Кого Велимир Хлебников считал выдающимся человеком

Почему? Об этом мы побеседовали с Александром Парнисом — одним из самых известных исследователей творчества Велимира Хлебникова и русского авангарда. Он был научным редактором изданий Хлебникова, автором впечатляющих статей о Маяковском, Блоке, Мандельштаме, Пастернаке, Бенедикте Лившице, Ходасевиче, Филонове, Малевиче. Он добился от 70 современников, знавших загадочного гения лично, мемуаров о поэте. Ученый атрибути­ровал множество текстов Серебряного века, опубликованных под псевдонимами и анонимно. Сегодня речь пойдет о еще одном открытии настойчивого изыскателя, связанного с родственниками родоначальника русского футуризма.

— Александр Ефимович, у меня такое ощущение, что страсть к разгадыванию биографических загадок владеет вами 24 часа в сутки. Что удалось раскопать за последние 5-6 лет?

— К сожалению, пандемия поломала все наши планы с помпой провести международную хлебниковскую конференцию, но попытаемся сделать это в формате онлайн. Правда, этот хлебниковский год мы неожиданным образом начали в Париже при содействии Фонда AVC Charity — в феврале на Днях русской книги за круглым столом «Хлебников — Леонардо да Винчи русского авангарда». В нем приняли участие зарубежные ученые и переводчик Иван Миньо, недавно выпустивший большой том Хлебникова на французском языке. Я там выступил с двумя сообщениями: о поиске и атрибуции статьи Хлебникова о «Мадонне Бенуа» Леонардо «Астраханская Джиоконда», напечатанной под псевдонимом «Веха» (1918); и о поиске «французских» родственников поэта, который я веду вместе с переводчицей Риммой Жонас более двух лет.

В 1914 году на вопрос анкеты «Были ли в роду выдающиеся люди?» поэт назвал своего дядю — Петра Алексеевича Хлебникова, сводного брата отца (1829-после 1914). Четыре года назад я стал искать сведения о дяде поэта.

Мне было известно, что у него был большой семейный архив, а его дочь и внуки вели дневники. До недавнего времени мы не знали даже дат его жизни, и где он похоронен. Не знали также, почему поэт считал его «выдающимся». В одном из книг об академии я нашел краткую автобиографическую справку с неверной датой смерти ученого. Сообщалось, что он стал ординарным профессором кафедры физики, метеорологии, климатологии и физической географии в Военно-медицинской академии. Руководил кафедрой с 1864-го по 1873 год. Работал на стыке двух наук — физики и медицины. В 1854-1855-м годах участвовал в обороне Севастополя, был помощником хирурга Н.И. Пирогова. Он первым в России применил фотографию в медицине. С 1858 по 1872 гг. неоднократно ездил за границу, слушал лекции известных ученых, переводил и издавал их труды, в частности, книгу Дюгамеля «О методах умозрительных наук». Он причислял самого себя к французской школе физиков. В 1866 г. П.А. Хлебников издал капитальный труд «Физика земного шара». Книга сохранилась в семейной библиотеке Хлебниковых и сейчас находится в музее поэта в Астрахани. На ней дарственная надпись: «Многоуважемому родителю от любящего и покорного сына П. Хлебникова. 1866 года. 4 марта». В книге есть пометы Велимира Хлебникова, которые требуют отдельного изучения.

— Название «Физика земного шара» сразу вызывает в памяти «Председателя Земного шара Велимира Хлебникова». Есть тут какая-то связь?

— Я предполагаю, что символическая связь существует — Хлебников мыслил глобальными категориями. Тем важнее узнать о его родном дяде как можно больше. В автобиографической справке сообщалось, что Петр Алексеевич в 1873 г. заболел, вышел в отставку и уехал на лечение за границу. Как потом выяснилось, с пятнадцатилетней дочерью Натальей. С этого времени он фактически прекратил всякое общение с родственниками. О жизни его во Франции ничего неизвестно, кроме того, что он поселился на юго-западе, около Бордо. И все же мне удалось установить, что Петр Алексеевич один или два раза приезжал в Россию. Об этом есть краткие свидетельства в семейной переписке. Его дочь Наталья и внучка Вера вели дневники. Он приехал в Одессу на лечение в ноябре-декабре 1908 г., где неожиданно встретился со своим младшим братом Владимиром Алексеевичем, отцом поэта. Разница в возрасте между братьями была 28 лет. Сохранилось письмо, по-видимому, конца 1908 г. младшего брата поэта Александра к отцу в Лубны, в котором он описывает свой визит к дяде в Одессе:

