Крокодилам — очистить помещение!

Три года итальянская труппа Тоньи представляла программу «Слоны и тигры» по всей России, собирая аншлаги. В феврале 2020-го она приехала в Петербург и успела дать полтора десятка представлений, а потом началась пандемия. Итальянцы ждали, что локдаун кончится и шоу продолжится. Теперь они знают: русский цирк и бизнес по-русски — это почти одно и то же.

Образец и основа

Семья Тоньи больше полутора сотен лет работает с животными в цирке. Уже сто лет они гордятся статусом национального цирка, полученным от короля Виктора Эммануила Третьего. Братья Коррадо и Давио — прапраправнуки основателя династии.

«Я никогда не говорил себе, что буду дрессировать животных, — говорит Давио. — Нет! С животными в цирке работали мой отец, мой дед, мой прадед. И для меня звери не работа, это мой мир».

Объехав полмира, братья Тоньи привезли труппу в Россию и за три года исколесили всю страну. «Для меня русский цирк — просто фантастика, — восторженно жестикулирует Давио. — Это очень качественно, очень профессионально. Мне нравится русская публика! Она отзывчива, это дает нам как артистам огромное удовлетворение. Русских зрителей особенно любит Коррадо. Он клоун, и у него особый контакт с публикой».

Россию Тоньи выбрали для новых гастролей неслучайно. С 2017 года в Италии и еще в сорока странах мира шоу с животными запрещены из соображений гуманности. Для Тоньи удар был не только коммерческим: в семье уверены, что их-то в негуманности не упрекнешь, они всегда относились к животным как к людям, а дрессировку строили на любви и игре.

«Когда Кинг, наш младший тигр, был тигренком, он спал со мной в кровати», — добавляет Давио. А Коррадо разводит руками: дескать, трюки у его слоних Карлы и Ранни не те, что когда-то. «Мы постарели», — говорит он о себе и слонах вместе.

В России труппу приняли очень радушно. И чем больше выступали артисты, тем, надо понимать, сильней любила их принимающая сторона — Росгосцирк, продлевавший и продлевавший контракты. Шоу «Слоны и тигры» выступало в Казани, Иркутске, Ижевске, Оренбурге, Якутске, Хабаровске, Новосибирске... «В России мы везде имели успех, — рассказывает Сьюзан, супруга Коррадо. — И везде были полные залы».

На этом лирическую часть мы, наверное, и закончим. Потому что полные залы в каждом филиале Росгосцирка, где выступали Тоньи, — это приличный доход не только для труппы. Так было, пока не ударил коронавирус.

Давио Тоньи. Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

Прощальная гастроль

В России итальянцы работают через продюсера (прокатчика) — московскую компанию «Циркус Интертеймент». Она и заключала с Росгосцирком контракты на гастроли. Последний (хронологически) был подписан 10 февраля 2020 года: предполагалось, что за полгода труппа даст 120 представлений «Слоны и тигры» на арене цирка Чинизелли в Петербурге.

Широко рекламируя в прессе программу Тоньи, Росгосцирк успел продать билетов на 40 миллионов рублей. 16 выступлений, судя по афишам, успели состояться, последнее — вечером 15 марта. Через день Петербург начал закрываться на карантин.

«Мы просто артисты, поэтому не знаем юридической части всего, что происходило дальше, — рассказывает Сьюзан. — Но мы знаем, что должны были оставаться в Петербурге, чтобы продолжить выступления после конца локдауна. Все эти месяцы прокатчик кормил, лечил и содержал наших зверей, заплатив за это большие деньги. Питание нашим животным требуется очень качественное».

Гендиректор компании «Циркус Интертеймент» Марина Ишина рассказала «Новой»: с началом локдауна Росгосцирк прислал ей соглашение, согласно которому контракт с итальянцами не прерывается, а ставится на паузу. Ишина подписала предложенный документ. Поэтому, собственно, труппа и не уехала из Петербурга еще в марте. Ишина отправила подписанный документ обратно в Росгосцирк и стала ждать оттуда свой экземпляр. Как это обычно и бывало. Но больше никаких бумаг ей не прислали. Тем не менее артистов из цирковой гостиницы никто не выгонял, звери оставались в вольерах. Дирекция цирка на Фонтанке строила планы на будущие, после пандемии, представления итальянцев.

