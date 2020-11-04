«Это может сделать улица»

Против законопроекта авторства президента Владимира Зеленского, где предложено распустить Конституционный суд Украины (предыстория скандала в материале «Диктатура или коррупция?», который вышел в «Новой» 31 октября) в Верховной раде выступили фракции четырех политических сил. «Нет» каждой из фракций — «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «Голоса», где сдавшего мандат Святослава Вакарчука сменила Кира Рудык, трехглавой «ОПЗЖ» под предводительством Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича и «За майбутнє» (укр. — «За будущее») Игоря Палицы, нового проекта олигарха Игоря Коломойского — имело собственную окраску.

Аргументы оппозиции

«Голос» соглашался с Зеленским в оценке опасности ситуации: «В Конституционном суде есть группа людей, которая работает в интересах страны-агрессора. Они разрушают антикоррупционную инфраструктуру, чтобы спровоцировать в стране противостояние и кровопролитие». Хотя не разделял революционного запала президента, который, по мнению «Голоса», шел вразрез с законом, требуя, чтобы Рада превысила свои полномочия и поддержала эмоциональное стремление «фактически разрушить конституционный строй и отправить в отставку весь состав КСУ». Фракция видела иной выход из тупика: создать условия, когда КСУ сможет принимать решения только консенсусом — поднять кворум с 12 до 17 человек, и уже зарегистрировала соответствующий законопроект.

Выступавший от группы «За майбутнє» язвил:

когда полтора года назад Конституционный суд «подпел» президенту, что роспуск парламента и досрочные выборы в Раду конституционны, все нравилось? А сейчас, значит, те же судьи стали агентами Кремля?

Оратор не видел проблемы ни в смене состава КСУ, ни даже в переписывании Конституции, но требовал проводить реформы по закону. Деталей не уточнял.

Спикер от «Европейской солидарности» широкими мазками рисовал картину апокалипсиса: кризис в экономике страны, провал борьбы с пандемией дополнены попыткой «конституционного переворота и узурпации власти Зеленским, который открыто давит на депутатов». У партии был готов пошаговый план выхода из тупика.

На партийном сайте приводятся слова Петра Порошенко, сказанные на брифинге: мол, Владимир Зеленский пытается перенять российский опыт. «За последнюю неделю Госдума РФ внесла изменения в законодательство РФ, где предусмотрела права президента страны-агрессора России Путина единолично увольнять судей Конституционного суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить ее через Верховную раду», — уверен экс-президент Украины. Порошенко сделал акцент на том, что попытка распустить Конституционный суд, чего нет в полномочиях главы украинского государства, преступна. И заключил: «В полномочия президента входит роспуск Верховной рады. Но запомните: он на это не пойдет».

Депутат от «ОПЗЖ» тоже пенял Зеленскому и «Слугам народа» как могильщикам демократии: «Вы пренебрегаете точкой зрения Венецианской комиссии, точкой зрения украинского общества!» Но в конце сравнил инициативу президента и его партии… с нелюбимым бывшими «регионалами» Майданом. Мол, еще раз номер не пройдет: «Если проголосуете — ответите по закону!»

«Батьківщина» Юлии Тимошенко интригующе молчала. Представитель президента в Конституционном суде юрист Федор Вениславский предложил вариант, по его мнению, адекватный угрозе. Пусть 11 судей, поддержавших позорные решения, добровольно подадут в отставку, чем «сохранят стабильность украинской государственности». Если же судьи не услышат призыва, то функцию выполнит парламент либо (цитирую) «это может сделать улица». Напомню: в Единый реестр досудебных расследований уже внесено уголовное производство о «захвате государственной власти судьями КСУ».

Участники акции протеста у Конституционного суда Украины, 30 октября 2020 год. Фото: РИА Новости

Судья пугает сепаратизмом

Александр Тупицкий, председатель Конституционного суда, теперь общается с прессой ежедневно. Говорит, что боится за личную безопасность: активисты «Автомайдана» и «Центра противодействия коррупции» объявили, что 7 ноября устроят автопробег в загородную резиденцию главы КСУ под лозунгом «Тупицкий, вали в Ростов!». Уже более 800 человек записалось в «гости», а имущество-то принадлежит не судье, а судейской теще!

Тупицкий объявил журналистам: для его дискредитации подняты дела, связанные с аннексией Крыма. Свой «всплывший» там особняк, оформленный в 2018 году по российским законам, он назвал лишь поводом для сведения счетов. Хотя персональный страх не помешал председателю суда припугнуть в ответ президента и Раду:

тронете КСУ, единственный орган конституционной юрисдикции, — получите не только кровопролитие, но и новые очаги сепаратизма.

«…Появится возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в Конституционный суд, которое должно быть рассмотрено немедленно. А если суда нет?.. С этим шутить нельзя», — предупредил Александр Тупицкий.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас (его слова приводит интернет-издание «Европейская правда») выступает «за разумный выход» из сложившейся ситуации, хотя симпатии посла скорее на стороне Зеленского. «Мы приняли во внимание, насколько срочно президент и другие органы власти начали решать эту проблему. Мы также услышали призыв президента Зеленского о проведении общей судебной реформы в Украине. ЕС готов сотрудничать и оказывать в этом свою поддержку», — сказал посол.

Коллективный разум на распутье

Рада предсказуемо подчеркнула, что Украина — парламентско-президентская республика, но никак не наоборот. Профильный антикоррупционный комитет после внутренней дискуссии большинством голосов поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова: возобновить в первоначальном виде электронное декларирование и криминальную ответственность за незаконное обогащение. Спустя два месяца, когда страсти немного утихнут, документ предлагалось доработать, что могло означать: то ли вернуться к «замороженной» теме ответственности КСУ, то ли забыть о ней. Спикерский законопроект комитет внес в повестку как компромиссный, а президентский — не рассматривал вовсе.

Наблюдатели отмечают: Разумков наращивает политический вес, подчеркивает собственную независимость и готовность отвечать за принятые решения. Хорошо образованный, карьерный, молодой, сдержанный в проявлениях эмоций, он похож на западного бюрократа — этот образ был не слишком популярен в среде избирателей. Но все меняется. И спикер, в которого попадает в разы меньше критических стрел, чем в президента, позволяет себе игнорировать «Cito!» Зеленского.

В «Слуге народа» тоже нет былого единства мнений, не все готовы поддержать радикальную позицию главы государства. Тем не менее ядро фракции выступило инициатором заявления: судьи Конституционного суда, одобрившие «коррупционный реванш», должны сложить с себя полномочия по собственному желанию либо подать в отставку. Подписные листы заявления открыли для всех депутатов. По данным украинских СМИ, на призыв откликнулись отдельные представители «Европейской солидарности», «Голоса» и группы «Доверие». Когда я передаю этот текст, до необходимого конституционного большинства — 226 голосов — не хватает около двух десятков автографов.

Но ни действующий глава КСУ Тупицкий, ни его коллеги, как передает агентство «Интерфакс-Украина», по-прежнему не видят оснований для ухода в отставку.