Обреченный на одиночество

от редакции

Екатерина Писарева Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках 2020 года, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

Издательство «Синдбад»

Британская писательница Патрисия Данкер известна российскому читателю по сборнику «Семь сказок о сексе и смерти». Ее новый роман «Джеймс Миранда Барри» посвящен реальному человеку — известному хирургу, реформатору врачебного дела, который на самом деле был женщиной и всю жизнь это умело скрывал. Прошло двадцать лет, прежде чем книгу издали в России. Роман был опубликован издательством «Синдбад» в переводе Александры Борисенко и Виктора Сонькина — и совсем недавно эксперты премии «Ясная Поляна-2020» признали его лучшим иностранным текстом на русском языке.

История известной женщины, притворяющейся мужчиной, не уникальна — как минимум можно вспомнить роман «Иоанна — женщина на папском престоле» Донны Вулфолк Кросс, экранизированный режиссером Зенке Вортманном. Но если Кросс основывалась на красивой легенде, то существование персонажа романа Данкер подтверждено документально.

Джеймс Миранда Барри действительно служил армейским врачом с 1813 и до 1859 года, а его половая принадлежность вызывала множество споров еще при жизни.

Данкер внимательно изучила материалы и написала свою версию, не претендующую на историческую достоверность. Как признается автор, это «фантазия на тему отдельных сторон очень странной жизни». Для Данкер было важно показать, что чувствовал герой, который пожертвовал всем во имя свободы и лучшей жизни. Но принесла ли ему счастье эта свобода и чем она обернулась?

Все мы понимаем, что такое роль женщины в мире мужчин в викторианскую эпоху — замужество как персональная Голгофа и полное отсутствие реализации. Не такого будущего хотела для своей дочери красавица Мэри-Энн Балкли, всю жизнь прожившая в качестве любовницы очень влиятельного человека. Она как никто другой понимала, как унизительно быть объективированной, как беззащитны и бесправны женщины и как недолог их век. Именно она подала идею своему сожителю, генералу Франциско де Миранда, и брату, художнику Джеймсу Барри, сделать из ее дочери мужчину — дать ей новое имя и отправить учиться в Эдинбург. Так появился Джеймс Миранда Барри, студент медицинского университета. Он застегнут на все пуговицы, словно облачен в броню, сдержан и внимателен. Впереди его ждет большая, но одинокая жизнь, полная приключений — он побывает в разных уголках мира, станет свидетелем удивительных событий, спасет бесчисленное количество жизней и станет легендой.

Всего в книге шесть частей, каждая из которых посвящена отдельному периоду жизни героя. Данкер умело меняет ракурс, то рассказывая историю от первого лица, то смотрит на Джеймса Барри со стороны.

Самая завораживающая часть — первая — посвященная детству героя. Она очень нежная, лиричная и сказочная —

это взгляд ребенка на мир, который его окружает. В центре его вселенной Любимая (он не называет ее мамой), которую он обожает и неистово ревнует, когда видит, как внимание матери тратится на кого-то, кроме него. Данкер очень точно рисует психологический портрет: описывает болезненную, эдипическую любовь к матери и смутные страхи ребенка, запутавшегося в том, кем он является. Дело в том, что никто не называет героя по имени и не идентифицирует как девочку — сожитель матери обращается к нему не иначе как «солдат», а мать — подчеркнуто нейтральными «радость» или «детка».

«Меня никогда не одевают так, как положено одевать дочь, и я плаваю в неопределенности между двумя безопасными мирами — миром бантиков и миром бриджей», — рассказывает будущий Джеймс Миранда Барри. Эта гендерная нейтральность, амбивалентность, потом ему очень поможет — окончательное перевоплощение в мужчину пройдет органично. Особенно на это повлияет его знакомство с женщиной всей его жизни — Алисой Джонс.

Алиса — ключевая фигура в истории Барри и, конечно же, выдуманная писательницей. Герой знакомится с ней в девятилетнем возрасте и влюбляется на всю жизнь. Алиса совсем не похожа на Барри — она мечтает о личной свободе, о лучшей жизни, о том, что она сможет подняться по социальной лестнице, даже будучи женщиной. Она использует все возможные манипуляции, чтобы добиться желаемого — известности и положения в обществе. Ей хочется жить богато и хорошо. И пока Барри будет заниматься филантропией, спасая людей по всему миру, Алиса будет «улучшать свою жизнь путем собственных усилий» и бороться за право на счастье. Спустя тридцать лет они воссоединятся — как в классических любовных романах.

К тому моменту крохотный рыжеволосый доктор с арктически холодными руками уже сделает головокружительную карьеру и покорит военные гарнизоны своей решительностью и принципиальностью. Вместе с героем мы окажемся в колониях и тропиках, станем свидетелями дуэлей и восстаний. Он будет разбивать женские сердца, воевать с эпидемиями и выходить из любых ситуаций победителем.

Важный фрагмент романа — часть, в которой Данкер подробно описывает бунт негров за свою свободу и независимость, против рабства и произвола (по признанию писательницы, ей очень помогла книга Мэри Тернер «Рабы и миссионеры: распад Общества рабов Ямайки», в которой описано восстание 1831 года). Барри будет сочувствовать тем, кого веками угнетали, — он воспримет кровавый бунт как неизбежное следствие рабства и попытку добиться справедливости.

Роман Данкер так же многолик, как и ее герой. Его можно читать как историю о силе духа и загадке человеческой души, а можно как роман о свободе и о том, чем она порой оборачивается. Любопытно, что книга о начале XIX века, написанная автором в 1997-м (дата первой версии), внезапно оказывается зеркалом 2020 года. Патрисии Данкер удается создать актуальную историю, словно вобравшую в себя все горячие темы: от женского вопроса и black lives matter до возникновения смертельных эпидемий. Это удивительно, как порой рифмуются литература и жизнь — удивительно и завораживающе.