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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
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«Пусть будет все, как я представил»
К 80-летию Дмитрия Пригова Яна Иртеньева читает его «Куликово поле». Видео
«Новая газета»редакция
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5 ноября поэту-концептуалисту Дмитрию Александровичу Пригову исполнилось бы 80 лет. В честь события «Новая» предлагает послушать, как звучат его стихи. Актриса «Гоголь-центра» Яна Иртеньева читает «Куликово поле»
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:гоголь-центр, стихи, пригов
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