«На второй день Рождества я был у Петра Алексеевича. Там меня встретили с недоумением: «Хлебников? Это какого Хлебникова сын?» Но, в конце концов, все выяснилось. Петр Алексеевич говорил мало и казался усталым и апатичным. Он мне объяснил, что никаких родственных чувств ко мне у него, конечно, не может быть, но когда мы познакомимся ближе, мы сойдемся… Француженки были чрезвычайно изящны, как актрисы закатывали глаза, строили физиономии величайшего изумления, сочувствия и т. п. и пищали тончайшим голосом мух, пойманных в паутину…».

Как я предполагаю, «француженки» — это вторая жена П.А. Фанни и ее дочь от первого брака Софья.

И вот уже четыре года я ищу следы этого дяди во Франции, не выезжая из России. Я знал, что он женился вторым браком на своей племяннице. А дочь от первого брака Наталья познакомилась в 1878 г. в Неаполе с итальянским музыкантом Микеле Эспозито и вскоре вышла за него замуж. Они переехали в 1882 г. в Дублин, где ее муж сделал большую карьеру, стал известным композитором, создателем первого симфонического оркестра Ирландии, профессором Музыкальной академии.

Дарственная надпись А.Е. Крученых писателю С.Ф. Буданцеву на его кн. "Записная книжка Велимира Хлебникова".1925

В начале 1900-х Наталья почти три года переписывалась с Буниным, в дореволюционном архиве писателя сохранилось десять ее писем к нему. Фрагменты этих писем были опубликованы в бунинском томе «Литнаследства» в 1973 г., но публикатор Л.Афонин понятия не имели о ее родственных связях с Велимиром Хлебниковым.

— Бунин ведь не жаловал Хлебникова?

— Он ненавидел не только футуристов, но и символистов и акмеистов, а Хлебникова просто называл сумасшедшим. Вероятно, Наталья вообще не знала о существовании своего двоюродного брата-поэта — она писала Бунину, что не поддерживает отношений с родственниками, оставшимися в России. Кроме того, у них большая разница в возрасте, и она могла о двоюродном брате ничего не знать. Когда дети Натальи выросли (у нее было три дочери и сын), у нее появилось много свободного времени — в 1901 году она прочла в «Русской мысли» три рассказа Бунина («Костер», «Перевал», «В августе») и решила написать ему. «Я — единственная русская на весь Дублин и даже на всю Ирландию», — жалуется Наталья. Они обмениваются фотографиями, Бунин посылает ей книги с автографами… Она была с ним откровенна, даже рассказала ему о своем романе с доктором, который ходил к ним в дом. Переписка с Буниным постепенно превратилась в романтическую связь. У них начался настоящий «роман в письмах». Наталья Петровна подписывалась по-французски «L,ami inconnu» («Неизвестный друг»). Но в 1903 году переписка неожиданно резко прекратилась.

— По какой причине?

— Неизвестно. Однако через 20 лет, уже в эмиграции, Бунин вернулся к этой истории и написал рассказ «Неизвестный друг», полностью построенный на реконструированных письмах ирландской «незнакомки» — напомню, что оригиналы писем остались в России. Любопытно, что героиня рассказа «Неизвестный друг» Н. Эспозито после его публикации прожила еще двадцать лет, но вряд ли она знала, что Бунин посвятил ей рассказ.

— Как вы догадались, что адресат бунинских писем Н.Эспозито — кузина поэта Хлебникова?

— В публикации Афонина указывалось, что ее девичья фамилия Хлебникова.

Я предположил, что корреспондентка Бунина — кузина нелюбимого им Велимира Хлебникова и стал искать доказательства.

Все просто — Хлебников в анкете (1914) упоминает, что его дядя профессор физики Военно-медицинской академии, а корреспондентка Бунина в одном из неизданных писем (Афонин его пересказывает в статье) упоминает, что ее отец был профессором физики Медико-хирургической академии, а это старое название той же академии. Все стало на свои места.

