Байден против Трампа. Онлайн

— 3 ноября — основной день голосования. В битве за Белый дом демократ и экс-вице-президент Джо Байден встретится с нынешний президентом-республиканцев Дональдом Трампом.

— Но америкаканцы выбирают не только президента, а еще и губернаторов 11 штатов и двух заморских территорий, а также определяют, кто займет все 435 мест в Палате представителей и более трети мест (35 из 100) в Сенате.

— Выборы президента — непрямые, исход не решится общим большинством. Президента отдельно выберет Коллегия выборщиков из 538 уполномоченных делегатов от 50 штатов и округа Колумбия. Количество выборщиков от штата определяется соответственно количеству жителей.

— В 48 штатах и округе Колумбия выборщики обязаны проголосовать за избранного жителями кандидата, а в Мэне и Небраске — за того, кто победил в избирательном округе.

— Для победы кандидату нужно минимум 270 голосов выборщиков из 538. Только дважды в истории — в 2000 и 2016 гг — голосование выборщиков пропорционально отличалось от гражданского.

— «Нечестные» выборщики, которые нарушают обязательства при голосовании, никогда не решали общий исход выборов.

— Исход борьбы не предрешен в этом году только в 13 «ключевых штатах», среди которых Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Миннесота, Огайо, Айова и традиционно республиканские Северная Каролина, Техас, и Джорджия, а также Невада, Нью-Гэмпшир, Висконсин и Аризона.

— Процедура подсчета в этом году непредсказуема. Мы можем узнать итоги к утру, а можем не узнать и через неделю.

— Досрочное и почтовое голосование стало беспрецедентным — почти 100 млн человек проголосовали заранее. Трамп считает это мошенничеством.

— Демократы в этот раз голосовали по почте, а вот республиканцы предпочли сами являться на участки.

— Сроки почтовых отправлений везде разные, правила подсчета тоже. Многие голоса застрянут на почте и, вероятно, в отдельных штатах их признают недействительными.

— Ожидаются не только попытки оспорить результаты в суде, но и ожесточенные столкновения на улицах — многие владельцы магазинов уже заколотили витрины, а торговые сети убрали оружие с прилавков.