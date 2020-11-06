Ликвидация

В пятницу правительство Дании постановило закрыть на карантин Северную Ютландию. Жителям региона запрещено покидать его территорию, закрыты бары, рестораны, а школьники старших классов переведены на дистанционное обучение. Ограничения связаны со вспышкой нового, мутировавшего типа коронавируса, который передается человеку от норки. Вирус был обнаружен на 207 норковых фермах. За два дня до этого правительство постановило уничтожить всех норок в стране.

Дания — один из крупнейших экспортер норкового меха в мире: на долю аукционного дома Kopenhagen Fur, который объединяет более тысячи норковых ферм в Дании, приходится 40% общемирового производства. Сейчас в Дании, по разным подсчетам, от 12 до 17 миллионов норок. В отличие от некоторых европейских стран, которые в последние годы решили законодательном образом сократить или вообще запретить производство норкового меха, Дания до сих пор не принимала никаких шагов в этом направлении.

Первые случаи распространения коронавируса на норковых фермах были зафиксированы еще несколько недель назад — к настоящему времени часть животных уже уничтожена, а владельцам ферм правительство выплачивает компенсации.

Владельцы ферм, конечно, протестуют.

«Коронавирус не должен распространяться дальше в обществе, но мы, заводчики, умеем этого избегать, — заявил 31 октября председатель Датской ассоциации пушных зверей Таге Педерсен. — В Северной Ютландии заразились лишь несколько человек, не имеющих отношения к нашей деятельности, но почти все они уже выздоровели. Общественное здоровье важнее всего, но мы считаем, что можно обеспечить как общественное здоровье, так и устойчивое производство норки.

Фермеры Северной Ютландии 6 ноября вышли на протест после решения властей уничтожить всех норок из-за вспышки коронавируса. Фото: EPA

В правительстве решили иначе: 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены.

«Вирус мутировал в норках, и, мутировав, распространяется среди людей. [Ситуация] несет в себе риск того, что вакцина, которая скоро должна появиться, не будет действовать должным образом», — сказала премьер.

Накануне, 3 ноября, специалисты датского научно-исследовательского Statens Serum (SSI), который является главным в стране центром по борьбе с пандемией, опубликовали доклад, в котором подтвердили возможность передачи вируса от норки к человеку.

«По состоянию на 2 ноября инфекция SARS-CoV-2 была обнаружена на 191 норковой ферме, — говорится в докладе. — Это произошло, несмотря на интенсивные действия властей с целью ограничить распространение вируса. Наблюдается заражение новыми типами вируса SARS-CoV-2, который передается от норок местному населению. Организм норки является резервуаром для вируса — и это создает основной риск для разведения норок».

Кроме того, отмечают ученые, в организме норки вирус подвергается определенным мутациям. Изменения наблюдаются в так называемых спайк-протеинах, которые вирус использует для проникновения в клетку. Именно к этим спайк-протеинам вырабатываются антитела после перенесенного заболевания — на этом выстроен принцип вакцины.

«Предварительные исследования показывают, что этот вирус проявляет пониженную восприимчивость к нейтрализующим антителам человека, перенесшего инфекцию, — отмечается в докладе. — Это доказано в ходе лабораторных экспериментов, которые продемонстрировали повышенную сопротивляемость вируса к антителам людей, инфицированных не относящимся к норкам вариантом SARS-CoV-2».

Таким образом,

человек, уже переболевший коронавирусом или прошедший вакцинацию, все равно может оставаться уязвимым для нового, «норкового» варианта вируса.

Ученые приходят к следующему выводу: разведение норок небезопасно, пока не прекратится текущая эпидемия. В противном случае вирус будет ходить по кругу: от человека к норке и от норки к человеку — в зоне риска окажутся работники ферм, которые находятся в непосредственном контакте с животными, и будут передавать этот вирус другим людям.

«При самом худшем сценарии мы вызовем начало новой пандемии в Дании, — отметил директор института SSI Коре Мёлбак. — Существует риск, что мутировавший вирус будет настолько отличаться от остальных, что мы должны будем создать новую вакцину <…> Мы вернемся к самому началу».

В июле 2020 вспышка коронавируса на норковой ферме случилась в Нидерландах. На фото: дезинфекция на норковой ферме. Фото: EPA

Дания — не первая страна, столкнувшаяся с риском передачи коронавируса человеку от норок. Весной вспышка коронавируса затронула 16 норковых фермах в Нидерландах. Голландские вирусологи протестировали 97 работников ферм, у 66 человек был найден коронавирус. При этом врачи полагают, что, по крайней мере, 2 человека были инфицированы в результате контакта с животными.

«Пока неизвестно точно, как именно вирус передается человеку, — рассказал «Новой газете» профессор Вим ван дер Пул, один из исследователей вспышки коронавируса в Нидерландах. — Я полагают, люди инфицируются прежде всего, вдыхая частички вируса с воздухом».

При этом, говорит вирусолог, норки вообще не виноваты. Если в случае с уже привычным нам коронавирусом произошло, по мнению многих ученых, примерно следующее — вирус летучих мышей мутировал таким образом, что человек стал к нему восприимчив — с норками все было ровно наоборот.

Именно человек изначально принес вирус на норковую ферму, а животные по какой-то причине оказались к нему восприимчивы.

То есть, человек заражает норку, норка заболевает, вирус в ее организме подвергается определенным мутациям, а потом норка передает «обновленный» вирус человеку.

Важный вопрос — в какую сторону мутирует вирус, но ответа на него пока нет.

«Пока неизвестно, влияют ли эти изменения на вирулентность вируса, скорость его распространения, на течение болезни, — говорит профессор Вим ван дер Пул. — Возможно, вирус становится мягче, возможно — наоборот. Поэтому я не знаю, насколько опасны эти мутации — но это достаточное основание для уничтожения норок».

В июне правительство Нидерландов постановило умертвить около 10 тысяч животных. Местные зоозащитники попытались оспорить это решение через суд, но безуспешно. При этом Нидерланды в принципе планируют отказаться от промышленного разведения норок — с 2024 года эта деятельность станет незаконной.

Вспышки коронавируса среди норок были также зафиксированы на нескольких фермах в американских штатах Юта, Мичиган и Висконтин — но там пока не зарегистрированы случаи передачи инфекции к человеку.