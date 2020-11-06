«В Америке поменялись правила игры». Подкаст «Что Нового?»: чем закончатся президентские выборы в США

В Америке продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Хотя окончательный результат неизвестен, предварительно побеждает Джо Байден. Однако Дональд Трамп может стать первым президентом США, который открыто не признает итоги выборов в «колеблющихся» штатах.

Почему прогнозы социологов об уверенной победе демократов снова не сбылись, какое будущее ждет Америку в случае победы Байдена, и как Трамп собирается добиваться пересчета голосов через Верховный суд, — в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» объясняет наш собкор из Вашингтона Александр Панов.