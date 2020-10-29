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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Копатыч возьмет россиян на карандаш
Зачем Росстату рекламный мультик за 8 млн рублей — объясняет президент компании «КРОС» Сергей Зверев
Дарья Козловакорреспондент «Новой»
В среду стало известно, что к Всероссийской переписи населения 2021 года снимут специальную серию «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное». В выпуске появятся основные персонажи мультсериала Крош, Пин, Лосяш, Копатыч и другие. Хронометраж — 13 минут. Согласно контракту Росстата с PR-агентством «КРОС», спецвыпуск «Смешариков» будет стоить службе 7,8 млн рублей. Корреспондентка «Новой» обсудила с президентом компании «КРОС» Сергеем Зверевым, как будет выглядеть процедура Всероссийской переписи населения в 2021 году, зачем ей нужна широкая рекламная кампания и как сбору данных о россиянах помогут «Смешарики».
— Кто был автором идеи спецвыпуска «Смешариков» — ваше агентство или Росстат?
— Мы являемся генеральным подрядчиком Росстата при проведении переписи. Это государственный контракт, который осуществляется на основе технического задания. Инструментарий, который используется во время переписи, так или иначе разработан по итогам предварительной переписи 2019 года. Во время ее проведения исследовали и тестировали не только инструментарий, но и механизмы информационно-разъяснительной работы. По итогам этих тестов делались некоторые заключения и предложения. Так что в техническом задании был пункт, который касался создания аудиовизуального произведения, нацеленного на эту аудиторию. Я не могу сказать, кто именно придумал сделать именно такой проект, но вообще это было в техническом задании.
— Как «Смешарики» помогут повысить интерес россиян к переписи населения?
— «Смешарики» не используются в качестве рекламы. Рекламная кампания переписи населения будет классической — через какое-то время начнут крутить ролики по телевизору. «Смешарики» — это не рекламная кампания, это косвенная работа с аудиторией.
— Основная аудитория этого мультсериала — дети, тогда как к участию в переписи нужно привлекать взрослых людей. Это не противоречие?
— Все исследования показывают, что контент, который рассчитан на детей 7–12 лет, смотрят не только эти дети, но зачастую и их родители, в частности, мамы. В то же время, если возвращаться к идее переписи через сайт ЕПГУ, надо учитывать, что по статистике его наиболее активными пользователями как раз и являются домохозяйки, то есть те самые мамы.
— То есть мультик все равно рассчитан на взрослых?
— Во время взрослых кампаний мы очень часто работаем через инструменты опосредованного вовлечения родителей: через какие-то детские конкурсы, школьные уроки и так далее. На самом деле это вполне понятный инструмент опосредованного разговора с нужной нам аудиторией. Кроме того, ведь пройдет еще десять лет — и тот человечек, который посмотрел этот мультик, будет принимать полноценное участие в переписи населения. Так что это работа и на будущее.
— Чем перепись 2021 года будет отличаться от предыдущих?
— В следующем году пройдет фактически первая цифровая перепись. Использование бумажных носителей будет сильно ограничено — бумага будет использоваться только в исключительных случаях. Конечно, переписчики продолжат ходить с планшетами, но мы с вами сможем переписать себя сами через сайт «Госуслуг» или на стационарных участках с использованием электронных средств.
Сегодня мы все должны совершенно точно узнать, что у нас есть возможность не просто пойти на стационарный участок, как это было некоторое время назад, но и сделать это с помощью мобильного телефона, если мы зарегистрированы на портале «Госуслуг». Надо сказать, что в нашей стране есть очень редкая возможность так сделать, потому что мало где в мире существует такой единый общенациональный ресурс, в котором у граждан есть идентификация и который предоставляет возможность отсечь персональные данные.
— Еще год назад говорили, что на перепись потратят больше 30 миллиардов рублей. По данным РБК, сейчас только организация информационно-разъяснительной работы стоит почти миллиард. Не слишком ли?
— Не могу сказать, что, по сравнению с другими странами, мы тратим очень много денег. К примеру, во время переписи населения в США только на информационно-разъяснительную кампанию было потрачено около пятисот миллионов долларов. Сумма сравнима со всеми нашими затратами на проведение переписи в целом. Правительство понимает, что от качества переписи зависит, насколько точные данные окажутся в его распоряжении. Ведь впоследствии на их основе будут строить планы и стратегии.
— Кроме серии «Смешариков» для продвижения переписи будет разработана онлайн-игра. Можете что-то о ней рассказать?
— Если я вам скажу, что ничего про нее не знаю, это будет неправдой. Я играл в эту игру и честно сумел дойти до конца, при этом процесс отнял у меня немало усилий и времени. Тем не менее, понимаете, игра все равно выйдет в самое ближайшее время, поэтому я не могу раскрывать детали. Но могу сказать, что некоторые действия будут проходить на стационарном переписном участке.
— Какие еще мероприятия планируются для продвижения переписи?
— С одной стороны, это классическая кампания с точки зрения ее построения, с другой стороны — очень необычная. Кампания, как мне представляется, получается очень легкой, начиная от логотипа, который был выбран на открытом конкурсе. Кроме того, сейчас мы используем новые приемы, тоже довольно легкие и открытые: мы выпустили целую серию подкастов, активно работали в соцсетях и придумали талисман переписи, очень симпатичную птичку Випин.
Комментарий Росстата
Компания «КРОС» победила в конкурсе, объявленном Росстатом. На конкурс было подано две заявки — от компании «КРОС» и от АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями». Других контрактов на выполнение каких-либо услуг у Росстата с компанией «КРОС» нет.
Активное информационное сопровождение переписи — это не российское ноу-хау. Это важная часть переписных кампаний во всем мире. О необходимости проведения активной агитационной кампании, убеждающей принять участие в переписи, говорится и во многих международных документах. Например, в рекомендациях ООН — там, кстати, используется термин «пропаганда участия в переписи».
По международным меркам расходы на проведение информационно-разъяснительной работы в рамках подготовки к переписи в России не слишком велики. По данным ООН, в среднем в Южной и Восточной Европе расходы на информирование о переписи и публикацию ее итогов составляют 6,3% от общего бюджета переписи. У нас — меньше трех процентов.
ВПН-2021 станет первой переписью, которая пройдет с широким использованием онлайн-технологий. При анализе данных будет использоваться современная информационно-аналитическая система, использующая алгоритмы искусственного интеллекта.
Кроме базовых глобальных задач в рамках подготовки к переписи, которая пройдет в апреле 2021 года, есть и несколько важных локальных задач. Во-первых, рост числа заполнивших электронный переписной лист самостоятельно через портал «Госуслуги.Ру». Данные социологических исследований показывают, что большинство опрошенных позитивно относятся к такой возможности. Второй важной локальной задачей является объяснение людям важности статистики. Ведь перепись — это лишь один из реализуемых нами проектов. Он очень важен — по сути, это наиболее значимый статистический проект десятилетия.
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