В поисках ответных писем Бунина и сведений о Н.Эспозито я связался со славистом Ричардом Дэвисом из английского Лидса, где хранится почти весь зарубежный архив писателя, и узнал, что его писем к Н. Эспозито в Лидском архиве нет. Дэвис сообщил мне также, что искал в Италии письма Бунина, но архив Эспозито, вероятно, уничтожен.

В 2010 году в Дублине вышла монография о композиторе Микеле Эспозито, написанная профессором Д. Дибллом. Я попросил моего друга Гарика Суперфина прислать книгу. Книга не биографическая, она посвящена главным образом творчеству композитора, но кое-какие сведения оказались крайне важными. Я предположил, что семья Эспозито, принадлежащая к музыкальной элите Дублина, не могла не пересекаться с Джойсом. Я стал искать. И нашел.

Выяснилось, что автор одной из главных монографий о Джойсе, американский исследователь Ричард Эллманн, обращался за биографическими сведениями к актрисе Вере Эспозито (Докрелл), дочери Натальи Петровны. В молодости она вела дневник, сохранила театральные программки, записочки, разные документы… В книге Эллмана приводится рассказ Веры о знакомстве ее и отца с Джойсом 15 июня 1904 года — накануне того дня, когда происходят все события в романе «Улисс». Джойс пел в их присутствии и был приглашен к Эспозито на обед. Но визит не состоялся, потому что 16-го июня он познакомился с Норой, с которой у него начался бурный роман. А 20 июня Джойс заявился вдрызг пьяный на репетицию Национального театра и свалился там в узком коридорчике: Вера и ее мать буквально споткнулись об него и не могли идти дальше. Вера долго не могла понять, почему Эллманн расспрашивает ее в письмах о каком-то «пьянице» по фамилии Джойс, и как можно серьезно заниматься им. Для нее это столкновение с Джойсом было крайне оскорбительным, она всю жизнь помнила эту отвратительную сцену. А он увековечил ее! Правда, анонимно. Сначала этот эпизод попал в повесть «Портрет художника в юности», а затем был описан в 9-м эпизоде «Улисса».

«Он (Бык Маллиган — М.Щ.) шел впереди Стивена, похохатывая, болтая головой туда и сюда, — и весело обращался к теням, душам людей:

— О, та ночь в Кэмден-холл, когда дочери Эрина должны были поднимать юбки, чтобы переступить через тебя, лежащего в своей винноцветной, разноцветной и изобильной блевотине!

— Невиннейший из сыновей Эрина, — откликнулся Стивен, — ради которого когда-либо юбки поднимались».

Переводчик и комментатор «Улисса» Сергей Сергеевич Хоружий, автор книги «Улисс в русском зеркале» (2015), к несчастью, недавно скончавшийся, был потрясен, когда я сообщил ему, что две дамы из романа — близкие родственницы Велимира Хлебникова. Хоружий подробно писал о типологических связях Джойса с Хлебниковым в этой книге — о том, что космос Джойса и космос Хлебникова одного рода, это космос мифологического сознания… Но он не подозревал о биографических пересечениях и о «русском следе» в «Улиссе».

— В сборнике стихов Джойса я нашла лимерик «Сатира на братьев Фей», который Джойс написал, вероятно, сразу после этого происшествия в театре:

Чуть нарушил условности я:

Ползал пьяный в кулисах

И в невинных актрисах

Сеял трепет, бездарно блюя.

(перевод Г. Кружкова)

— Конечно же, здесь Джойс имел в виду этот эпизод. Джойс и Хлебников принадлежали к одному поколению. Но они, разумеется, ничего не знали друг о друге. Джойс изучал русский, даже цитировал стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» в «Поминках по Финнегану», но вряд ли слышал когда-нибудь о Хлебникове.

Велимир Хлебников в военной форме. 1916

Вера писала Эллманну, что они, особенно ее мама, подружились с Сэмюэлом Беккетом. В 20-х годах он часто общался с семьей Эспозито в Италии, все члены этой семьи упоминаются в недавно изданной его переписке. Старшая сестра Веры Бьянка Эспозито преподавала Беккету итальянский на языковых курсах Берлица, и он изобразил ее в образе «очаровательной» учительницы Андрианны Оттоленги в раннем романе «Больше лает, чем кусает» ("More Рricks than Кicks"). Семья Эспозито упоминается и в письмах Йейтса, именно он повлиял на решение Веры стать актрисой.

