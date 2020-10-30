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«Православная Чечня» губернатора Савченко: исследование «Новой газеты»

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№ 120 от 30 октября 2020

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Белгород уже 30 лет управляется как ОПГ. Подкаст «Что нового?»

О вертикали экс-губернатора Савченко — спецкор «Новой» Вячеслав Половинко

Политика5

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Месяц назад ушел в отставку губернатор Белгородской области Евгений Савченко. До этого за 27 лет на своем посту он выстроил в регионе систему абсолютной лояльности и подчинения. 

Спецкор «Новой» Вячеслав Половинко вернулся из большой командировки в Белгород и привез с собой трилогию репортажей про то, как Евгений Савченко выстраивал вокруг себя вертикаль личной власти. В этом ему помогал криминальный авторитет «Моряк» и саентологи, а мешали – Елена Батурина и Владимир Жириновский. В свежем выпуске подкаста «Что нового» — краткая версия для тех, у кого нет времени читать все три текста, с самыми яркими и интересными фактами о султанате Савченко.

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Теги:
савченко, криминал, белгород, подкаст, что нового?

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