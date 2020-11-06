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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
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«В Америке поменялись правила игры». Подкаст «Что Нового?»: чем закончатся президентские выборы в США
Объясняет собкор «Новой» в Вашингтоне Александр Панов
«Новая газета»редакция
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В Америке продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Хотя окончательный результат неизвестен, предварительно побеждает Джо Байден. Однако Дональд Трамп может стать первым президентом США, который открыто не признает итоги выборов в «колеблющихся» штатах.
Почему прогнозы социологов об уверенной победе демократов снова не сбылись, какое будущее ждет Америку в случае победы Байдена, и как Трамп собирается добиваться пересчета голосов через Верховный суд, — в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» объясняет наш собкор из Вашингтона Александр Панов.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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