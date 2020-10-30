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№ 120 от 30 октября 2020

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«Назвала свою кошку именем одного из руководителей партии...» Подкаст

Что такое государственный террор. Судьба поэтессы Анны Барковой. «Настоящее прошлое» с Олегом Хлебниковым

Культура1

Олег Хлебниковведущий рубрики «Настоящее прошлое»

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Жертв политрепрессий в СССР было больше, чем жертв любой пандемии. Это страшно, но ужас любого события проявляется в конкретике.

Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников показывает это на примере одной судьбы — поэтессы и писательницы Анны Барковой, которая сидела в лагерях 23 года.

Она буквально предпочла кремлевской квартире лагерный барак. Судьба ее поразительна. От Блока, восторгавшегося ее стихами, от жизни под крылом советской номенклатуры — до доноса и обвинения в систематической активной антисоветской агитации.

«Прошу подвергнуть меня высшей мере наказания», — написала она министру после первого ареста.

«Бывшая зечка назвала своего кота именем одного из руководителей партии и правительства...» — а это уже из доноса на Баркову, который в итоге стоил ей второго уголовного дела и нового лагерного срока — за «измену Родине».

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Теги:
большой террор, настоящее прошлое

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