— Удивительно, конечно. Обычно Хлебникова связывают с Востоком, Азией, а тут неожиданный выход на Запад, на европейские традиции. Но мы начали разговор с дяди поэта. Удалось ли вам что-нибудь о нем найти?

— Это безумно сложно. Как искать следы русских людей в пригороде Бордо через сто с лишним лет? Нужно проявить адское терпение и изощренность, чтобы, зацепившись за какой-то сюжет, потом его раскручивать. Но у меня есть опыт в таких поисках, и я спокойно смотрю на результаты — положительные или отрицательные.

Семья Эспозито вернулась в Италию из Ирландии в конце 20-х годов. По моей просьбе профессор Стефано Гардзонио занялся итальянским периодом этой семьи. Он нашел в одной из церквей Флоренции нашел плиту и запись о смерти Натальи Петровны Хлебниковой-Эспозито и установил дом, где жили ее дочери — Вера и Бьянка. А главное — он нашел сына третьей сестры Нины-Джанфранко Порцелли, но он почти ничего не знает о русских корнях своей семьи.

— А дети и внуки от второго брака дяди поэта, вы нашли их?

— Нашел, конечно. Вернее, нашел их следы, но во Франции. Я на эти поиски потратил более четырех лет. Я предположил, что дядя мог лечиться в психиатрической больнице — мы вместе с Риммой Жонас, живущей во Франции, искали сведения о нем в архивах французских больниц…

Почему я разыскиваю семейный архив Петра Алексеевича? Как я говорил, дядя Хлебникова, живя во Франции, начал писать воспоминания. Это был основной повод для поиска. У нас нет даже его портрета (есть только очень плохая фотография в одной книге ХIХ века). И все-таки мне удалось найти начало его воспоминаний (78 страниц), посвященных астраханскому детству. Продолжил ли он писать воспоминания, я не знаю.

— Невероятно! Где же вы нашли?

Петр Алексеевич Хлебников. 1870-е

— В одном из московских архивов. Пока не хочу его называть. Вероятно, еще до войны кто-то передал воспоминания в этот архив. В сдаточной описи они значились как текст неизвестного автора. Потом, когда сотрудники архива делали архивное описание выяснилось, что автор — П.А. Хлебников, но кто он такой, они не знали. Этот текст пока не опубликован, он нуждается в подробных комментариях.

Если представить себе графически жизненный путь Хлебникова, то главной точкой отсчета родословной поэта будут найденные нами воспоминания и документы Петра Алексеевича.

Поиск полного текста воспоминаний дяди Хлебникова продолжается.

Закончить нашу беседу я хочу фрагментом из этих мемуаров, в котором Петр Алексеевич характеризует своих дедушку и бабушку, т.е. прадедушку и прабабушку поэта, о которых мы фактически ничего не знаем:

«Когда я родился были еще живы отец и мать моего отца. Дед был первой гильдии купцом и вел дела на довольно крупный капитал. В доме было всего довольно: если в нем не допускалась большая роскошь, то и не было больших недостатков.

С того самого момента, с которого я начал сознавать и оценивать предметы, видимые мною глазами, впечатление, производимое фигурами дедушки Ивана Матвеича и бабушки Агафьи Михайловны скорее были приятны, чем неприятны. Дедушка был седой и лысый старик с умным лицом, гладко обритым, роста он был выше среднего и держался прямо, — походку имел твердую; глаза у него были светло-голубые, несколько холодные, — взгляд, бросаемый им из-под густых седых бровей, был повелительный, автократический, но приятная улыбка скоро сгоняла с его <лица> всегда строгое выражение. Бабушка была женщиной небольшого роста, приличной полноты, с белыми нежными руками. Круглое лицо ее было полно жизни и признаков увядшей красоты: оно дышало необыкновенной добротой и ласковостью, — во взгляде ее было удивительно много мягкого и нежного, вследствие чего мы, маленькие ее внучата, шли к ней всегда с таким же доверием и охотой, как к нашим матерям. Одевалась она всегда безукоризненно чисто, по праздникам наряжалась в шелковые платья и кружева, а при более торжественных семейных празднествах можно было любоваться на белой ее шее ниткой жемчуга и бриллиантов».

Беседовала Марина Щукина,

специально для «Новой»