Молчание убивает

28 октября Минздрав разослал подведомственным и федеральным учреждениям указ согласовывать любые публичные комментарии врачей о COVID-19 с пресс-службой ведомства. Это нужно для того, чтобы сократить количество «малополезных фактов, предположений и прогнозов» в информационном пространстве и более «эффективно» сообщать людям о новостях, заявили в ведомстве. Но мешать врачам говорить о проблемах — это плохой способ борьбы с фейк-ньюз. Наборот, чтобы Россия с наименьшими потерями пережила вторую волну коронавирусной инфекции, необходимо быстро ввести в действие систему защиты медиков, сообщающих о нарушениях их прав.

Во время пандемии коронавируса российских врачей больше всего беспокоило отсутствие стимулирующих выплат за работу с COVID-19, высокий риск заражений из-за нехватки средств индивидуальной защиты и недостаточное тестирование медперсонала, показал мониторинговый проект «Неочевидные жертвы коронавируса в России». Масштаб этих проблем был весьма значителен, но контролирующие органы и руководство медучреждений либо игнорировали сообщения заявителей-медиков, либо вводили против них санкции.

Такие действия противоречат российскому законодательству. Так, закон о порядке рассмотрения обращений граждан запрещает преследование тех, кто сообщил в госорган или должностному лицу сведения, критикующие их деятельность.

Медики страдали не только из-за отсутствия четкого алгоритма расчета потребности в индивидуальных средствах защиты. Они еще и опасались открыто заявлять об их дефиците. 43% опрошенных медиков сочли эту тему «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». Медики боятся открыто заявлять о нехватке оборудования и СИЗ из-за применяемой против них нормы КОАП о распространении недостоверной информации. Это усиливает атмосферу страха и вынуждает врачей передавать сведения в открытые источники анонимно и через третьи руки.

Санкциям за сообщения о проблемах во время коронавируса подвергаются не только российские медики. Так, в США, где больше всего в мире зараженных коронавирусом, врач отделения неотложной помощи Мин Лин был уволен после публикации записи о нехватке средств индивидуальной защиты в своей больнице. Лин подал в суд на больницу за незаконное увольнение, а она обвинила его в нарушении правил распространения информации.

Но официальные органы должны не оказывать на работников давление за то, что они воспользовались другими способами распространения информации, а проверять ее и исправлять свои ошибки.

Аналогичные конфликты повторялись на разных уровнях. Так, давлению со стороны администрации президента США подвергся Рик Брайт, эксперт по иммунологии и экс-директор Управления биомедицинских исследований и разработок. Он был уволен после сообщения о конфликте интересов при заключении контрактов на поставку лекарств для лечения COVID-19. Хотя офис Специального советника минюста США рекомендовал восстановить Брайта в должности, он был понижен, переведен в другое управление, подведомственное минздраву США, и вскоре покинул новую должность: «начальство сделало его работу невыносимой».

В Законе США о защите заявителей прямо прописана необходимость восстановить в должности работника, сообщившего о правонарушениях. Но оказалось, что в сфере здравоохранения плохо защищены не только врачи и медперсонал, но и эксперты и управленцы.

Случаи увольнений за сообщения о проблемах в медучреждениях во время пандемии наблюдались в Китае, Польше, Никарагуа, Венгрии и других странах. Санкциям подвергаются руководители медучреждений, врачи и младший медицинский персонал. Никто не застрахован от давления или угрозы увольнения за распространение информации, которая якобы порочит репутацию медучреждения или всего здравоохранения. Для этого некоторые медучреждения включают в трудовой договор пункт о неразглашении информации о том, как организована работа в госпитале.

Аналогичная практика распространена и в России. Руководство Дивногорской больницы (Красноярский край) предложило работникам подписать договор, по которому они не могут разглашать информацию, ставшую им известной на работе, как конфиденциальную. Более того, один из пунктов договора предписывает медикам сообщать руководству о попытках получить у них такую информацию. Депутат дивногорского горсовета Роман Ульских тогда уговаривал не подписывать этот документ.

Действенным инструментом защиты врачей и медработников могут стать профильные профсоюзы или ассоциации, оказывающие юридическую поддержку и предоставляющие конфиденциальность заявителям-медикам.

В Великобритании Ассоциация докторов заявила о незащищенности врачей и медперсонала от запугиваний, дисциплинарных наказаний и увольнений из-за публичных высказываний.

Но профсоюзы — не универсальный способ защиты медиков. Во-первых, далеко не все сотрудники медучреждений входят в профсоюзы. Во-вторых, участие в них само по себе может представлять опасность для врачей.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

В России во время пандемии медработники подверглись давлению за участие в профсоюзах. Так, в Дагестане руководство Республиканского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева грозило увольнением медикам и их родственникам за создание профсоюза. «Гонения начались с осени 2019 года, — рассказывает Евгения Богатырева, врач скорой помощи в подмосковном Королеве. — Причина — мы вступили в профсоюз медработников «Действие». В сентябре в этот профсоюз вступили и дивногорские медики, рассказал депутат Роман Ульских.

Как подчеркивает профсоюз «Действие», в России медработники очень сильно зависят от главврачей, которые всегда могут найти повод для увольнения. Большинство заявлений, передаваемых «Действием» в контролирующие и надзорные органы, медработники подписывают анонимно, боясь санкций от руководства. В Астраханской области на медработников давят не только после сообщений о нехватке СИЗ, но и за информацию об отсутствии стимулирующих надбавок за интенсивность работы во время пандемии, указывает «Действие». В России отсутствуют как законодательные механизмы защиты заявителей-медиков, так и доступные каналы для сообщений о нарушениях их прав. Тем важнее может быть роль профсоюзов.

Чтобы профсоюзы могли успешно справиться с защитой врачей-заявителей, необходимо, чтобы медработники знали об этой их роли. Необходимо сделать эффективными меры по защите заявителей и распространить их не только на постоянный штат медиков, но и на их помощников (студентов, стажеров), не входящих в штат медучреждений.

У профсоюзов должна быть возможность оказывать юридическую и финансовую поддержку медработникам в судебных разбирательствах из-за незаконного увольнения или необоснованных санкций. Оказать такую помощь могут далеко не все профсоюзы. В России в ряде случаев региональные профсоюзные организации возглавляют руководители медучреждений. Понятно, что такие профсоюзы не будут защищать права медработников. Обращаться в них бесполезно, они работают в связке с администрацией медучреждения.

Необходимо создать в России законодательную базу защиты медиков-заявителей. Такие шаги были сделаны в некоторых странах при участии гражданского общества и экспертов уже во время пандемии. Так, в Исландии в мае 2020 г. был принят закон о защите заявителей, который распространяется на любых работников, добросовестно сообщающих о нарушениях на рабочих местах.

Международная и российская практика показывают наличие структурных проблем в системах здравоохранения, которые приняли на себя высокие риски во время пандемии коронавируса. Дефицит средств защиты здоровья и правовой защиты медработников негативно влияет и на защищенность всего общества.

Ограничение свободы высказываний и давление на медперсонал со стороны руководства медучреждений и органы госвласти не является решением проблем, а лишь загоняет их вглубь и увеличивает их масштаб.

Прозрачная и открытая культура отчетности, которая позволяет людям говорить о проблемах безопасности, спасает жизни, отмечает Дженни Воан, руководитель отдела права и политики Ассоциации докторов Великобритании. Сейчас во всем мире заболеваемость COVID-19 снова выросла, и для минимизации рисков в медицинской сфере правительствам необходимо быстро реагировать: сделать прозрачной систему поставки средств индивидуальной защиты и тестирования медработников на коронавирус, проверить все случаи негативного воздействия на медперсонал за сообщения о нарушениях и внедрить систему защиты заявителей в России от негативных воздействий — увольнения, понижения в должности, лишения надбавок и дополнительных выплат.

Алексей Кузнецов Помощник министра здравоохранения Российской Федерации

— В период пандемии стало очевидно, что в условиях распространения новой инфекции информационное поле стало наполняться различными домыслами, прогнозами, рекомендациями — порой диаметрально противоположными. Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19. Различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве: каким рекомендациям следовать?

Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам. Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений, как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России. Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства.

Минздрав России всегда стремится доносить до граждан и профессионалов здравоохранения максимально достоверную и актуализированную информацию, и наши коллеги являются полноправными участниками информационного процесса. Именно поэтому мы обратились к руководителям наших организаций и уважаемым главным внештатным специалистам с просьбой координировать с министерством свою активность по информированию граждан о мерах по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ведь мы все вместе, в конечном счете, несем ответственность перед обществом.

Как иллюстрация ответственного подхода министерства к информации в пятницу на базе подведомственного Минздраву Сеченовского университета, одного из флагманов борьбы с COVID-19, состоится большой федеральный вебинар, посвященный новым подходам к лечению коронавируса, изложенным в 9-й версии официальных методических рекомендаций Минздрава.

Ведь единообразный подход к лечению пациентов и использование лучших практик врачами по всей стране — это то, что, уверен, поможет нам остановить распространение вируса и сохранить жизни и здоровье наших граждан.

Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе — проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Ведь в лице «четвертой власти» мы имеем надежного союзника, помогающего нам вскрывать наболевшие проблемы отрасли. И вместе мы работаем над улучшением всего российского здравоохранения.

Алена Вандышева — эксперт регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Р» в Санкт-Петербурге; Анастасия Лапунова — аналитик «Трансперенси Интернешнл — Р»; Светлана Петрова — журналист.

Материал подготовлен при участии стажеров «Трансперенси Интернешнл — Р», студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Марии Беспаловой и Анны Фильчаковой.