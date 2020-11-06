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№ 122 от 6 ноября 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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Сегодня мы можем заглянуть в 1917 год, каким он был на самом деле. «Прямой репортаж» ведет художник-баталист Иван Алексеевич Владимиров (1869-1947) и неизвестные фотографы московских и питерских газет.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:обложка дня, новая газета
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