потери крови. Как это ни парадоксально, мертвого депутата в гробу «Ритуал» везти отказался. Тогда его попросту запихали в бочку и залили цементом. Возможно, это и сошло бы всем с рук, но похитители, отправленные за оставшимся в авто Пахомова портфелем, за 50 тысяч рублей делегировали свою миссию случайным таксистам. Те обнаружили в портфеле еще 400 тысяч рублей и немедленно по этому поводу выпили, после чего попались полицейским. Ну а дальше преступление по цепочке было раскрыто.

Так Михаил Захаров потерял лучшего друга. Зато он получил возможность продолжить дело погибшего и строить высотные дома в Липецке.

Еще в 2011 году Михаил Захаров как руководитель ООО «СУ-5 «Липецкстрой-М» и застройщик Михаил Коротких договорились на партнерских условиях приобрести 20 участков под застройку у Новолипецкого металлургического комбината.

Михаил Коротких — один из немногих персонажей этой статьи, кто никогда не лез в политику, не был чиновником, депутатом, его всегда волновал только бизнес. А еще Коротких — профессиональный игрок в покер и вообще очень харизматичная личность.

Михаил Коротких на покерном турнире. Фото: Gipsyteam

Так вот, в 2011 году они с Захаровым-старшим договорились, что Коротких кредитует начало строительства, а глава «СУ-5» получает всю разрешительную документацию.

Потом Коротких уехал на соревнования по покеру, а когда вернулся, выяснилось, что он уже не застройщик района «Европейский». Захаров решил, что нет нужды дальше общаться с Коротких, да и работать с ним тоже.

«Европейский» — это вообще был мой район. Я его на себя оформлял, а у меня взяли и отняли. Захаров отнял у меня мошенническим путем, но деньги мне вернул за затраты.

Я даже не успел ничего ни построить, ни продать, — рассказывает Михаил Коротких. — Я НЛМК отдал 106 миллионов, и вот так получилось. Появился Захаров, говорит, в долю возьми меня, я его взял, там всем бы хватило. Потом я уехал, возвращаюсь — а все уже не мое. Но потом меня и Захарова пригласил к себе Юрий Божко и сказал: «Отдай ему денег или сидеть будешь. Он отдал 216 миллионов рублей. Потому что им деваться было некуда, если бы можно было, они бы вообще ничего не отдали. Все к этому шло».

С этого момента Захаров сам строил район. Проект поддерживали все — от мэра города до губернатора. Сначала были просто задержки в строительстве, а потом стало понятно, что дома — долгострой. Обманутые дольщики стали объединяться, появилась инициативная группа, но местные власти жалобы игнорировали.

Татьяна Кудаева, молодая женщина с двумя малолетними детьми, до сих пор ждет свою квартиру. «Когда мы покупали квартиру в начале 2016 года, мы видели то объезд губернатора Королева, то мэра по району. У нас это видео сохранилось, как они вместе с Захаровым ездят и рассказывают, как тут все будет классно, европейского качества у нас микрорайон будет, — рассказывает она (Татьяна — член инициативной группы обманутых дольщиков). — Мы как молодая семья собирались квартиру покупать, у нас был один ребенок, ему годик был, по проекту там садик был, вот мы и размечтались. Ну а потом стройка заморозилась».

Захаров людей игнорировал, ссылался на кризис. А дольщики стали собирать подписи, потом обратились в городской совет депутатов. Регулярно ходили на прием к вице-губернатору Юрию Божко.

«Мы ходили к Божко, наверное, каждый месяц, это наш бывший вице-губернатор, а с губернатором Олегом Королевым мы никогда не встречались.

Теперь в области новый губернатор — Артамонов, вот он с нами встречался несколько раз и на стройку приезжал, после чего, собственно, все и сдвинулось».

Татьяна говорит, что теперь долгострои завершает «Орелстрой» и она верит в решение своей проблемы.