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

«В сентябре в Петербурге открылись все культурно-массовые объекты, — продолжает Марина Ишина. — Мы ждали, когда это коснется цирка. Но Росгосцирк по-прежнему молчал. Тогда мы сами написали им письмо с вопросом, когда мы сможем начать выступления. Это было 18 сентября».

На это письмо Росгосцирк тоже не ответил. Но через две недели письменно известил прокатчика, что

контракт на выступления итальянцев расторгнут. Слоны, тигры, лошади, крокодил и другие звери должны очистить помещение в трехдневный срок.

За те полгода, что они жили в вольерах, а артисты в гостинице, прокатчик должен заплатить Росгосцирку 65 миллионов рублей».

На хрупких плечах

«Новая» обратилась в Росгосцирк с просьбой объяснить, чем провинились итальянцы. За что их вдруг надо выгонять?

Во-первых, сообщила в устном разговоре пресс-секретарь компании Яна Виноходова, никакого соглашения о приостановке контракта не было. Да-да: того самого документа, который в апреле подписала Ишина. Его никто продюсеру итальянцев не посылал. Ну то есть как… Посылал, но не соглашение, а так — «информационное письмо к диалогу». Уж с какой стати Ишина решила, что это соглашение, кто ж ее знает.

«Прокатчик ООО «Циркус Интертеймент Компани» ошибочно квалифицировало это информационное письмо как оферту, — сказано в письменном ответе Росгосцирка (орфография и пунктуация оригинала сохранены – прим. ред.), — и без взаимного обсуждения, направило заполненные и подписанные со своей стороны соглашения. Эта ошибочная трактовка и повлекла за собой конфликтную ситуацию, так как, ссылаясь на подписанный в одностороннем порядке документ, прокатчики пытаются переложить на плечи госкомпании все расходы по содержанию частных программ в цирках».

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

На просьбу показать нам образец «информационного письма», которое точно не соглашение, в Росгосцирке ответили: никак нельзя без согласия контрагента. Тогда мы попросили самого контрагента. Директор «Циркус Интертеймент» Ишина немедленно предъявила бумаги.

Документ называется «Соглашение о приостановлении договора». Черным по белому. В нем ничего нет об «информационном письме», зато детально перечислены условия, на которых труппа остается в Петербурге до конца «ограничительных мер».

«Настоящим Соглашением стороны подтверждают, что после отмены Приказа Министерства культуры России (о закрытии учреждений на карантин. — И. Т.) ранее возникшие обязательства по Договору будут возобновлены», — гласил пункт семь. «Стороны договорились, что период проведения гастролей будет возобновлен на срок оставшийся до дня наступления ограничительных мер», — добавлял пункт восемь (орфография и пунктуация сохранены).

Пока контракт стоит на паузе, артисты и все, кто участвует в уходе за животными, как следует из соглашения («информационного письма»), живут в ведомственной гостинице Росгосцирка бесплатно. Содержание и лечение животных оплачивает прокатчик. Он же компенсирует зарплату артистам.

В письме от 16 апреля, которым «Циркус Интертеймент» сопровождал подписанный со своей стороны документ, сказано: «во исполнение полученного соглашения… направляю подписанное с нашей стороны данное соглашение». И никто почему-то еще тогда, в апреле, не ответил наивной Ишиной: ох нет, вы все не так поняли. Получив ответ на «письмо к диалогу», Росгосцирк дальше ни в какой диалог не вступил.

В июне у Росгосцирка снова были все шансы объяснить Ишиной, что она неправа, что ничего не значащее «информационное письмо» не дает ее подопечным права грузить слонов «на плечи госкомпании». В июне Ишина подала в суд (заседание назначено на 23 ноября). «С тем, чтобы переложить на нас все свои бизнес-издержки» — так объяснила ее действия пресс-секретарь Росгосцирка в устном разговоре. На самом деле в июньском иске Ишина просила обязать госкомпанию предоставить ей наконец подписанный экземпляр апрельского соглашения. Из письменного ответа «Новой» ясно, что в цирке о предмете иска прекрасно знали.

Но, видимо, объяснять Ишиной, как она ошибается, принимая «информационное письмо» за соглашение, не стали. Наоборот, позволяли зверям по-прежнему занимать вольеры, людям — номера в гостинице.

Теперь пресс-служба Росгосцирка об этом пишет «Новой» так: «Коллектив все это время находился в помещениях цирка, пользовался коммунальными и другими услугами, животные прокатчика содержались на территории цирка. Росгосцирк исправно оплачивал все счета по этим расходам с марта по настоящий день».

