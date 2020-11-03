Все решит Усатый

Накануне первого тура президентских выборов в Молдове республике предрекали цветную революцию. Лидер молдавской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдовы Майя Санду, перед выборами не уставала повторять, что итоги голосования будут сфальсифицированы и что люди выйдут на площадь. Ее оппоненты и их аналитики заговорили о том, что в Кишинев из США уже прибыли специалисты по «раскачиванию лодок». Даже в день голосования — но до начала подсчета голосов — Санду заявила: ее соратниками зафиксировано более тысячи нарушений. Лидер оппозиции, по всей видимости, готовилась не признать итоговый протокол голосования. Но все обошлось. И хотя ни один из восьми кандидатов, внесенных в бюллетени, не смог набрать более половины голосов избирателей и 15 ноября состоится второй тур, в первом Майя Санду опередила идущего на второй срок действующего главу государства Игоря Додона. По мнению экспертов, именно это остановило уличные протесты.

Фото: РИА Новости

Но, к примеру, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации России, некогда генерал ФСБ Владимир Джабаров, по-прежнему не исключает возможности обострения ситуации, он заявил в интервью «Парламентской газете», что якобы есть некие «сведения о подготовке цветной революции в Молдавии», мол, «об этом докладывала СВР». «Победа проевропейского кандидата во втором туре выборов президента Молдавии может привести к внутреннему конфликту, который поставит страну на грань развала», — заявил Джабаров.

Возможно, сенатор сгущает краски, выдавая удивление российской власти от результатов первого тура выборов. А они, действительно, любопытные.

Игорь Додон набрал 32,61% голосов, за него проголосовали 439 866 граждан Молдовы. За Майю Санду проголосовали 487 635 избирателей, это 36,16%.

Игорь Додон. Фото: РИА Новости

На предыдущих выборах, в 2016 году, тоже был второй тур с теми же участниками. Но тогда в первом туре Додон набрал 47,98%, а Санду — 38,71%. Выходит, что за четыре года доля сторонников Додона уменьшилась на треть. И хотя сторонников Санду тоже поубавилось, но не столь критично.

Надо отметить, что Додон и Санду — сторонники диаметрально противоположных векторов развития Молдовы. Если действующий президент выступает за более тесные связи с Россией, то Санду — за интеграцию с Евросоюзом. И, видимо, неслучайно, что из 149 тысяч избирателей, проголосовавших за рубежом, за Санду отдали голоса 104,4 тысячи (70%), а за Додона — всего 5400 (3,65%).

Додон не смог мобилизовать своих сторонников даже в России. Хотя для более чем 300 тысяч граждан Молдовы, живущих и работающих в России, было открыто 17 избирательных участков, правом голоса воспользовались всего 5603 избирателя. Это меньше, чем даже в США (5755), Румынии (12 912), Великобритании (16 847). Не говоря про Италию, где живет и работает около 130 тыс. граждан Молдовы, 46 442 из которых воспользовались правом голоса.

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре в интервью «Новой» объяснил резкий скачок электоральной активности молдаван, живущих за пределами страны, ростом интеллектуального уровня своих заграничных соотечественников:

— Они живут и работают в такой среде, что начали понимать: от них тоже что-то зависит. Они самоорганизовались и пошли на выборы, им пришлось отстоять многочасовые очереди, и они проголосовали. И проголосовали именно за Санду.

Майя Санду. Фото: РИА Новости

В России же не произошло мобилизации опять же из-за «среды обитания»:

— В России люди не верят, что на выборах от них что-то зависит. Неверие россиян не могло не передаться и гражданам Молдовы, которые живут и работают в России. Поэтому-то они и проигнорировали выборы, — объяснил Алексей Тулбуре.

Удивительно, что в России Игорь Додон проиграл даже Ренато Усатому, мэру второго по значимости молдавского города Бельцы, лидера «Нашей Партии».

И это притом, что Усатый в России заочно арестован, а в апреле 2020 года его объявили в розыск, обвинив в незаконном выводе из России более 500 миллиардов рублей. Хотя именно Усатый был чуть ли не первым молдавским политиком, публично заговорившим про молдавский ландромат и выдвинувший обвинения в отмывании российских коррупционных миллиардов против целого ряда молдавских бизнесменов и политиков.

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По предварительным данным, Ренато Усатый в президентской гонке стал третьим, набрав 17 процентов голосов. И для наблюдателей в Молдове очевидно, что судьбу голосования во втором туре решат голоса 227 938 избирателей, которые в первом туре проголосовали именно за него.

Депутат республиканского парламента, политолог Богдан Цырдя не сомневается, что избиратели Ренато Усатого 15 ноября проголосуют за Игоря Додона, потому что считает обоих левоцентристскими и пророссийскими политиками — мол, Усатый набрал голоса там же, где набрал и Додон: в «красной зоне» — так он назвал районы страны, где преобладают жители, симпатизирующие пророссийскому курсу Молдовы.

Ренато Усатый. Фото: РИА Новости

— Избиратели Ренато Усатого вряд ли проголосуют за Майю Санду, для которой 9 мая — не День Победы, а день поражения, — заявил Цырдя «Новой». Политолог винит Санду в том, что «она находилась в четырех олигархических альянсах и четырех правительствах»:

— Именно в эти годы Молдова потеряла единственный международный аэропорт, его отдали в концессию олигархам, через Молдову работал ландромат. Из банковской системы украли миллиард долларов.

— Но это же не Санду украла, — возразил я.

— Она была министром образования, она голосовала за эти решения, она даже пресс-конференцию не провела, не возмутилась коррупционными схемами. Самое главное — Санду была консультантом Всемирного банка, она выпускник Гарварда. Это мы с вами можем не разбираться в финансовых махинациях, а она разбиралась и должна была иметь какую-то позицию. Но она молчала.

К действующему президенту Молдовы Игорю Додону у информированных избирателей тоже немало претензий. И речь не только о бизнес-интересах семьи главы государства. В СМИ аргументированно сообщали о том, что родной брат президента Молдовы Александр Додон — деловой партнер Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора России, вместе с которым он является соучредителем компании «Промышленный экологический оператор», занимающейся сбором и переработкой отходов, и строительной компании «Архплей Девелопмент».

Тот же Ренато Усатый уже несколько лет говорит, что Игоря Додона заждалась тюремная камера. Правда, никаких конкретных примеров преступлений, за которые действующий президент Молдовы может стать фигурантом уголовного дела, мэр города Бельцы не приводит.

Вчера стало известно, что 15 ноября Ренато Усатый не намерен поддерживать ни Санду, ни Додона. Однако к вечеру ему позвонила Санду, и они договорилась о личной встрече.

P. S. По информации кишиневского еженедельника «Зиарул де гарда», после состоявшейся встречи Усатого и Санду тот заявил на пресс-конференции: «Мы говорили о тех вопросах, которые в первую очередь волнуют всех граждан Республики Молдова. Речь идет о досрочных парламентских выборах. Это то, что меня просили сделать все люди, с которыми я встречался… Через несколько дней юристы ПДС (партия Санду. — Ред.) представят мне письменный план. Речь идет о механизмах роспуска парламента».