Материалы
Рубрики
Темы
- «Православная Чечня» губернатора Савченко3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Сюжеты
Белгород уже 30 лет управляется как ОПГ. Подкаст «Что нового?»
О вертикали экс-губернатора Савченко — спецкор «Новой» Вячеслав Половинко
«Новая газета»редакция
5
Месяц назад ушел в отставку губернатор Белгородской области Евгений Савченко. До этого за 27 лет на своем посту он выстроил в регионе систему абсолютной лояльности и подчинения.
Спецкор «Новой» Вячеслав Половинко вернулся из большой командировки в Белгород и привез с собой трилогию репортажей про то, как Евгений Савченко выстраивал вокруг себя вертикаль личной власти. В этом ему помогал криминальный авторитет «Моряк» и саентологи, а мешали – Елена Батурина и Владимир Жириновский. В свежем выпуске подкаста «Что нового» — краткая версия для тех, у кого нет времени читать все три текста, с самыми яркими и интересными фактами о султанате Савченко.
Слушайте, где удобно
Castbox | Soundcloud | VK | Google Podcasts |
Apple Podcasts | Яндекс.Музыка
Почему это важно
Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:савченко, криминал, белгород, подкаст, что нового?
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником