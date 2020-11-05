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Хроника выборов в США-2020. Байден побеждает в «ключевых» штатах, Трамп обещает судиться

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№ 121 от 2 ноября 2020

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Чем закончатся выборы в главной демократии мира? Стрим

Гости: Александр Генис, Григорий Юдин и Евгения Альбац

Политика22

Ирина Воробьева«Эхо Москвы», «Лиза Алерт»

22
 

Выборы в США — это захватывающий электоральный процесс. Кто победит в колеблющихся штатах, как и когда посчитают тех, кто проголосовал досрочно? Почему в США нельзя избирать президента простым большинством голосов, откуда такая высокая явка и что заставляет весь мир внимательно наблюдать за долями процентов в далеком штате Висконсин или Пенсильвания? В конце концов, как определяется политика США в отношении России и какие имена нам предстоит узнать в этой части новой (или старой) администрации?

У нас в гостях:

  • Александр Генис, писатель,
  • Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Шанинки,
  • Евгения Альбац, шлавный редактор журнала The New Times, журналист «Эха Москвы»

Ожидается:

  • Александр Баунов, политолог, главный редактор Carnegie.ru.
  • Эфир ведёт Ирина Воробьева.

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Теги:
выборы президента сша, стрим

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