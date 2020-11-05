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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
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Чем закончатся выборы в главной демократии мира? Стрим
Гости: Александр Генис, Григорий Юдин и Евгения Альбац
Политика22
Ирина Воробьева«Эхо Москвы», «Лиза Алерт»
22
Выборы в США — это захватывающий электоральный процесс. Кто победит в колеблющихся штатах, как и когда посчитают тех, кто проголосовал досрочно? Почему в США нельзя избирать президента простым большинством голосов, откуда такая высокая явка и что заставляет весь мир внимательно наблюдать за долями процентов в далеком штате Висконсин или Пенсильвания? В конце концов, как определяется политика США в отношении России и какие имена нам предстоит узнать в этой части новой (или старой) администрации?
У нас в гостях:
- Александр Генис, писатель,
- Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Шанинки,
- Евгения Альбац, шлавный редактор журнала The New Times, журналист «Эха Москвы»
Ожидается:
- Александр Баунов, политолог, главный редактор Carnegie.ru.
- Эфир ведёт Ирина Воробьева.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:выборы президента сша, стрим
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