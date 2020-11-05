Премиальные есть, побед нет

После двух стартовых раундов в копилке отечественных команд было всего два очка на троих. При этом ни один из шести поединков не проходил по российскому сценарию. И всякий раз мы уступали сопернику и тактически, и физически. «Локомотив» и «Краснодар» добыли в октябре ничьи в Лейпциге и Ренне на морально-волевых. «Зенит» ни дома с «Брюгге», ни в гостях с «Боруссией» не предъявил и этих желанных качеств.

Но самое интересное, что в кулуарах оправдания провальному дебюту звучат так: мол, во всех европейских лигах, которые опережают РПЛ по рейтингу, был большой перерыв между сезонами, тогда как футболисты, соревнующиеся в первенстве имени Прядкина, приступили к своим обязанностям, отдохнув всего 15 дней. Отговорка, надо сказать, поразительная.

Если 20 лет назад мы жаловались, что выступаем неудачно в еврокубках, потому что месим грязь по системе весна-осень и страдаем от зимней трехмесячной паузы, во время которой наши парни теряют мастерство и тонус,

то теперь беда, оказывается, в том, что ребята не успели восстановиться после окончания ковидного турнира-2019/2020.

С таким же успехом можно и родных болельщиков, имеющих сегодня шанс поддерживать любимые команды на стадионах, обвинить в том, что своими криками они мешают сосредоточиться не набравшим кондиции «кудесникам»…

Фанаты «Локо», впрочем, в течение бодрой дуэли в Черкизове традиционно тратили много энергии на то, чтобы в очередной раз уговорить высокое руководство отправить в отставку генерального директора Василия Кикнадзе. Однако железнодорожникам в бутсах, как ни странно, одиозный менеджер финтить не мешает. Они и с «Баварией» рук не опускали, и с грозным «Атлетико», выступавшим в двух финалах Лиги чемпионов за последние шесть лет, рубились насмерть, не позволив отличиться крутейшему уругвайцу Луису Суаресу. Не подвел и русский вратарь Маринато Гильерме, во втором тайме потащивший парочку «мертвых» мячей. Конечно, красно-зеленым помог уйти от поражения и пополнить казну на миллион евро довольно спорный пенальти, назначенный французским арбитром Бастьеном за неочевидную игру рукой Эктора Эрреры, но до испанской штрафной еще надо было доскакать. Кстати, открывший счет в матче Хосе Хименес москвичей похвалил: «Мы из кожи вон лезли, но «Локомотив» проделал отличную работу в обороне и грамотно использовал контратаки». Поаплодировал сопернику и не стал жаловаться на одиннадцатиметровый, который реализовал Антон Миранчук, и коуч мадридцев Диего Симеоне: «Нам перекрыли все пути к воротам, так что результат встречи закономерен».

Все логично завершилось и в Санкт-Петербурге, где под закрытой крышей «Петровского» «Лацио» бодался «Зенитом», которому лишь трехочковая попытка оставляла шансик побороться-таки за выход из группы. Да и конкретно Сергею Семаку, разругавшемуся с лидерами, Дзюбой и Ракицким, требовалось доказать Алексею Миллеру и Александру Медведеву, что увольнять его рановато.

Но Сергей Богданович снова не настроил своих подопечных на победный лад. Итальянскую банду, лишившуюся из-за положительных тестов на COVID-19 основных бойцов во главе с лучшим бомбардиром всея Европы Чиро Иммобиле и голкипером Стракошей, нужно было стращать и давить без страха и упрека. «Зенит» же, забив красивый мяч усилиями Кузяева, Дзюбы и Ерохина, решил после перерыва нажать не на газ, а на тормоз. И римляне без проблем в концовке отыгрались: по иронии судьбы Михаила Кержакова огорчил экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо. При этом Семак на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему его команда уступила по всем показателям полурезервному «Лацио», предложил посчитать тех, кто по разным причинам не смог выйти на поле у «Зенита»… Мне же любопытно другое: зачем покупать за 20 миллионов евро бразильца Маркуса Вендела и выпускать его на три минуты?

А вот «Краснодар», не имея в составе подобных звезд, за 240 секунд на пустом «Рамон Санчес Писхуан» дважды отправил «Севилью» в нокдаун (Сулейманов мастерски исполнил штрафной, а Маркус Берг — пенальти). В третий нокдаун хозяев послал немецкий судья Феликс Брых, удалив под занавес тайма защитника Наваса. Казалось, патрон Сергей Галицкий откупорит наконец-то бутылочку шампанского в честь первой южной виктории. Однако в итоге снимать стресс явно пришлось более крепким напитком: даже вдесятером испанские тореадоры сумели не только догнать рано уверовавших в успех «быков», но и нанести им третий убийственный укол. «Если мы хотим чего-то добиваться в этой жизни, так пассивно действовать в численном большинстве нельзя…» — подвел итог бесславного сражения на Пиренеях предводитель «черно-зеленых» Мурад Мусаев.

Для работы над ошибками у наших клубов есть почти три недели.