Война куропаток и щук

В Магадане на выборы мэра не заявился ни один кандидат, а в Норильске — аж восемь и от разных групп влияния. Но в итоге и здесь не вышло ничего, кроме политического кризиса. Семеро в последний момент снялись, таким образом сорвав выборы. Ну или, точнее, то, что сейчас этим словом называют, — полузакрытую процедуру согласований и консультаций (торгов) внутри горсовета с участием властей Красноярского края. Это все равно как бы конкурс, и претендентов должно быть больше одного. Теперь в течение месяца горсовет должен назначить новый сбор соискателей на должность.

Все городские политические события последних месяцев разыгрываются в рамках давнего корпоративного конфликта внутри «Норникеля» между основными акционерами

потанинским «Интерросом» (34%)

и «Русалом» (28%).

Потанин всегда придерживался умеренности в вопросе дивидендов, «Русал» же всегда был в огромных долгах и для их гашения всегда нуждался в дивидендах «Норникеля».

Так задумано: набрать кредитов, чтоб купить кусок «Норникеля», а потом выдаивать его, чтоб эти кредиты гасить.

Майская авария обострила конфликт, поскольку выплата штрафных 148 млрд будет происходить и за счет уменьшения дивидендов, то есть потенциального дохода «Русала».

Второй фактор, сработавший на усиление противоречий, — личность губернатора. С начала нулевых краем долго правили бывшие менеджеры «Норникеля», но все кончается, и вот уже три года ситуация для Потанина осложняется тем, что губернатор Александр Усс исторически находится в одной лодке не с ним, а с «Русалом».

Александр Усс ближе к «Русалу», чем к «Норникелю». Фото: РИА Новости

И давняя война севера и юга (в 90-е речь заходила о выходе Норильска из состава края, бригады красноярских налоговиков летели в Заполярье с силовой поддержкой) вспыхнула вновь.

Мэр Ринат Ахметчин (естественно, человек градообразующего «Норникеля») в июле уволился — после конфликта с Уссом. Ахметчин обвинил Красноярск в сокрытии от федералов реального числа ковид-заболевших норильчан (трехкратном занижении) и отсутствии помощи. 19 октября горсуд Норильска признал Ахметчина виновным в халатности при майской аварии на ТЭЦ-3 и назначил ему полгода исправительных работ. Так «Русал» получил шанс повысить ставки в борьбе за дивиденды «Норникеля», назначив в логово противника своего мэра.

Лопнувший резервуар №5 ТЭЦ-3. Норильск. Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Смотрите, как для «Русала» удачно складывается: Усс объективно, как представитель государства, должен стоять за избрание градоначальника, независимого от «Норникеля». В дело к тому же вмешивается Совфед, отстаивая интересы государства. Вот и получается, что они совпадают на сей раз с корыстным интересом «Русала».

И вот Валентина Матвиенко говорит, что «государство должно вернуться в Норильск», а Усс направляет в Норильск полпредом от себя Сергея Батурина. И до последнего момента Батурина усиленно продавливали в мэры. В биографии этого чиновника, связанной с Красноярским краем и «северами», есть виньетка: работа в другом крае, который московские чиновники постоянно путают с Красноярским, — Краснодарском, главой Усть-Лабинского района, где прописан Дерипаска и куда (в Усть-Лабинский райсуд) он, например, подавал иск против Насти Рыбки и Алекса Лесли (ну вы помните тот секс-скандал). С удивительной оперативностью (напомню — в тот же день) Роскомнадзор взял под козырек и потребовал удалить из СМИ те горячие новости о Дерипаске.

Сергей Батурин. Кадр Youtube

Батурин не скрывает теплоту своих чувств к Дерипаске, вот его незамысловатая оценка выборов в Усть-Лабинском районе год назад: «…люди связывают свои надежды с Олегом Дерипаской».

Помимо Батурина «от государства» (читай — от Усса с «Русалом») были и еще кандидаты. Как, естественно, и от «Норникеля». Демократия называется.

Обычная битва металлов — сколько их уже было.

И к 30 октября, дню, когда кандидаты массово снялись, предшествовало четкое осознание: кто бы ни победил, из-за противодействия другой стороны у него ничего в Норильске не получится. Поскольку затяжной войне кончаться причин нет. Как сформулировал лидер фракции «ЕР» Дмитрий Карасев, снявшийся первым, «если конфликт не решить, при любом результате город не будет развиваться».

У аборигенов Таймыра долган есть сказка о войне куропаток и щук, объясняющая норильский политический кризис. Если коротко, то птицы и рыбы договорились о разделе мира, когда земля и небо еще только утверждались и зимы на севере Азии не были такими холодными. Аналог 90-х, когда все началось и только устаканивалось. И дербанить было что, и социальные лифты взлетали. Ну а потом — суровая зима. И вот куропатки с голодухи из тундры сунулись на чужую территорию — к незамерзающей реке, чьи берега покрыты ивняком и багульником, голубикой и травой. Щуки, соответственно, взъярились, река от их спин почернела. И поехало. Воевали они у долган странно, но не нам судить: палили друг в друга стрелами из луков. Разборки были долгими, как местная зима. Пока стрелы не кончились. С тех пор, собственно, стрелы куропаток в спинах щук превратились в вилообразные кости, а стрелы щук в ногах куропаток — в сросшиеся жилистые кости. (Добавлю только, что эти и подобные сказки обычно издавало красноярское издательство на деньги Норильского комбината.)

Иллюстрация к долганской сказке, объясняющей норильский политический кризис

Я вовсе не к тому, что этот конкурс — фикция, что разницы между щуками и куропатками для горожан нет, что сравнивать разные сорта одного вещества, одной субстанции — то еще занятие. Вовсе нет. Репутация у этих компаний в регионе их присутствия все же заметно отличается. Не в пользу «Русала». Да и цифры. Доходы, выжимаемые из предприятий края «Русалом» и «Норникелем», сравнимы, платежи в бюджет — нет. «Русала» там вовсе не видно, а судя по его излюбленной манере получать постоянные налоговые преференции, складывается впечатление, что Красноярск еще и доплачивает алюминщикам за то, что они его травят. Так что колонизаторы и их практики — разные. К тому же если платить дивиденды в объемах, желаемых «Русалом», аварии, подобные майской, станут еженедельными, поскольку денег на производство, на реконструкцию, на текущие ремонты — не останется.

Но, с другой стороны, с норильской традицией, когда председатель горисполкома или мэр — это всегда зам при директоре комбината, тоже надо что-то делать.

У Потанина уже уводят Таймыр — и это нормально. Если уведут и Норильск, это тоже будет справедливо. Виноват лишь он сам.