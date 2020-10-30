Бунтующие Джульетты

На выставке Паоло Роверси. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фотографии Паоло Роверси, показанные в Мультимедиа Арт Музее, вошли в легендарный «Календарь Pirelli» «В поисках Джульетты». Мультимедиа Арт Музей — единственный музей в мире, который выставляет снимки этого календаря. Календарь совсем не типичный, потому что сам по себе — произведение искусства. Когда-то говорили, что это набор постеров для дальнобойщиков, поскольку его издавала компания по производству шин в качестве корпоративного календаря. Сейчас это важнейшее издание в мире моды, над ним работают лучшие фотографы мира, он печатается в ограниченном тираже и распространяется на аукционах. Поэтому приобрести такой календарик могут только «сильные миры сего».

Несмотря на то, что Пирелли — итальянская компания, Паоло Роверси — первый фотограф итальянского происхождения, который снимает для календаря. Роверси решил предъявить историю, которая имеет корни в его родной стране, Италии, поэтому сюжетом для съемки стала шекспировская классика — «Ромео и Джульетта».

Сам фотограф вырос в Равенне, совсем недалеко от Вероны, где происходит действие пьесы, поэтому представить персонажей Возрождения ему было несложно. Съемки проходили частью в Вероне, частью — в Париже. Снимки Роверси очень художественные, кинематографичные, а его близость к итальянской культуре делают их почти сказочными: мистические, воздушные образы воплощают вечную женственность.

Героинями на снимках стали Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Яра Шахиди — самые яркие и влиятельные молодые женщины современности, «героини своего времени». В них Роверси попытался разглядеть образ Джульетты, которая, по мнению фотографа, скрыта в каждой женщине. На роль современной Джульетты он искал человека с чистой душой; ту, в которой бы сочетались невинность, сила, красота, нежность и смелость — все качества, присущие влюбленной женщине.

Поэтому интересно наблюдать, как Роверси работает со своими моделями:

он создает историю воображаемого кастинга для нового фильма о Ромео и Джульетте.

Сначала он фотографирует их во время прибытия на съемочную площадку, без костюмов и макияжа, как бы пытаясь уловить черты Джульетты в обычной девушке. Потом фотограф просит их сыграть сцены из шекспировской драмы. Играя Джульетту, каждая рассказывает свою личную историю. Модели надевают костюмы и преображаются — так Роверси помогает раскрыть образ шекспировской героини, в которой воплощена мечта. Процесс съемки превратили в документальный художественный фильм, где женщины постепенно входят в роль.

На выставке Паоло Роверси. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Каждая героиня, как и Джульетта (конечно, в других обстоятельствах), обладает ее внутренней силой и стержнем. Росалия в 17 лет переносит операцию на голосовых связках, после чего ей приходится начинать петь практически с нуля; Клэр Фой столкнулась с опухолью на глазу, после чего ее лицо долгое время было деформировано. Индиа Мур — трансгендерная модель, вошедшая в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «Тайм». В 14 лет уходит из дома из-за трансфобии родителей и живет в патронатных семьях, а уже в 15 начинает свою модельную карьеру. «Проблемы, связанные с принятием в обществе трансгендерности, вызывают у меня ассоциации с сюжетом «Ромео и Джульетты», где говорится о предубеждении и насилии, идущих рука об руку», — говорит модель.

Актриса Кристен Стюарт выделяется из ряда Джульетт. «Самый сильный поступок, который может совершить человек — полностью отдать себя другому.

Я всегда восторгалась Джульеттой. По-моему, она крутая. Джульетты живут повсюду. Я чувствую себя одновременно и Ромео, и Джульеттой»

— так воспринимает свой образ Кристен Стюарт. Она отказывается произносить на камеру монолог Джульетты и произносит слова Ромео. На некоторых снимках она проявляет черты маскулинности в образе современной женщины, на других остается загадочной и романтичной, как ее героиня в фильмах «Сумерки».

Любовь, сила, молодость, бунт, красота — эти вещи объединяют образы героинь на снимках Паоло Роверси, показывающих новую женственность. Возможно, неслучайно в объектив фотографа попали Шарлотта Генсбур и Мия Гот, снимавшихся в фильмах Ларса Фон Триера, известного исследованиями разных сторон феминности.

«Мир меняется, и чрезвычайно интересно, что эти героини действительно и есть новые голоса, эти женщины меняют мир, и каждая из них по-своему героична. С одной стороны, она герой с мускулами, классная женщина, а с другой — Джульетта», — рассказывает директор Музея Ольга Свиблова.

«Темы «Что такое гендер?» и «Что такое ролевые модели?», которые поднимает современное искусство, впервые попадают в календарь Пирелли, впервые демонстрируется в таких, казалось бы, привычных образах. Это важно, потому что помогает не бояться быть другими, мы в конце концов принимаем свою разность и понимаем, что Ромео и Джульетта имеют разные воплощения».

Работа над календарем Роверси закончилась, но свою Джульетту 73-летний фотограф не перестанет искать никогда.

Анастасия Ларина, специально для «Новой газеты»