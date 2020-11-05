Чем закончатся выборы в главной демократии мира? Стрим

Выборы в США — это захватывающий электоральный процесс. Кто победит в колеблющихся штатах, как и когда посчитают тех, кто проголосовал досрочно? Почему в США нельзя избирать президента простым большинством голосов, откуда такая высокая явка и что заставляет весь мир внимательно наблюдать за долями процентов в далеком штате Висконсин или Пенсильвания? В конце концов, как определяется политика США в отношении России и какие имена нам предстоит узнать в этой части новой (или старой) администрации?

У нас в гостях:

Александр Генис , писатель,

, писатель, Григорий Юдин , социолог, философ, профессор Шанинки,

, социолог, философ, профессор Шанинки, Евгения Альбац, шлавный редактор журнала The New Times, журналист «Эха Москвы»

Ожидается: