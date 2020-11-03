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№ 121 от 2 ноября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 3 минуты назад

Байден против Трампа. Онлайн

Политика91

91
 

Выборы начались с Нью-Гэмпшира

По традиции первым в США голосует городок Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Там участок открылся в полночь (08:00 мск), все избиратели (их там зарегистрировано пять) проголосовали за Джо Байдена, сообщает CNN.

В штате проголосовали и другие населенные пункты. Жители Нью-Гэмпшира на данный момент успели отдать 16 голосов за Дональда Трампа и 10 за Байдена.

Досрочное и почтовое голосование в 2020 году стало рекордным

Американцы отправили по почте или бросили в урну досрочно более 97,6 млн бюллетеней. Это уже больше 2/3 от общей явки 2016 года. 35,5 млн человек проголосовали лично, еще 62,1 млн отправили свои голоса, согласно данным независимого ресурса Electproject.

На прошлых выборах проголосовали 139 млн американцев, ныняшняя явка показывает, что в этом году активных избирателей будет куда больше.

Всем привет! «Новая» начинает вести хронику всеобщего голосования в США

— 3 ноября — основной день голосования. В битве за Белый дом демократ и экс-вице-президент Джо Байден встретится с нынешний президентом-республиканцев Дональдом Трампом.

— Но америкаканцы выбирают не только президента, а еще и губернаторов 11 штатов и двух заморских территорий, а также определяют, кто займет все 435 мест в Палате представителей и более трети мест (35 из 100) в Сенате.

Выборы президента — непрямые, исход не решится общим большинством. Президента отдельно выберет Коллегия выборщиков из 538 уполномоченных делегатов от 50 штатов и округа Колумбия. Количество выборщиков от штата определяется соответственно количеству жителей.

— В 48 штатах и округе Колумбия выборщики обязаны проголосовать за избранного жителями кандидата, а в Мэне и Небраске — за того, кто победил в избирательном округе.

— Для победы кандидату нужно минимум 270 голосов выборщиков из 538. Только дважды в истории — в 2000 и 2016 гг — голосование выборщиков пропорционально отличалось от гражданского.

— «Нечестные» выборщики, которые нарушают обязательства при голосовании, никогда не решали общий исход выборов.

Исход борьбы не предрешен в этом году только в 13 «ключевых штатах», среди которых Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Миннесота, Огайо, Айова и традиционно республиканские Северная Каролина, Техас, и Джорджия, а также Невада, Нью-Гэмпшир, Висконсин и Аризона.

— Процедура подсчета в этом году непредсказуема. Мы можем узнать итоги к утру, а можем не узнать и через неделю.

Досрочное и почтовое голосование стало беспрецедентным — почти 100 млн человек проголосовали заранее. Трамп считает это мошенничеством.

— Демократы в этот раз голосовали по почте, а вот республиканцы предпочли сами являться на участки.

— Сроки почтовых отправлений везде разные, правила подсчета тоже. Многие голоса застрянут на почте и, вероятно, в отдельных штатах их признают недействительными.

— Ожидаются не только попытки оспорить результаты в суде, но и ожесточенные столкновения на улицах — многие владельцы магазинов уже заколотили витрины, а торговые сети убрали оружие с прилавков.

Пять главных вопросов о выборах в США. Почему в главной демократии мира судьбу президента решают 538 человек, а не вся страна. ВИДЕО

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Теги:
kn, онлайн, голосование, америка, президент, трамп, байден, выборы, сша
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