Стынет в жилах

Книги ужасов привлекают к себе внимание и пользуются спросом у читателей, по крайней мере, несколько веков, достаточно вспомнить, какую популярность в XIX веке снискали готический роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» или произведение ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула», которое принесло его автору мировую известность и оказало исключительное влияние на формирование «вампирского мифа».

Но во все времена «страшилки» волновали людей ничуть не меньше, чем романтические истории —

не случайно в сказке, пожалуй, любого народа мира можно найти множество пугающих персонажей и леденящих кровь сцен.

Иллюстрация к роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», 1831 год. Источник: Wikimedia

С точки зрения биологии и здравого смысла интерес к подобного рода литературе кажется нонсенсом. Правда, что хорошего в том, чтобы сильно испугаться? Ответ нашли ученые из Питтсбургского университета. Они провели ряд опросов и тестов, а также делали ЭЭГ тем, кто только что покинул «комнату страха». Выяснилось, что люди, которые минуту назад пережили ужасный страх, чувствовали себя превосходно, а именно менее уставшими и счастливыми. По мнению исследователей, пугающие аттракционы, фильмы ужасов и готические романы позволяют человеку не только пережить множество эмоций, но и доказать себе, что, несмотря на все сложности, можно дойти до конца и остаться живым, а значит — нет повода для излишней тревоги.

Кроме того, человек понимает, что во время чтения мистических книг настоящая опасность ему все же не грозит, поэтому может немного абстрагироваться от ситуации и взглянуть на нее со стороны, подумав, что бы он сделал в каждом конкретном случае.

Видимо, именно с этой целью читают Стивена Кинга и Стюарта Тёртона в Туле, Томске и Москве. По данным исследования крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook, именно жители этих городов за последний год познакомились с наибольшим количеством ужасов и мистических произведений. Далее идут Владивосток и Барнаул. Интересно, что, по информации сервиса, меньше всего «страшилками» интересуются в южных городах России и в Поволжье. Пальма первенства у Махачкалы, Чебоксар и Набережных Челнов.

Делать выводы сложно, но очень может быть, что солнечные дни и теплый климат настраивают читателей скорее на лиричный лад.

Что касается самых популярных произведений, то, по информации MyBook, в лидерах оказалась классическая история «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. На втором месте — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, произведение, которое неизменно оказывается в топе по прочтениям из года в год во многом благодаря его мистическому настроению и легендам, связанным с «нехорошей квартирой» и Патриаршими прудами — местами, которые в Москве может посетить любой желающий.

Замыкает тройку культовый роман «Оно» Стивена Кинга, который был экранизирован не единожды, а последний фильм по его мотивам вышел в 2017 году. Далее в списке — «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга и захватывающий триллер «Семь смертей Эвелины Хардкасл» современного британского автора Стюарта Тёртона.

Клоун Пеннивайз — главный антагонист романа Стивена Кинга «Оно» в исполнении Тима Карри. Экранизация 1990 года. Кадр: Kinopoisk

Среди остальных электронных книг, попавших в рейтинг, хотелось бы отметить легендарную историю о вампире Дракуле, которую мы упоминали выше, — она на седьмом месте, а также совсем не детскую сказку «Коралина» Нила Геймана, которую читают чуть реже. Вероятно, немалую популярность последней принес мультфильм, снятый по книге, «Коралина в Стране Кошмаров». Это как раз тот редкий случай, когда кукольная анимация смотрится уместно и современно.

Пару слов хочется сказать и об обладателе девятого места — сборнике рассказов «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта. Если вы никогда не слышали об этом писателе, то стоит начать знакомство с ним именно с этой книги. К слову, при жизни Лавкрафт не опубликовал ни одного произведения, а после смерти критики окрестили его «Эдгаром По ХХ века» и он стал кумиром множества читателей по всему миру.

Аудиокниги в последнее время пользуются огромной популярностью. В топе — знакомые имена — Кинг, Булгаков, Лавкрафт. Отметим только сборник в стиле детективного триллера «Кладбищенские истории», написанный одновременно и от имени Григория Чхартишвили, и от его псевдонима — Бориса Акунина. Книгу озвучил сам автор, поэтому слушать его хоть и страшно, но очень увлекательно.

В целом столь предсказуемый и консервативный рейтинг не удивителен, ведь читатели предпочитают ужасы и мистику, проверенную годами, считает литературный критик Екатерина Писарева: «Пользователи читают то, что на слуху, поэтому в списке на лидирующих позициях — «Дориан Грей» Уайльда, «Мастер и Маргарита» Булгакова, книги Кинга и Лавкрафта. Очень мало произведений русскоязычных авторов, совсем нет хорроров молодых писателей — например, нет очень достойного романа «Вьюрки» Дарьи Бобылевой или книг Анны Старобинец, которую называют «русским Стивеном Кингом».

Надеемся, их популярность — всего лишь вопрос времени.

Екатерина Сафонова, для «Новой газеты»