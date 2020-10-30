7 баллов в Измире. Фото

Развалины жилого дома, рухнувшего после подземных толчков. 30 октября 2020 года, Измир, Турция. Фото: Depo Photos / ABACA

На вечер 30 октября известно 12 погибших и более 430 раненных в результате землетрясения неподалеку от турецкого города Измир. Из-под завалов жилого дома удалось спасти несколько человек, их встречали аплодисментами.

Подземные толчки достигали 7 баллов с эпицентром в Эгейском море. На прибрежную зону после землетрясения обрушилось большие волны и нанесли дополнительный ущерб разрушенным постройкам. Число пострадавших до сих пор устанавливается. Соболезования Турции высказали многие мировые лидеры, в том числе и президент России.

От землетрясения есть пострадавшие и погибшие и на греческом острове Самос.