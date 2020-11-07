«Нас спрашивают: откуда в Екатеринбурге такая свобода?»

Как часто вам приходится читать в СМИ о ЛГБТ+ людях? Не заметки о «развращении молодежи» и «бездуховности», а, наоборот, анонсы проводимых ими мероприятий или хотя бы такие новости: «Суд признал гомофобный комментарий нарушением и назначил за него штраф».

С начала осени в ведущих уральских изданиях вышло больше тридцати заметок и развернутых статей об ЛГБТ. Особенно активно писали о «Неделе гордости» (Ural pride week), которая прошла в Екатеринбурге в начале сентября. Журналисты рассказывали не только о самом фестивале, но и о «казаках», которые пытались его пресечь. Причем о последних — нелестно: «Уезжайте из Екатеринбурга. Вы ему не идете» (да, это колонка, обращенная к «казакам»); «Взрослые мужики угрожают девочке. Вам не стыдно?».

Даже правительственная «Областная газета» опубликовала мнение регионального уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой: «Группа жителей, ряженых <...> под казаков, объявила себя полицией нравов и решила взять под контроль образ жизни жителей города. <...> Такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяли. У нас удивительный город — красивых, добрых, ярких людей. И этому можно только радоваться. Права человека являются особой гордостью жителей Екатеринбурга. И по-другому уже не будет».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Сами казаки в итоге были вынуждены заявить, что не имели отношения к попыткам «пресечь» фестиваль. «Лично я и мои коллеги такой ерундой не занимались. Носить футболки с символикой ЛГБТ — это не преступление», — сказал Znak.com начальник штаба ЕОКО «Исетская Линия» (входит в Оренбургское казачество) Артем Болотов. В полиции также предположили, что за атакой на «неделю гордости» могли стоять «так называемые ряженые».

Корреспондент «Новой газеты» выяснял, как в одном из самых (казалось бы) брутальных промышленных городов России сложилось толерантное общество. И почему горожане от этого скорее выиграли.

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Ресурсный центр для ЛГБТ находится в самом центре Екатеринбурга: в пяти минутах ходьбы от резиденции губернатора, в десяти — от мэрии. Снимают небольшую комнату в офисном здании советской постройки.

— В 2014 году Российская ЛГБТ-сеть предложила мне открыть здесь Ресурсный центр с тремя вакансиями: психолога, юриста и координатора. Психологом стала Полина Закирова, которая работает у нас до сих пор. Юристом — моя знакомая Оля. Мне досталась должность координатора. Хотя я сама юрист и работа в Ресурсном центре — не основной для меня источник дохода, — рассказывает основатель центра Анна Плюснина.

Анна Плюснина. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Снимать помещение активистам помогают сами екатеринбуржцы — с помощью краудфандинга.

— В конце 2018-го на благотворительных гастролях, которые организовывал фонд «Нужна помощь», к нам подошла [бывшая] главред «Фонда Ройзмана» Настя Перкина: «Ребята, мы хотим вас поддерживать». И они открыли сбор.

Горожане собрали для нужд Ресурсного центра 153 624 рубля. Эти деньги пошли не только на аренду помещения, но и на оплату работы психологов. Большая часть средств — частные пожертвования.

— У нас несколько основных направлений деятельности. Есть, например, экстренная помощь ЛГБТ+ людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они могут к нам обратиться и получить финансовую поддержку на съем жилья, на питание — в зависимости от наших текущих возможностей, — рассказывает координатор службы мониторинга Ресурсного центра Арсений. — Есть направление психологической помощи, причем как постоянной, так и экстренной — на случай кризисной ситуации. И есть юридическая поддержка ЛГБТ+ людей: бесплатные консультации по делам, связанным с их сексуальной ориентацией, и представительство интересов в судах.

Арсений и Анна. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Юристы Ресурсного центра, например, добились восьми месяцев исправительных работ для мужика, который в сентябре 2018 года ударил екатеринбурженку Александру Карпенко. Сейчас они ведут дело о нападении на дизайнера Андрея Аллегрова, владельца бренда Unique.

— Полиция, нужно сказать, непредвзято расследует такие дела. Не пытается их заминать. Конечно, бывает, что полицейским, у которых высокая нагрузка, просто не хочется проводить какие-то оперативные действия: дополнительно допрашивать людей, проводить экспертизы. Но это случается и по другим делам.

Установки не расследовать дела, где потерпевшие — представители ЛГБТ+, в Екатеринбурге определенно нет.

И самих таких дел тоже немного.

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Сотрудники Ресурсного центра отмечают, что в городе у представителей ЛГБТ нет серьезных конфликтов и с православными активистами.

— Они могут прийти на наше мероприятие, постоять с иконой, а потом уйти. Каких-то организованных нападений, избиений, нет, — говорит Анна Плюснина. — Мы с ними можем спокойно пересекаться на разных гражданских форумах, в общественной палате. Без конфликтов.

— Был случай, когда на одну из наших лекций пришли люди консервативных взглядов. Мы их запустили, рассадили в аудитории, затем они послушали лекцию, высказали свою точку зрения — причем когда модератор дал им слово. Состоялась нормальная дискуссия. Потом все разошлись, — добавляет Арсений.

На вопрос, откуда в промышленном, «мужиковском», казалось бы, Екатеринбурге такой завидный по российским меркам уровень толерантности, Арсений отвечает неожиданно.

— Ребята из других регионов об этом спрашивают постоянно: «Как вы добились, что о вас пишут СМИ? Да еще и нейтрально или даже положительно». «Откуда в Екатеринбурге столько свободы?» «И что — чиновники не мешают?» Не мешают.

Думаю, дело в том, что Екатеринбург — не только промышленный, но еще и образовательный и культурный центр.

Здесь много университетов, много театров, музеев. У людей большие возможности расширять кругозор. А человек с широким кругозором, человек не ограниченный, — как правило, толерантен. Я вижу аналогию с Новосибирском: там тоже довольно активное сообщество ЛГБТ, и к ним тоже нормально относятся. Думаю потому, что там — Академгородок. В моем родном городе в ХМАО, где вся жизнь завязана на промышленность, отношение к людям, не похожим на других, все-таки хуже…

А в это время

19 ноября судебный участок № 6 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга рассмотрит административное дело в отношении 20-летней Веры Н. Ее обвиняют в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).

— О возбуждении дела мне стало известно 1 октября. Позвонили из полиции, сказали, что нужно прийти на допрос. На допросе выяснилось, что претензии связаны с моей группой «ВКонтакте» «Радужный Екб» (сейчас она удалена), — рассказывает Вера. — В этой группе люди ЛГБТ+ выкладывали анкеты для знакомств: рассказывали, чем занимаются, чем увлекаются. И среди участников оказалось несколько несовершеннолетних, которые тоже выложили анкеты. И вот эти анкеты несовершеннолетних полиция и сочла пропагандой.

Заявление на Веру Н. накатал некий Александр Токарев. В интервью изданию «ЕАН» он рассказал, что считает себя «солдатом родины», на Урале не живет. «Я изучил немного Екатеринбург и понял, что это левачья ЛГБТ-шная столица нашей страны. Там ЛГБТ-сеть находится. Если бы это был какой-то другой город, то не было такого резонанса, видимо, сам Господь Бог меня направил, чтобы написать заявление на группу из этого города», — заявил некто Токарев.

Вере Н. грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей.