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Хроника выборов в США-2020. Байден побеждает в «ключевых» штатах, Трамп обещает судиться

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№ 122 от 6 ноября 2020

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«В Америке поменялись правила игры». Подкаст «Что Нового?»: чем закончатся президентские выборы в США

Объясняет собкор «Новой» в Вашингтоне Александр Панов

Политика4

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В Америке продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Хотя окончательный результат неизвестен, предварительно побеждает Джо Байден. Однако Дональд Трамп может стать первым президентом США, который открыто не признает итоги выборов в «колеблющихся» штатах. 

Почему прогнозы социологов об уверенной победе демократов снова не сбылись, какое будущее ждет Америку в случае победы Байдена, и как Трамп собирается добиваться пересчета голосов через Верховный суд, — в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» объясняет наш собкор из Вашингтона Александр Панов.

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Теги:
вашингтон, байден, трамп, сша, выборы

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