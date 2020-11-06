Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника выборов в США-2020. Байден побеждает в «ключевых» штатах, Трамп обещает судиться

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 122 от 6 ноября 2020

Читать номер
Сюжеты

«Пусть будет все, как я представил»

К 80-летию Дмитрия Пригова Яна Иртеньева читает его «Куликово поле». Видео

Культура2

2
 

5 ноября поэту-концептуалисту Дмитрию Александровичу Пригову исполнилось бы 80 лет. В честь события «Новая» предлагает послушать, как звучат его стихи. Актриса «Гоголь-центра» Яна Иртеньева читает «Куликово поле»

 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
гоголь-центр, стихи, пригов

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera