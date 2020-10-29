Копатыч возьмет россиян на карандаш

В среду стало известно, что к Всероссийской переписи населения 2021 года снимут специальную серию «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное». В выпуске появятся основные персонажи мультсериала Крош, Пин, Лосяш, Копатыч и другие. Хронометраж — 13 минут. Согласно контракту Росстата с PR-агентством «КРОС», спецвыпуск «Смешариков» будет стоить службе 7,8 млн рублей. Корреспондентка «Новой» обсудила с президентом компании «КРОС» Сергеем Зверевым, как будет выглядеть процедура Всероссийской переписи населения в 2021 году, зачем ей нужна широкая рекламная кампания и как сбору данных о россиянах помогут «Смешарики».

Сергей Зверев. Фото: ТАСС

— Кто был автором идеи спецвыпуска «Смешариков» — ваше агентство или Росстат?

— Мы являемся генеральным подрядчиком Росстата при проведении переписи. Это государственный контракт, который осуществляется на основе технического задания. Инструментарий, который используется во время переписи, так или иначе разработан по итогам предварительной переписи 2019 года. Во время ее проведения исследовали и тестировали не только инструментарий, но и механизмы информационно-разъяснительной работы. По итогам этих тестов делались некоторые заключения и предложения. Так что в техническом задании был пункт, который касался создания аудиовизуального произведения, нацеленного на эту аудиторию. Я не могу сказать, кто именно придумал сделать именно такой проект, но вообще это было в техническом задании.

— Как «Смешарики» помогут повысить интерес россиян к переписи населения?

— «Смешарики» не используются в качестве рекламы. Рекламная кампания переписи населения будет классической — через какое-то время начнут крутить ролики по телевизору. «Смешарики» — это не рекламная кампания, это косвенная работа с аудиторией.

— Основная аудитория этого мультсериала — дети, тогда как к участию в переписи нужно привлекать взрослых людей. Это не противоречие?

— Все исследования показывают, что контент, который рассчитан на детей 7–12 лет, смотрят не только эти дети, но зачастую и их родители, в частности, мамы. В то же время, если возвращаться к идее переписи через сайт ЕПГУ, надо учитывать, что по статистике его наиболее активными пользователями как раз и являются домохозяйки, то есть те самые мамы.

— То есть мультик все равно рассчитан на взрослых?

— Во время взрослых кампаний мы очень часто работаем через инструменты опосредованного вовлечения родителей: через какие-то детские конкурсы, школьные уроки и так далее. На самом деле это вполне понятный инструмент опосредованного разговора с нужной нам аудиторией. Кроме того, ведь пройдет еще десять лет — и тот человечек, который посмотрел этот мультик, будет принимать полноценное участие в переписи населения. Так что это работа и на будущее.

Фото: РИА Новости

— Чем перепись 2021 года будет отличаться от предыдущих?

— В следующем году пройдет фактически первая цифровая перепись. Использование бумажных носителей будет сильно ограничено — бумага будет использоваться только в исключительных случаях. Конечно, переписчики продолжат ходить с планшетами, но мы с вами сможем переписать себя сами через сайт «Госуслуг» или на стационарных участках с использованием электронных средств.

Сегодня мы все должны совершенно точно узнать, что у нас есть возможность не просто пойти на стационарный участок, как это было некоторое время назад, но и сделать это с помощью мобильного телефона, если мы зарегистрированы на портале «Госуслуг». Надо сказать, что в нашей стране есть очень редкая возможность так сделать, потому что мало где в мире существует такой единый общенациональный ресурс, в котором у граждан есть идентификация и который предоставляет возможность отсечь персональные данные.

— Еще год назад говорили, что на перепись потратят больше 30 миллиардов рублей. По данным РБК, сейчас только организация информационно-разъяснительной работы стоит почти миллиард. Не слишком ли?

— Не могу сказать, что, по сравнению с другими странами, мы тратим очень много денег. К примеру, во время переписи населения в США только на информационно-разъяснительную кампанию было потрачено около пятисот миллионов долларов. Сумма сравнима со всеми нашими затратами на проведение переписи в целом. Правительство понимает, что от качества переписи зависит, насколько точные данные окажутся в его распоряжении. Ведь впоследствии на их основе будут строить планы и стратегии.

— Кроме серии «Смешариков» для продвижения переписи будет разработана онлайн-игра. Можете что-то о ней рассказать?

— Если я вам скажу, что ничего про нее не знаю, это будет неправдой. Я играл в эту игру и честно сумел дойти до конца, при этом процесс отнял у меня немало усилий и времени. Тем не менее, понимаете, игра все равно выйдет в самое ближайшее время, поэтому я не могу раскрывать детали. Но могу сказать, что некоторые действия будут проходить на стационарном переписном участке.

— Какие еще мероприятия планируются для продвижения переписи?

— С одной стороны, это классическая кампания с точки зрения ее построения, с другой стороны — очень необычная. Кампания, как мне представляется, получается очень легкой, начиная от логотипа, который был выбран на открытом конкурсе. Кроме того, сейчас мы используем новые приемы, тоже довольно легкие и открытые: мы выпустили целую серию подкастов, активно работали в соцсетях и придумали талисман переписи, очень симпатичную птичку Випин.