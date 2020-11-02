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№ 121 от 2 ноября 2020

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При поддержке соучастников

Надежда есть. Благодаря вам

Читатели «Новой» помогли тяжелобольному Никите, откликнувшись на публикацию в газете. Вы сделали немало, но помощь еще понадобится

Общество3

Наталья Черноваобозреватель

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Никита Терещенков (в центре) с мамой и младшим братом. Фото из семейного архива

5 октября в «Новой» (см. № 109) вышел текст «Шанс для Никиты». Мы рассказали о 16-летнем Никите Терещенкове. У него год назад обнаружили острый миелобластный лейкоз. Пересадка костного мозга от папы, сделанная  в клинике Раисы Горбачевой, давала надежду на 50%. Но в мае случился рецидив, состояние мальчика резко ухудшилось.  

Никита все эти месяцы держался на поддерживающей терапии, а единственным реальным шансом спасти его жизнь, по прогнозам врачей, оставалась пересадка костного мозга от совместимого на 100% донора. Папа, как выяснилось, совпал на 50%. Для этого Никите нужно было срочно отправляться в немецкую клинику. Цена вопроса — 40 миллионов рублей. Нереальные для Терещенковых деньги. Честно сказать, надежды, что эти средства удастся быстро собрать, почти не было. Но на днях мне написала мама Никиты — Юлия.

«Наталья, здравствуйте. Очень много всего произошло за маленький период времени. Случилось волшебство. После публикации в «Новой» мне позвонили, попросили счет клиники. Я не поверила, честно. А через некоторое время пришло письмо из клиники с сообщением, что на их счет поступило €200 000, это почти половина нужной суммы.

Я не знаю, мне кажется, в тот момент я немножко сошла с ума. Дальше все как в тумане. Мне до сих пор не верится, что мы уже в Германии. 

По медпоказаниям нам сделали визу за два дня. Клиника согласилась разбить счет на две части.

Мой мальчик под присмотром профессора и заботливого медперсонала.  

Я благодарна людям, которые подарили нам возможность скорее попасть в клинику. Я и моя семья, мы благодарны за шанс, который они подарили нашему мальчику. Шанс бороться за свою жизнь!!! Я верю, что все получится. Я не буду называть имен. 

В принципе, кроме имен, я ничего и не знаю. Но я точно знаю, что сердце у людей доброе, и они искренне переживают за нас. Спасибо огромное».

Вот так. Для дальнейшего успешного лечения Никиты нужны еще деньги. Надежда уже есть.

Как помочь
 

Некоммерческий фонд «Общее культурное достояние»:

Коми отделение № 8617
ПАО Сбербанк, г. Сыктывкар
р/счёт 407 038 103 280 000 978 51
к/счёт 301 018 104 000 000 006 40
в Отделение-НБ, Республика Коми.
БИК 048702640
ОГРН 1131100000580
КПП 110101001
ИНН 1101990934
С пометкой: «на лечение Никиты Терещенкова»

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Теги:
онкология, помощь

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