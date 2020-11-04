«Мы покупаем мусор и тащим его в океан»

— А где у нас соки?

— Вот тут.

— О, а вот и прокладка. С крылышками, все как надо.

— Сюда, в «Прокладки и тампоны» давай.

— Вилку отдельную возьми, положи вот сюда, ага, к одноразовой посуде.

Сбор мусора на Бугазской косе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Это не разговор в продуктовом магазине или ином гипермаркете при планировании выезда на природу. Так сотрудники и волонтеры российского Гринписа сортируют мусор, найденный на побережье Черного моря.

Сегодня новая точка недельной экспедиции — Бугазская коса. Эта неширокая (всего метров 300) часть суши протяженностью 12 км находится недалеко от Анапы и отделяет Черное море от Бугазского лимана. Вообще это часть заказника «Благовещенская коса», то есть охраняемой природной территории, однако количество вывесок с надписями «Гостиница» или «Кайтинг» тут зашкаливает.

То же и с мусором. Еще при подъезде к косе предупреждают: это самый сложный участок экспедиции. Несмотря на то что сюда все-таки приезжают отдыхать или кататься на кайте, пляжи убирают максимум два раза в год: в апреле и в сентябре.

Сотрудники «Гринпис» собирают мусор на побережье Черного моря на Бугазской косе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Но задача Гринписа здесь — определить количество не того мусора, что был оставлен отдыхающими, а того, что выносит на берег море.

Поэтому Алексей Киселев — глава экспедиции и руководитель токсического отдела российского отделения «Гринпис» — так радуется шторму: бушующие волны вымывают с самой глубины мусор и выбрасывают его на берег, а значит, исследование будет объемнее и точнее.

12 человек команды выгружаются из трех машин. На них защитные комбинезоны оранжевого цвета, ярко-желтые дождевики. Все — с эмблемой Гринписа.

На пляже они размечают участок: от воды — 20 метров, от первой преграды (в данном случае это низкий белый забор закрытого на зиму частного пляжа) вдоль моря — 100 метров. Это исследуемая территория. Именно собранный с нее мусор затем рассортируют по более чем 260 пунктам (фракциям).

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Яркие оранжевые комбинезоны постепенно движутся по выделенному участку, у каждого из гринписовцев — большой холщовый мешок и щуп для сбора мусора. Совсем мелкий сор (меньше 2,5 см) ребята не собирают, однако если что-то из небольших предметов (например, пластиковые крышки или окурки) не получается подхватить щупом, то берут руками — обязательно в защитных перчатках.

Всего за несколько часов на пляже специалисты находят практически все предметы ежедневного использования: зубные щетки, кремы, разнообразная электроника, тапочки (конечно, по одному), игрушки, контейнеры для линз. Уже в шутку начинают говорить даже о целых «утренних наборах»: на сортировке в стакан с улыбающейся на нем мордочкой ставят пару щеток, бритву и тюбик зубной пасты.

Мусор в процессе сортировки. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

К обеду начинается мелкий дождь. Одна группа продолжает работу по сбору, ведь в планах проанализировать еще один такой же участок, но уже на расстоянии 50 метров от нынешнего. Другие ребята во главе с Антониной Евтешиной, экспертом проекта «Ноль отходов» Гринписа России, расстилают тент, на который начинают вываливать мусор из мешков. Перед тем как его сортировать, они взвешивают общий объем: всего за пару часов работы с первого участка собрано 30 кг.

— А в океане вот такого плавает 8 миллиардов тонн, — показывает мне щупом на мешки с собранным мусором Алексей.