Ишина утверждает: это она «исправно оплачивала все счета» за содержание животных. Тем не менее, продолжает настаивать Росгосцирк, убытки госкомпании от присутствия итальянцев с их зверьем составили 65 миллионов рублей. О сорока миллионах, вырученных цирком за билеты, и вообще о деньгах, которые полагались итальянцам за 16 представлений, в документе ни слова.

В сентябре закончилось действие карантинных ограничений. Представления для детей в Петербурге тем не менее не начались, но в Росгосцирке по-другому объясняют, почему итальянцы не вышли сразу на арену: «Срок договора между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Циркус Интертеймент Компани» истек». И если придерживаться версии об «информационном письме», а не соглашении, он действительно истек 5 сентября. Но почему-то в сентябре прокатчику об этом не напомнили. Люди и звери по-прежнему занимали площади цирка в полной уверенности, что имеют на это право.

Как выяснила «Новая», точно такие же иски, как компания Ишиной, к Росгосцирку подали прокатчики, у которых труппы должны были работать еще как минимум в трех городах: Туле, Перми и Владивостоке. Все они почему-то тоже решили, что если документ называется «Соглашение о приостановлении», так это и есть соглашение о приостановлении. Никому и в голову не пришло, что госкомпания всего лишь зовет их к диалогу (в который потом не вступает) посредством «информационного письма».

В переписке с «Новой» Росгосцирк и сам сообщает, какие у него, оказывается, одинаково неразумные контрагенты — как на подбор: «Прокатчики этих программ ошибочно восприняли проект соглашения как оферту и направили в Росгосцирк заполненные и подписанные со своей стороны проекты соглашений…»

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

Одна из пострадавших компаний уже проиграла Росгосцирку в Арбитражном суде Москвы. Перспективы остальных можно представить.

И вот в октябре «Циркус Интертеймент» получил уведомление о досрочном расторжении контракта. Еще раз: в октябре. Через месяц после того, как этот контракт, если верить авторам уведомления, и сам истек. И ладно бы в качестве оснований там стояло: ребята, ау, вы полгода дуриком сидите у нас на шее. Но нет: основанием названы нарушения, допущенные прокатчиком и труппой и выявленные ни много ни мало прокуратурой.

Тигры ленивы, слоны в депрессии

В августе Росгосцирк вдруг инициировал прокурорскую проверку в своем петербургском филиале. Проверка эта была сфокусирована не на всем Большом Санкт-Петербургском цирке, а на итальянской труппе. По итогам ревизии прокуратора почему-то не задала вопросов о том, с какой вообще стати все эти люди и звери продолжают занимать площади «на плечах госкомпании».

Нарушения прокуратура нашла совсем другие. Компания «Циркус Интертеймент» обязалась монтировать и демонтировать оборудование для представлений и обеспечивать их реквизитом, следить за техникой безопасности и исправностью аппаратуры, проводить инструктажи. Почему во время пандемии она этого не делала — вообще непонятно. Кроме того, прокатчик должен был обеспечивать едой животных, но этого не делал. Повторим, что гендиректор Ишина настаивает, что зверей кормила ровно так же, как и во время выступлений. Но ее проверяющие не спрашивали.

«Нам никто вопросов не задавал, — говорит Марина Ишина. — Росгосцирк провел какие-то внутренние проверки, но нас о них не уведомлял. Мы не видели ни проверяющих, ни результатов. Что они проверяли — этого тоже не знаем. Узнали мы о ней только из уведомления о расторжении контракта».

Во время пандемии труппе пришлось расстаться со всеми помощниками, помогавшими в уходе за животными. Итальянцы сами ухаживали за зверями — им это не в новинку и не в тягость.

Теперь Росгосцирк утверждает: они не просто кормили тигров и мыли слонов, а нарушали миграционное законодательство, выполняя низкоквалифицированную работу.

Проходила в цирке на Фонтанке еще одна ревизия: в сентябре ветеринары выясняли, как ужасно живется итальянским слонам, тиграм и крокодилу. Точнее, выяснял и подписывал заключение ветеринар Росгосцирка (надо понимать, абсолютно независимый и совершенно объективный доктор). В сентябре он осознал, что состояние зверей просто из рук вон. Как сказано в релизе, который «Новой» прислали из петербургского цирка, тигры «находятся в плохом состоянии и даже в депрессии», они «стали ленивы, а за слонами и вовсе не осуществляется какой-либо уход».

