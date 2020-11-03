«Размечтались» еще на четыре года

Партия власти «Грузинская мечта», основанная Бидзиной Иванишвили, победила на парламентских выборах в третий раз подряд. Но оппозиция заявляет о массовых фальсификациях, отказывается признавать результаты и обещает бойкотировать новый парламент. Международные организации признали запугивание и подкуп избирателей, но все равно сочли, что выборы прошли «в конкурентной среде». Рассказываем, что происходит в Грузии

Сторонник партии власти на митинге в Тбилиси. Фото: EPA

Кто победил

Согласно предварительным данным грузинского ЦИК, в парламентских выборах, которые прошли 31 октября, лидирует партия власти «Грузинская мечта», она набрала 48,15 процентов голосов. За ее главного оппонента — «Национальное движение — силу в единстве» проголосовали 27,13 процентов избирателей. На парламентские мандаты претендуют еще семь оппозиционных партий — «Европейская Грузия», «Лело», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и «Лейбористская партия» — они собрали в общей сложности 18,46 процентов голосов. Всего на избирательных бюллетенях был представлен список из 60 партий.

ЦИК заявил, что в 14 мажоритарных округах будет проводиться второй тур. Но его результат уже не будет иметь решающего значения.

Кто эти люди

«Грузинскую мечту», партию власти, основал миллиардер Бидзина Иванишвили незадолго до парламентских выборов 2012 года. С тех пор «Мечта» удерживает парламентское большинство, а также полностью контролирует все остальные ветви власти. Сейчас она должна стать единственной в Грузии партией, избранной в парламент на третий срок.

Миллиардер Бидзина Иванишвили. Фото: EPA

В последние годы позиции правящей партии заметно пошатнулись, а разношерстной оппозиции удалось объединиться и мобилизоваться, поэтому многие в Грузии ожидали другого исхода выборов.

Главный оппонент власти — основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение.

Что нужно знать о выборах

Грузия — парламентская республика, поэтому политическая сила, победившая на выборах 31 октября, должна будет править страной в течение следующих четырех лет. Выборы впервые прошли по новой системе — основной состав депутатов (120 из 150) собирается из представителей политических партий (пропорциональная система). Остальные 30 мест распределяются между мажоритариями, которые победят в 30 одномандатных округах.

Эту новую избирательную систему согласовали весной 2020 года после почти полугода масштабных уличных протестов и переговоров между властью и оппозицией, которые не удалось бы провести без посредничества западных дипломатов.

Ход, подсчет, протест

Против ожиданий, избирателей не отпугнул коронавирус, перед участками выстроились очереди.

В день голосования журналисты сообщали о потасовках и даже стрельбе на участках, приводились свидетельства давления на избирателей и их запугивания.

После закрытия избирательных участков вечером в субботу победу праздновали и власть и оппозиция: каждая из сторон опиралась на данные своих экзит полов, а они были разными.

ЦИК не спешил делиться информацией — первые цифры прозвучали уже под утро в воскресенье. Независимые наблюдатели стали публиковать в соцсетях фото с протоколами голосования на которых сильно не сходились цифры — например, число голосов за партию власти могло заметно превышать общее число голосов на этом участке. Оппозиционные лидеры заявили, что выборы сфальсифицированы, первые протестные выступления начались уже ночью, а в воскресенье возобновились — оппозиция вывела на улицы примерно восемь тысяч человек.

Реакция международных организаций

Днем в воскресенье выступили представители БДИПЧ/ОБСЕ, они назвали выборы не безупречными, но, в целом, признали, что они прошли в конкурентной среде.

«На избирательных участках присутствовали координаторы, представители партий и активисты, которые нагнетали ситуацию»,— в частности заявила Джиллиан Стирк, глава миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии.

Посольство США в Грузии заявило, что запугивание и подкуп избирателей наносят ущерб процессу выборов, но этого недостаточно, чтобы объявить их нелегитимными. Такая реакция многих в Грузии разочаровала и даже возмутила:

«Может быть, это заявление составил для вас президент Путин?»

«Как можно называть легитимными выборы, на которых запугивают избирателей?» «А у себя, в США, вас бы удовлетворило такое голосование?» — писали грузинские пользователи Фейсбука под заявлением, опубликованным посольством США в Тбилиси.

Выборы раскритиковали и местные неправительственные организации.

Очередь на избирательные участнки. Фото: EPA

Что дальше

В понедельник все оппозиционные партии по очереди выступили с обещанием игнорировать парламент.

«Результаты выборов сфальсифицированы и не отражают волю грузинского народа», — заявил на брифинге генеральный секретарь партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Отказавшиеся от парламентских мандатов оппозиционеры требуют признать выборы недействительными, расформировать ЦИК и попробовать выбрать парламент еще раз.

Технически этот бойкот ничего не изменит: у «Грузинской мечты» достаточно мандатов — и для того, чтобы новый парламент начал работать, и для того, чтобы он утвердил правительство.

Диана Петриашвили, Медиасеть, для «Новой газеты»