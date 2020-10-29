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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
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«А что с ним случилось в 1937-м?»
В Москве у мемориальных досок появились вопросы о фактах политрепрессий. Фотографии
Культура1 029
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29 октября 2020 года, в канун дня памяти жертв политического террора и в день Возвращения имен, рядом с мемориальными досками и памятниками в Москве появились вопросы, указывающие на пропущенный в текстах факт государственной репрессии.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:репрессии, последний адрес
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