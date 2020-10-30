«Назвала свою кошку именем одного из руководителей партии...» Подкаст

Жертв политрепрессий в СССР было больше, чем жертв любой пандемии. Это страшно, но ужас любого события проявляется в конкретике.

Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников показывает это на примере одной судьбы — поэтессы и писательницы Анны Барковой, которая сидела в лагерях 23 года.

Она буквально предпочла кремлевской квартире лагерный барак. Судьба ее поразительна. От Блока, восторгавшегося ее стихами, от жизни под крылом советской номенклатуры — до доноса и обвинения в систематической активной антисоветской агитации.

«Прошу подвергнуть меня высшей мере наказания», — написала она министру после первого ареста.

«Бывшая зечка назвала своего кота именем одного из руководителей партии и правительства...» — а это уже из доноса на Баркову, который в итоге стоил ей второго уголовного дела и нового лагерного срока — за «измену Родине».