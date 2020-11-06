Обложка дня

Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

Сегодня мы можем заглянуть в 1917 год, каким он был на самом деле. «Прямой репортаж» ведет художник-баталист Иван Алексеевич Владимиров (1869-1947) и неизвестные фотографы московских и питерских газет.

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