Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Четыре года назад Владимир Жириновский, выйдя на связь с программой «60 минут», предложил экспертам и ведущим присоединиться к депутатам Государственной думы и всем вместе поднять бокалы с шампанским за победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Тут же кто-то из расторопных сотрудников ТВ выскочил из-за кулис с подносом, уставленным наполненными бокалами. Но ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов почему-то смутились и отменили выпивку в студии, предложив отметить радостное событие за кулисами сразу после эфира.

Тогда же глава RT Маргарита Симоньян написала свой знаменитый твит: «Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг. Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили». Вскоре добавила: «В общем, я сегодня езжу так: в одном окошке — наш флаг, в другом — американский. Символизирую мир-дружбу-жвачку авансом».

Аванс, увы, не сработал. Жвачку опять пришлось жевать порознь. Трампа, не оправдавшего ожиданий российских пропагандистов, склоняли в хвост и в гриву.

Шли годы. Подоспели новые выборы. И те же эксперты с новой силой принялись убеждать россиян в несовершенстве американской избирательной системы и непредсказуемости результата, от которого страдают граждане некогда великой страны.

В ток-шоу «60 минут» развенчивали мифы о так называемой независимости и открытости тамошних выборов. «В России считают, что в Америке нет нарушений и фальсификаций. Нет каруселей. Это совершенно неверно. Избиратель собственную собаку зарегистрировал и получил бюллетень за нее… Примерно 20 миллионов зарегистрировали с ошибками. Примерно миллион умерших зарегистрировали… Кто бы ни сел в президентское кресло, он окажется на мустанге. И этот мустанг ведет себя все хуже и хуже. Тот, кто сядет на мустанга, долго на нем не просидит…»

Особую озабоченность несовершенством американских выборов высказал белорусский политолог Александр Шпаковский, до того главный комментатор послевыборных событий у себя на родине, неизменно с пафосом называющий Лукашенко «мой президент». «Тревожная ситуация, — говорит. — Обстановка сложная. Жестокость в американском обществе живет — исторически это подтверждается». Скабеева тоже в ужасе: «Чтобы под автоматами голосовать — это ни в какие ворота».

Маргарите Симоньян пришлось на этот раз убрать американский флаг в багажник. Она с сожалением констатирует: «Налицо: 1. Многочисленные нарушения. 2. Отсутствие иностранных наблюдателей. 3. Непрозрачность процесса и сложность избирательного законодательства, исключающая прямое волеизъявление граждан. 4. Многочисленные сообщения о коррупции. 5. Необъективность освещения предвыборных кампаний с явной предвзятостью подавляющего большинства СМИ в отношении одного из кандидатов. 6. Цензура на основных медийных площадках. 7. Закономерный народный протест».

Кто-то, прочитав этот ее пост в фейбуке, даже подумал, что Симоньян прозрела и наконец откровенно описала отечественные выборные реалии. Нет, конечно, это все о них, как и следующий ее горестный всхлип: «Ни свободно, ни справедливо».

В программе «Большая политика» на Первом канале поздним вечером 4 ноября авторитетнейшие специалисты тоже вынесли приговор американским выборам, в ходе которых к власти может прийти не пойми кто. Сами агитировали за Трампа.

Совсем по Шекспиру: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться!»

«Американцы хотят закона и порядка, и сегодня только Трамп символизирует закон и порядок» (Андраник Мигранян). «Трамп — это американский Столыпин. Он говорит: нам нужна великая Америка, а вам — великие потрясения. Он неоднократно говорил, что хочет встретиться с Путиным, но его в так называемой свободной стране спутали по рукам и ногам. Но на новом сроке он встретится с Путиным, и они обязательно договорятся» (Виталий Третьяков). Наставник молодых журналистов, Третьяков отныне намерен на примере хваленых американских СМИ развенчивать миф о свободе слова в США и отсутствии там цензуры.

Тотальная у них цензура! «И все равно: как либеральные СМИ ни молотили Трампа, как над ним ни издевались, и смотрите — он все равно оказался на выборах и вполне дееспособен», — то ли подтвердил, то ли опроверг слова российских коллег американский политолог Дмитрий Саймс.

По чистой случайности послевыборные заокеанские баталии совпали с государственным Днем народного единства в России, и праздник и без того довольно смутного содержания совершенно поблек на фоне американских страстей. В соцсетях появились шутки: «Как вы провели День народного единства?» — «Вместе со всем российским народом следил за американскими выборами». На эту же тему сострил и Иван Ургант: «Мы сидим за накрытым столом, а в Америке грызут друг другу глотки. Мы вместе, а Америка не едина».

На сатирической картинке, получившей тысячи перепостов, встречаются на деревенской тропинке мужик в телогрейке и баба с ведрами. «В Пенсильвании и Мичигане еще не посчитали», — делится своей главной озабоченностью «иностранный наблюдатель».

В ночь после выборов канал «Россия 24» предоставил возможность особо неравнодушным российским гражданам приобщиться к голосованию, выведя на экраны специальный QR-код и инструкцию, как проголосовать при помощи собственного смартфона. Наводишь его на этот квадратик, щелкаешь и отдаешь свой голос за Трампа или за Байдена. Увлекательно. Старожилы в России припоминают, что и они (было время) не спали, напряженно вглядываясь в меняющиеся на экранах проценты. Было, да прошло.

А поболеть-то (в хорошем смысле слова) охота. Весь мир прильнул к экранам и гадает, кто там у них победит и что будет дальше. Все информационные каналы мира в режиме многочасового телемарафона в прямом эфире демонстрируют инфографику, выводят в эфир аналитиков, дают прогнозы. Приятно иногда почувствовать себя гражданином мира, чтобы потом отвалиться от телевизоров и компьютеров с чувством глубокого удовлетворения:

да ну ее к черту, эту непредсказуемость! Как славно, когда все стабильно и предсказуемо на годы вперед!

И пока их Трамп танцует и бросает своим сторонникам на трибунах красные бейсболки, наш президент степенно, не суетясь, отмечает День народного единства вместе с патриотически настроенной молодежью.

Красная площадь стерильна и пуста. Ковид же. Впрочем, наш президент его не боится, несмотря на принадлежность к возрастной группе 65+, которой строго-настрого велено сидеть дома. Выйдя после долгой «удаленки» на свежий воздух, без маски и перчаток, без соблюдения социальной дистанции с юными патриотами Путин слушает колокольный звон, и по его челу сразу видно, сколько дум наводит он.