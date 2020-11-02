Обложка дня

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Залоговые аукционы. Начало. Отрывок из новой книги Михаила Зыгаря «Все свободны»

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№ 121 от 2 ноября 2020

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Десятки российских моряков застряли на своих кораблях заложниками: без денег, медицинской помощи, еды и воды

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Теги:
море, корабли, заложники, моряки

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