Лариса, обманутая дольщица ЖК «Европейский»

Другая обманутая дольщица, Лариса, оказалась в очень сложной ситуации, вложив в будущее последние деньги. Она, как и многие, взяла ипотеку. С Ларисой в это время развелся муж, и она с малолетним сыном ушла зимой в старый дом с туалетом на улице, воды горячей не было.

Сегодня женщина уже расплатилась по ипотеке, но квартиру все равно еще ждет. Пришлось несколько ездить в Москву и стоять в одиночном пикете, чтобы заметили, чтобы об их проблеме заговорили. «Рекламировали нам этот район власти. Ну, если власти рекламируют, то значит, надо брать. Кому еще доверять, если не государству? — вспоминает Лариса. — Я покупала по рыночной цене в 2014-м. Заселиться мы должны были в конце 2016 года. Когда узнали, что мы собираемся митинг проводить, нас, несколько человек, к себе вызвал Иванов — мэр. Руки в боки… Мы ему про Путина, что кто-то должен достроить, а он нам говорит: с чего вы вообще решили, что я дам хороший участок? Я дам где-нибудь на окраине. Вот так с нами общались, как князья всея Руси. К Королеву мы не попали, этот товарищ вообще нас футболил, я не знаю его заслуги за двадцать лет. Нам помог Путин, каким-то макаром мы прорвались, он увидел наши на прямой линии сообщения и включился. От Королева с нами только Божко общался, он обещал разобраться и достроить. Потом нас начали водить за нос — мол, какие-то его заводы, пароходы, какой-то вертолет продали, вроде пустят в строительство. Сколько этой чепухи было!»

С приходом нового губернатора над Захаровым сгустились тучи, его даже арестовали, но выпустили под домашний арест. И уже через несколько часов Захаров был в Стамбуле, а оттуда, как сообщили липецкие СМИ, отбыл на собственной яхте.

Сегодня Захаров в розыске; последний раз, когда давал интервью, рассказывал о том, что болен онкологией.

«Взяли его и отпустили, этого Мишу Захарова, а когда я ему говорила, этому прокурору области Кожевникову, почему вы его отпустили, он нам ответил, что оснований нет. А 1700 заявлений — разве не основание? За границу-то можно было не отпускать?» — негодует Лариса.

Эпизод 4. Граждане, гоните деньги

В 2002 году при участии администрации Липецкой области была создана Липецкая ипотечная корпорация, основной целью которой заявлялось «комплексное освоение территорий». Проектов было много и на любой вкус, до поры до времени они были удачными.

Но в 2012 году корпорацию возглавил Валерий Клевцов (опять-таки вспомните банкет в «Марбелье). В прошлом он был арбитражным управляющим, а с 2004 года руководил управлением Росимущества Липецкой области. В это же время уже знакомый нам Владимир Лаврентьев (тот, который старший) был заместителем главы администрации Липецкой области, директором департамента, председателем комитета по управлению государственным имуществом. Ну, то есть они занимались практически одними и теми же вопросами, только на разных уровнях.

Валерий Клевцов. Фото: gorod48.ru

Возглавив ЛИК в 2012 году, Клевцов стал очень удобной фигурой и для тех, кто контролировал строительство (вице-губернатор Божко), и для вице-губернатора Лаврентьева. В совет директоров «Липецкой ипотечной корпорации» входили Ольга Крючкова (которую теперь судят за взятку) и некто Владимир Тучков.

Тучков родился в селе Тербуны Липецкой области, из Тербунов ведет свой род и Олег Королев. Односельчанин губернатора в 2004–2015 годах возглавлял управление строительства Липецкой области, а в 2016–2019м — АО «Свой дом», которое полностью принадлежит области и, в свою очередь, владеет 65% ЛИК. Сегодня Владимир Тучков — сосед не только бывшего губернатора, а ныне сенатора Олега Королева, но также и бывшего куратора всего строительного кластера области Юрия Божко.