— Меня просто потрясает желание нашего человека вот это все не заметить. Я точно знаю: сейчас опубликую фотографию в социальных сетях, мне ответят — это у них, у нас этого нет. Так вот это — у нас. И я не вижу здесь Росгидромета, не вижу здесь Росприроднадзора. Зато мы видим мусорные кучи, — Алексей показывает на оставленные кем-то мешки за моей спиной, рядом с дюнами, — вы не поверите: они здесь уже третий месяц. Их никто не вывез. А дальше будет штормовой ветер, и все это унесет сначала в море, а затем снова сюда, на берег, но уже не так компактно собранное. Но главное в другом: пока покупатель будет брать в супермаркете пластиковые бутылки с водой, вся работа этих людей по уборке на берегу — сизифов труд. Море так и будет продолжать «тошнить» пластиком. Надо «круг» ломать. То есть когда переливает из ванной, вы не будете ложкой воду вычерпывать, вам нужно кран закрыть, пробку выдернуть. Но мы сейчас не проблему решаем, а ложкой черпаем воду.

Алексей Киселев, руководитель экспедиции на Черное море и глава токсического отдела российского отделения «Гринпис». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Внезапно начинается сильный ливень. Сортировать мусор невозможно: сенсорные весы из-за крупных капель дождя отказываются работать. Самих гринписовцев не спасают даже дождевики: кто-то кричит, что вода заливается уже за воротник. Мы прячемся под деревянной спасательной будкой: насквозь мокрые, жмемся в центр, чтобы дождь меньше заливал сбоку.

Из-за ненастной погоды начатую на втором участке работу приходится завершить. Мешки с мусором решено забрать с собой и закончить сортировку уже у гостиницы в Анапе: хорошо, что сезон закончен и других обитателей, кроме гринписовцев, в отеле нет.

С пляжа возвращаемся к машинам через дюны. Перед самой парковкой — каменные плиты, явно сложенные здесь для запрета проезда на автомобилях. Рядом — информационный щит с описанием ценности Бугазской косы и убедительной просьбой не мусорить. Прямо под щитом — 15 или 20 полиэтиленовых пакетов...

Вход на территорию одного из пляжей на Бугазской косе. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Раньше тут хотя бы большой контейнер стоял для отходов, — объясняет мне Дмитрий Нестеров, эксперт проекта «Ноль отходов». — А сейчас … — Он как-то совершенно тоскливо машет рукой и идет со своим мешком дальше, к машине.

Plastic watching

Экспедиция Гринпис по plastic watching (дословно — «наблюдение за пластиком») проходит уже третий год подряд. В 2018-м первый раз сотрудники и волонтеры проехали примерно по тому же маршруту, что и в этом году: несколько точек около Сочи, пляж в Анапе и Бугазская коса. Из полностью повторяющихся локаций — только коса. Результаты с этой точки особенно интересно будет изучать специалистам, хотя уже сейчас Алексей говорит, что визуально мусора стало больше.

Сортировка собранного мусора сотрудниками «Гринпис» России. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Экологические экспедиции по наблюдению за количеством отходов (в частности, пластика) — не российское ноу-хау. Подобный опыт в Европе после четырех лет мониторинга различными экологами и волонтерами привел к созданию директивы о сокращении влияния некоторых видов пластмасс на окружающую среду.

— Как раз благодаря европейскому мониторингу и была разработана методика, по которой сейчас работаем мы, — рассказывает Дима Нестеров из проекта Гринписа «Ноль отходов». — Данная директива, например, ограничивает производство некоторого вида пластиковых изделий, в частности одноразовых пакетов. Единственное, этот мониторинг — в отличие от нашего — был сезонный: они проводили свои аудиты все четыре сезона. Они составили список из 10 самых часто встречающихся загрязнителей. В нем есть и пакеты-майки тонкие, и палочки от чупа-чупсов, и одноразовая посуда, и полиэстерольные контейнеры — в принципе, у нас эти загрязнители тоже первые в списке.

Дмитрий Нестеров, эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринпис» России. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В европейской директиве несколько десятков пунктов. Опубликованная в 2019 году, она лишь с 2021 года должна вступить в силу. Большая часть предложений в ней направлена на ограничение продажи ряда вещей. Так, производство пластиковых мешалок для напитков или пластиковых тарелок и столовых приборов предлагается сократить. Речь также идет о необходимости раздельного сбора мусора, о повышении информационной осведомленности граждан, а также о повышенной ответственности производителя: к маркировке (например, этот пункт касается женских гигиенических прокладок как неразлагаемого материала) и расширенной ответственности (в частности, производитель будет обязан оплачивать расходы на транспортировку и обработку собственных товаров после их использования).