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

Это задело итальянцев даже сильнее, чем требование вернуть 65 миллионов.

«Это страшная клевета, — нервничает воздушная гимнастка и дрессировщица Александра. — Это просто невозможно, эти животные — наша семья. Мы видим их постоянно, мы приходим к ним по несколько раз в день. Для нас нет выходных, нет суббот или воскресений. Если животные заболевают — для нас это беда, мы лечим их, как лечили бы собственных детей».

По словам Сьюзан, проблему ветеринар Росгосцирка увидел, например, в липоме (жировике) у лошади. О том, что лошади этой 20 лет, что она живет у Тоньи «на пенсии» и только поэтому дожила до такого преклонного лошадиного возраста, — ни слова.

«О нашем младшем тигре Кинге сказали, что он очень худой, потому что мы его не кормим, — пожимает плечами Сьюзан. — Не знаю, почему они решили, что Кинг худой. За то время, пока нет выступлений, он как раз потолстел. Это не очень полезно для него, но с началом выступлений это пройдет».

У 50-летней слонихи обнаружили депрессию. А крокодил, сказали, вообще погибает в морозильнике.

«Во-первых, этот ветеринар назвал аллигатора крокодилом, — морщится Александра, не понимая, как вообще можно перепутать таких разных зверей. — Во-вторых, помещение, где он живет, — действительно бывший рефрижератор, только там установлена система, которая поддерживает постоянную температуру +26 градусов».

По этому поводу прокуратура отправила представление итальянцам и их прокатчику. Добавили к перечню нарушений еще одно: у представителей династии со 150-летней историей нет сертификатов, дающих право дрессировать зверей. В ответ труппа послала в прокуратуру все свои сертификаты. На каждого артиста. А по содержанию животных представила фототаблицу».

Казалось, претензии должны отпасть. Но в октябре труппе Тоньи предложили в течение трех суток собрать вещички, упаковать слонов и выметаться из цирка на Фонтанке. Очень скоро всплыла и причина. И это совсем не слоновья депрессия и даже не нагрузка на хрупкие плечи госкомпании.

«Это очень сложная тема»

В октябре итальянские артисты обнаружили, что в гостинице рядом с ними живет еще одна труппа. Выяснилось, что это артисты из Сочи. Они непосредственно, без всяких прокатчиков, подчиняются Росгосцирку. И планируют показывать в Петербурге программу «Девочка и слон». Афиши уже готовы.

Росгосцирк в общем-то и не отрицает:

итальянцев надо выселить не потому, что у них тигры заскучали. Просто не хватает места для своей труппы, работающей без посредников.

Впрочем, дала понять «Новой» в устном разговоре представитель Росгосцирка, итальянцам необязательно срываться с места, есть варианты. Как, видимо, и у их коллег в Перми или в Туле. Всего-то надо «кинуть» своего прокатчика и перейти под крыло Росгосцирка. Чтобы тому не пришлось платить посреднику.

Итальянской труппе предложили два варианта переезда. Один — в помещения здесь же, в Петербурге, но в Автово. Там есть летний шатер без отопления. Для слонов или страусов зимой — самое то.

Фото: Елена Лукьянова \ «Новая»

«Это очень сложная тема, — согласилась представитель Росгосцирка. — Мы понимаем, что артисты — заложники. Мы им говорим: у вас теплолюбивые животные…»

Поэтому второй вариант, чтоб не мучить теплолюбивых животных, — передислоцироваться в Сочи. Оттуда как раз уехала труппа «Девочки и слона».

На прямой вопрос, не хочет ли Росгосцирк забрать к себе труппу, пресс-секретарь госкомпании ответила: «Мы бы — да, мы были бы готовы работать с ними напрямую». И тут же поспешила добавить, что нет-нет, цирк никого не переманивает, но пусть артисты свои отношения с прокатчиком «закончат каким-то образом».

Давио Тоньи признает, что ему и коллегам в принципе нет разницы, где выступать. Но как же контракт с «Циркус Интертеймент»? Или надо, по примеру российской госкомпании, легко и непосредственно послать партнера с помощью «уведомления о расторжении»? Итальянцы в России всего три года. Они пока таким трюкам не научились.