«Уровень зарплат в ЛИК был сопоставим с московскими, там работали родственники различных чиновников, — рассказывает мне Андрей (имя изменено), бывший сотрудник компании,

занимавший одну из руководящих должностей. — Это было детище Королева, созданное для того, чтобы прогонять деньги не через администрацию, а через ОАО. Сама ЛИК не строила, строили различные подрядные организации, поэтому в корпорации противоправных действий не совершалось, Клевцов никогда не был дураком. Все сомнительное было на подведомственных организациях: «СУ-48», «Аструм» и прочие. Очень странная история была с займами. Например, в Ельце компания «Монолит» строила дом и сильно затянула сроки. В итоге на помощь пришла ЛИК, и дом был сдан. Но при себестоимости в 100 миллионов рублей и завершенности строительства на две трети ЛИК вложила в достройку 70 миллионов рублей. «Монолит» встал под банкротство, 70 миллионов было вложено в строительство, с учетом того, что сама цена у дома была 100 миллионов, и в это время Клевцов принимает решение о том, чтобы за три дня до ликвидации ООО дать им заем в 100 миллионов рублей. Деньги были выданы частями, и стомиллионный заем ушел в небытие».

Кумовство в Липецкой области — дело привычное, поэтому когда заместителем Валерия Клевцова по строительству в АО «ЛИК» стал Антон Крючков, никто не удивился.

Почему бы сыну руководителя управления имущественных и земельных отношений Липецкой области не стать специалистом в области строительства?

Тут же проявился и еще один потомственный строитель — Павел Тучков, сын Владимира Тучкова. Его компания «Ремонтстройсервис» была, в частности, подрядной организацией ЛИК. У Павла Владимировича есть особенность — путаться в этажности, обычно в сторону ее увеличения. Если возникали вопросы, на помощь приходил папа и объяснял людям, почему вышло именно так.

У Валерия Клевцова тоже есть сын, Дмитрий, специалист по недвижимости. Они вместе владеют ООО «НР «Авал». Компания занималась арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Долгое время у Клевцова-старшего все было хорошо, и даже образовавшиеся обманутые дольщики прекрасно продолжали бродить по замкнутому кругу чиновников. Но вдруг было возбуждено уголовное дело по факту возникших проблем в ЛИК, прошли обыски. У Владимира Тучкова тогда случился инфаркт.

«Клевцов в моей жизни появился сразу после Захарова, — рассказывает застройщик и игрок в покер Михаил Коротких, имеющий к этому уголовному делу непосредственное отношение.

— Я был застройщиком в проекте ЛИК, договорился, что дам Клевцову квартиры на 83 миллиона рублей, а он мне отдаст деньгами. Он оформил квартиры на свою жену и бухгалтера, продал квартиры, а деньги мне не вернул.

Было возбуждено уголовное дело, где фигурировало несколько компаний. Потом мне пытались правоохранительные органы вменить квартиры как взятку. Я пошел на сотрудничество с ними, рассказав все как есть. Ко мне вроде бы вопросов сейчас нет, я свидетель по делу. Я сейчас не общаюсь ни с Клевцовым, ни с Тучковым, они меня подставили. А Божко всю эту отрасль курировал».

Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). На скамье подсудимых вместе с экс-супругами Клевцовыми окажутся еще два сотрудника корпорации.

Сначала Клевцов содержался под арестом в СИЗО, дело рассматривали в Воронеже, но потом, как я уже упоминала в самом начале,

меру пресечения изменили на домашний арест. По факту — не очень домашний. Клевцова замечают на многих публичных мероприятиях.

А недавно один из липецких ресурсов сообщил, что человек, похожий на Клевцова, выиграл мясорубку в одном из магазинов Липецка. Ну хоть что-то…

Суд до сих пор идет, причем в Воронеже — туда дело передал Верховный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры, указавшей на то, что у Клевцова имеются связи с липецкими правоохранителями.

Тем временем Клевцов (после приобретения мясорубки) посетил празднество в честь упомянутого выше полковника ФСБ Полякова в липецком яхт-клубе осенью 2020 года.