— Принято считать, что переработка решит все проблемы, — рассказывает Алексей Киселев, руководитель экспедиции. — И это мнение настолько сейчас укоренилось в сознании, что существует достаточно устойчивая парадигма: в России нет проблем с мусором.

Мол, достаточно все собрать и переработать, а что нельзя переработать, то надо сжечь. И вот когда вы выходите на этот берег, вы понимаете: переработка этот берег не очистит никогда.

Мы стоим сейчас там, где лежит весь ассортимент российского супермаркета. Цель наших экспедиций — обосновать необходимость принятия для России срочных мер по регулированию оборота одноразовых тары и упаковки. Если страна за голову не возьмется, то в следующем году косу будет засыпать мусором уже до того места, где мы стоим сегодня, а через несколько лет засыплет все.

Варвара Яровая, руководитель проекта «Ноль отходов» российского отделения «Гринпис». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

По словам Варвары Яровой, руководителя проекта «Ноль отходов» российского отделения Гринпис, начиная с 1950-х годов в мире было произведено около 8,3 млрд тонн пластика. И только около 9% всего произведенного по настоящее время пластика переработали, 12% сожгли, а оставшиеся 79% оказались на свалках или в окружающей среде. Переработка просто не успевает за производством одноразовых вещей, а также не все из них возможно в принципе собрать и переработать, поэтому проще изначально сокращать количество тех же одноразовых предметов и переходить на многоразовые. Например, по мнению Варвары, внедрение залоговой стоимости тары и ограничения на одноразовые пластиковые товары, особенно легко мигрирующие в окружающей среде, может сократить пластиковое загрязнение до 45%.

В этом году экспедиция на черноморское побережье у российского отделения Гринписа — вторая. Первая была еще в августе — в Нижне-Свирский заповедник на Ладожское озеро. Несмотря на то что территория заповедника очень хорошо охраняется и люди точно не могли там мусорить, с берега участники экспедиции собрали 200 кг отходов.

Бугазская коса. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я после Ладоги долго стояла в магазине и выбирала не только полезные продукты, но еще и упаковку подходящую — так меня торкнуло после сбора, — рассказывает Лена, одна из участников экспедиции. — Мы ведь настолько привыкли к сервису, что о многих вещах даже не задумываемся. Нужно постепенно менять привычки. Да и история не про одноразовую посуду — это история всегда про бизнес-класс. В бизнес-классе самолета вам никогда не подадут пластиковую посуду. Вам дадут нормальные приборы.

Второй экспедицией в 2020 году должна была стать поездка на Белое море в сентябре, но COVID внес свои коррективы: теперь необходимо смотреть на индекс заболеваемости. Поэтому из-за превышения допустимого показателя экспедиция не состоялась. В экспедиции на Черном море тоже свои требования: например, проживание строго по одному в номерах, чтобы, если один человек заболеет, его можно было изолировать от остальных в отдельной комнате. Сотрудникам запрещено пользоваться кондиционерами в машине, поэтому, когда мы полностью промокаем на Бугазской косе, волонтер Женя предлагает «надышать» в салоне. Кстати, с волонтерами в этой поездке тоже не все просто: их всего двое, остальные — сотрудники Гринписа.

Артур Матис-Сиразеев, «Чистомэн» из Челябинска. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Один из волонтеров — Артур Матис-Сиразеев, больше известный в интернете как Чистомэн — супергерой, борющийся с мусором в своем родном Челябинске. Долгое время в соцсетях он появлялся на фотографиях и видео только в маске: важно было привлечь внимание не к личности, а к самой проблеме.

В экспедиции он лицо не скрывает: Артур — 31-летний парень с темными волосами и густой бородой. Периодически он делает постановочные фотографии в маске с мешком мусора, но в остальное время собирает вместе с остальными участниками экспедиции пластик с берега.