А после семи заседаний судья, слушавшая дело в Воронеже, ушла в отставку, и сейчас разбирательство зашло на второй круг.

ЛИК обанкротилась. Достраивает за Клевцовым, как и за другими знатными и потомственными строителями Липецкой области, компания «Орелстрой».

Эпизод 5. Логово элиты

Село Кашара. Коттедж с гербом на воротах. Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

В конце 2006 года в Задонском районе Липецкой области была образована Особая экономическая зона регионального управления «Задонщина». Администрация губернатора Королева вообще любила создавать доморощенные ОЭЗ преимущественно туристического направления, и, надо сказать, многие проекты удались. Но «Задонщина» — особый случай.

Между селом Кашарами и Свято-Тихоновским Преображенским женским монастырем расположен гигантский лесной массив. Это земли лесного фонда. Зарегистрированы они с привязкой не к монастырю, как можно было бы предположить, а почему-то к психоневрологическому интернату. Хотя называется это урочище «Скит». Такой вот почтовый адрес: урочище Скит Задонского лесхоза, с. Кашары Задонского района Липецкой области, 399200. Есть и юридический адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Кашары, ул. Монастырская, д. 1.

Помочь области в развитии такого необычного проекта вызвался Тучков-младший. Он создал ООО «Скит», зарегистрированное в лесу, для реконструкции базы отдыха «Скит», о местонахождении которой можно только гадать.

Чтобы меньше гадать и больше знать, я выехала в это урочище. В лесу расположены две комфортные современные базы отдыха: «Чайка» и «Донской лес». Между ними — пилорама, а вот чуть дальше — частные деревянные дома. Честно, не дворцы и не замки, но все же ничего более внушительного в области нет.

Урочище «Скит». Дом — собственность Валерия Клевцова. Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

Вот оно — настоящее логово элиты.

После экскурсии я заказала официальные справки и выяснила, что самый первый по ходу движения дом — собственность Валерия Клевцова. Адрес регистрации удивительный: Задонский р-н, Кашарский сельсовет, в северной части урочища Скит Задонского лесхоза.

Два других дома принадлежали ранее успешному, но разорившемуся предпринимателю Вячеславу Грыжанову.

Если двигаться дальше, в донской лес, то обнаружатся участки, принадлежащие уже «Липецкой ипотечной корпорации» — тоже, как известно, разорившейся.

А на самом краю села Кашары, на берегу Дона, расположен красивейший коттедж из темного бруса, окруженный домами поменьше, но тоже дорогими по липецким меркам.

Это Заречная улица. Обычно въезд преграждает шлагбаум, но мне везет — открыто.

Главный дом окружает кованый забор.

Ворота с необычным гербом. Фото: Юлия Полухина / «Новая газета»

На воротах — герб, на котором изображены два рыцаря, птица на фоне солнца и инициалы ОПК. Первое, что приходит в голову, — в таком роскошном месте может отдыхать Олег Петрович Королев,

тем более что птица, изображенная на заборе, очень напоминает ту, что нарисована на гербе Тербунов, откуда нынешний сенатор и бывший губернатор родом. Это языческая птица Гамаюн. «Основной фигурой герба является сказочная птица Гамаюн, сидящая на колосьях. Эта композиция близка изображению на смоленском гербе, поскольку считается, что первыми поселенцами в этих местах были выходцы из Смоленской губернии. Таким образом, основная фигура и композиция герба подчеркивает историческую преемственность символики Тербунов от Смоленской земли» — из краеведческого разъяснения.

Иду вдоль берега Дона (примерно в семи километрах от села Кашары). Вижу неприглядную калитку, она не заперта. Судя по карте, дальше должен быть пруд в окружении нескольких строений. Но тут выскакивает удивленный охранник. Оказывается, это частные охотничьи угодья и просто так бродить здесь абы кому нельзя.