— Нужно начинать с малого: если вы купили мороженое и съели, то упаковку надо бросить в урну. Это самое простое, — Артур ежится от холодного ветра. — Нужно, конечно, больше развивать раздельный сбор.



Конечно, было бы здорово отказаться и от покупки многих видов одноразового пластика в магазине. Мы покупаем, по сути, мусор — и потом сразу несем его в Мировой океан.

Мусорный берег

Золотой берег, Анапа. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На второй точке для сбора мусора в Анапе — Золотом берегу — с утра сильный холодный ветер и яркое солнце. Вдоль кромки моря — около сотни серых камней, блестящих на солнце. Подходя ближе, понимаешь, что это не камни, а сотни трупов медуз, вынесенных на берег штормовой волной.

— Они погибли уже в море, — Алексей, руководитель группы, грустно, как и я, смотрит на эту картину. — Не скажу тебе, отчего. По разным причинам погибают. Сейчас и соленость воды меняется — ледники тают. Все думали: ну тают и тают. А вот для медуз это губительно.

Около 9 утра на берегу появляется серый уазик с небольшим прицепом сзади. Сбоку на машине надпись: «МУП «Объединение курортных услуг».

Из машины выходят двое мужчин: тот, что повыше, — в черной куртке и закатанных до колена черных штанах, на ногах — резиновые тапочки. Второй — невысокий, смуглый, в кепке и оранжевой рабочей жилетке. Они начинают свое движение ровно с точки будущего сбора мусора активистов Гринписа: останавливаются, что-то поднимают с земли. Когда мы к ним подходим, я вижу, что у того, что повыше, в руках несколько пластиковых коробок. В одной из них даже угадывается емкость для заморозки льда.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— А вы тут всегда убираете? — спрашиваю я.

— Каждый день, — уверяют они. — Организация у нас как раз этим занимается.

— А сам мусор куда деваете? — не унимаюсь я.

— На свалку. Это ж бытовые отходы, — пожимает плечами высокий и снова садится в машину.

Едут они только вдоль берега. И собирают там же. Если отойти на пару метров вглубь, ближе к песчаным дюнам, тут же обнаруживаются горы медицинских масок — кстати, из моря их почему-то в этот раз практически не выбрасывало — и даже огромные полиэтиленовые пакеты с мусором. Галочная работа.

— Ну, к чести этого МУП надо сказать, что они хоть что-то делают, — пытается оправдать мужчин Алексей. — Ну да, для галочки, ну хоть так. В Сочи мы и такого не видели. Беда просто в том, что они не считают это [загрязнение] проблемой.

По словам сотрудников Гринписа, раздельный сбор, на который многие чиновники делают большую ставку, тоже проблему не решит: начинать ведь нужно с самого начала — с ограничений.

— Вы начните хотя бы с того, чтобы у вас крышка с бутылки вместе с кольцом откручивалась, — уже будет легче потом собирать и отправлять на переработку, — будто в пустоту говорит Дима.

Антонина Евтешина, эксперт проекта «Ноль отходов» российского «Гринпис». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— По расчетам ученых, каждую минуту в океан попадает объем пластикового мусора, эквивалентный одному грузовику, — это почти 8 миллионов тонн отходов в год, — объясняет Антонина Евтешина, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринписа России. — Хотя это небольшая часть от всего количества образующегося в мире пластикового мусора, даже этот объем сильно влияет на деятельность экосистем.

Животные и птицы, живущие в море, принимают пластик за еду, съедают его и зачастую гибнут. Или запутываются в нем и умирают.

Если некоторые животные или растения начнут исчезать, то многие экосистемы будут разрушены или утрачены, а наша привычная и комфортная жизнь уже не будет прежней.

Золотой берег кардинально отличается от Бугазской косы по уровню засоренности. Из найденного мусора здесь в основном сигаретные окурки и ватные палочки. Крупного мусора нет — разве что пара пластиковых бутылок, которые только что вместе с медузами выплюнуло море, да остатки нераспознаваемого пластика. Ни тебе целых турецких ведер от йогурта, как на Бугазской косе, ни резиновых шлепок: то ли МУП уже собрал весь крупный мусор, то ли территория более людная, поэтому мусор и сами гуляющие собирают.

Сбор мусора сотрудниками «Гринпис» в Анапе, пляж Золотой берег. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Но задача Гринписа — не собирать мусор и очищать территорию. Ребята обижаются, когда в их экспедициях сотруднииков принимают за уборщиков. Их цель — проанализировать собираемые отходы и предложить решение для их уменьшения. Да и просто убирать берег практически не имеет смысла: на участок в 20 на 100 метров тут же заново намывает мусор: не проходит и 10 минут, как на чистый берег снова выкидывает упаковку сока, — и можно все начинать с начала.

Жерар едет в Москву

Сортировка найденного мусора. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В свете автомобильных фар на парковке отеля на расстеленном синем тенте мелькает несколько темных фигур: остатки сил в конце дня сотрудники Гринписа должны посвятить сортировке мусора и записи данных. У Тони Евтешиной в руках папка с мокрыми от дождя страницами, на каждой — около десятка граф: сетки для овощей, упаковки от удобрений, упаковки от соли, шприцы и иглы, освежители воздуха, консервные банки… Одних только граф для классификации видов различных найденных крышек — шесть.

В каждую графу записывают количество и вес сгруппированных по категориям предметов. Например, 34 кусочка полистирола весят 95 г, 11 пластиковых бутылок по 0,5 л — 395 г, 6 зубных щеток — 100 г, 49 пластиковых контейнеров от еды — 1,2 кг, около 250 крышечек от бутылок — почти килограмм, 28 медицинских шприцов — 150 г. Последнее, кстати, в таком огромном количестве встретилось первый раз именно на Бугазской косе.

Найденные на Бугазской косе шприцы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— У нас в предыдущих точках этой экспедиции много граф оставалось незакрытыми: находили практически одно и то же, — Тоня держит в одной руке безмен, а другой старается записывать на коленках полученные данные. — Ну, там, пластиковая посуда, наборы курильщика, части от шариков, трубочки — это постоянно. А тут прямо ощущение, что все графы будут заполнены.

Мусора по маршруту, которым ребята едут с 27 октября, было, по их словам, минимум раза в три меньше, чем они находят в окрестностях Анапы. Правда, в Шепси, под Сочи, они нашли белый буй: теоретически такие буйки администрации пляжей должны убирать на зимний период, но не всегда данное предписание выполняется. Хотя этот маленький белый буек, возможно, унесло с корабля, а администрация здесь совершенно ни при чем.

— Его зовут Жерар, — Алексей вертит в руках маленький и теперь уже небезымянный шарик и улыбается, демонстрируя его мне. — Мы его в Москву заберем. Это мы его среди собранного мусора нашли.

Взвешивание мешка с мусором. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Всего за время экспедиции собрано более 100 кг мусора с четырех участков: двух в Сочи и двух под Анапой.

По грубым оценкам ученых то, что находится на пляже, — лишь 5% от общего количества мусора попадающего в моря. То есть 95% оседает на дне или собирается в мусорные «острова».

После сортировки мусора по мешкам сотрудники Гринписа сдают то, что возможно, на переработку. Например, бутылки из-под воды (ПЭТ-1) после переработки можно снова использовать в пищевой промышленности. Правда, в России мало предприятий, которые перерабатывают их по технологии «из бутылки в бутылку», без понижения качества. Но перерабатывают и с понижением: во флис, в скамейки, в садовые принадлежности — условно говоря, в те же грабли и лопатки или бутылки для бытовой химии.

В Анапе столкнулись с проблемой отсутствия контейнеров для раздельного сбора. По словам членов экспедиции, в Сочи региональный оператор создал для такого сбора условия, в Анапе же — нет. Поэтому анапский мусор, пригодный для переработки, они повезут в Сочи на раздельный сбор. Пластиковые крышки полетят вместе с ребятами в Москву — в фонд «Добрые крышечки». Большую часть неперерабатываемых отходов оставят в Анапе: гостиница согласилась помочь вывезти мешки.