В ЕГРН указано, что охотничьи угодья принадлежат Александру Петровичу Копытину (адрес — Задонский район, Кашарский сельсовет, урочище Скит). Александр Петрович — отец Ильи Копытина, того самого прокурора города Владимира, которого спасали от уголовной ответственности (из эпизода про прокурорскую солидарность).

История участка заслуживает внимания. В 2005 году православная епархия продала кусок земли площадью 8,9 тыс. кв. метров ООО «АЭМ-Липецк» всего за 15 000 рублей. Был вырыт искусственный пруд, построен дом, а позднее «Липецкая ипотечная корпорация» в перерыве между скандалами с обманутыми дольщиками, которым ничего не построили, возвела здесь банный комплекс. Руководитель ООО «АЭМ-Липецк» когда-то был очень дружен с губернатором Королевым и пообещал помочь развить особую экономическую зону в Тербунах, построить сахарный завод «Корни» и еще ряд предприятий. Ничего из заявленного не сделал: понабрав кредитов, пришел к банкротству, но успел продать охотничий домик Евгению Забелину, директору компании «Задонскгаз». Тот, в свою очередь, передал охотничий домик отцу прокурора. Это место, где любят отдыхать и Королев, и Тучков, и Божко. А почему бы и нет — места действительно уникальные.

Невольно начинаешь задумываться о том, что, может быть, Юрий Божко возглавил управление лесного хозяйства Липецкой области не от нечего делать, а, наоборот, чтобы разобраться с лесным хозяйством как подобает.

Кстати, все имущество, оформленное на ЛИК в донском лесу, арестовано.

В нескольких километрах от «комплекса бань» расположен другой участок, также с искусственным водоемом, аккуратно подстриженным газоном и симпатичными коттеджами. Найти их непросто: от села Алексеевка нужно проехать через поле и углубиться в лесной массив.

Ворота открыты. Делаю фото и уезжаю, потому что охрана опять-таки объясняет: это частная территория — «не положено». А кому положено?

В этом сказочном лесу проживает, в частности, Юрий Александрович Юрицин , бывший прокурор Левобережного района г. Липецка. Он ушел на пенсию не так давно.

, бывший прокурор Левобережного района г. Липецка. Он ушел на пенсию не так давно. А также Сергей Николаевич Карасиков , генеральный директор «Газпром межрегионгаз Липецк», депутат областного совета.

, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Липецк», депутат областного совета. Здесь же мы находим следы уже известного Ивана Викторовича Полякова, бывшего и.о. руководителя УФСБ РФ по Липецкой области, который широко отмечал свой день рождения в кругу местной элиты.

Сын вице-губернатора Лаврентьева не стал гнездиться рядом с любителями задонской природы — предпочел село Введенка на берегу реки Воронеж. Правда, любуется красотами он, скорее всего, с помощью видеокамер, поскольку не пожалел кирпича на высоченный забор. Некоторое время назад жители Введенки пожаловались на то, что обитатели коттеджного поселка перекрыли проход к реке. Семьдесят человек написали письмо липецким журналистам с просьбой разобраться. Жалобщики утверждали, что там живет Лаврентьев-старший, но тот потребовал опровержения, объяснив, что жители его с кем-то перепутали. Очевидно, с сыном.

Сосед Лаврентьева-младшего Сергей Кадакин руководит ВТБ в Липецком регионе. Наверное, это случайное стечение обстоятельств, но последний кредит печально известный «Свободный сокол» получил именно от ВТБ, когда «Сбер» уже перестал давать деньги.

В Липецкой области все так — одни счастливые случайности. Они радуют тех, кому «положено», а кому «не положено», то о чем тут говорить.

Здесь сложился столь мощный наследственный боярско-купеческий клан, что даже ревизоры — и те все знакомые.

Семейства клана из разных ветвей власти крепко переплетены дружескими и деловыми отношениями, родственными связями и матримониальными союзами. Эта конструкция легко переживет временные трудности, такие как уголовные дела или смена губернатора.

Липецк — Москва