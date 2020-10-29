Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

как это устроено

«Православная Чечня» губернатора Савченко: исследование «Новой газеты»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 119 от 28 октября 2020

Читать номер
Сюжеты

«А что с ним случилось в 1937-м?»

В Москве у мемориальных досок появились вопросы о фактах политрепрессий. Фотографии

Культура1 029

1 029
 

29 октября 2020 года, в канун дня памяти жертв политического террора и в день Возвращения имен, рядом с мемориальными досками и памятниками в Москве появились вопросы, указывающие на пропущенный в текстах факт государственной репрессии.

Мемориальная доска артисту и руководителю БДТ Алексею Дикому, получившему 5 лет лагерей за постановку спектакля к годовщине смерти Горького. Через три года дело его было прекращено
Мемориальная доска актеру Георгию Жженову, в 1938 году по доносу был обвинен в шпионаже и работе на американскую разведку, получил 5 лет лагерей на Колыме и на приисках Дальстроя, впоследствии стал народным артистом СССР
Мемориальная доска болгарскому революционеру Роману Аврамову. Аврамов был обвинен в участии в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской организации, расстрелян, а затем реабилитирован
Мемориальная доска Бела Куну. Нарком иностранных дел Венгрии, один из лидеров венгерской советской революции. Обвинен в «руководстве контрреволюционной террористической организацией в Коминтерне» и расстрелян вместе с деятелями НКВД в 1939 году. Посмертно реабилитирован
Мемориальная доска Гая Гаю. Гай сделал стремительную военную карьеру, но был обвинен в «создании военно-фашистской организации в Красной армии» и арестован. Пытался бежать из-под конвоя, но получил ранение. После двухлетней отсидки был расстрелян, попав под кампанию массовых чисток в Красной армии
Мемориальная доска Осипу Мандельштаму. В 1934 году по доносу Мандельштам был арестован за чтение антисталинской поэмы. Отбыв арест, вскоре был вторично арестован НКВД и сослан на Дальний Восток, где скоропостижно скончался от болезни и погребен в братской могиле в 1938 году
Мемориальная доска Всеволоду Мейерхольду. Режиссер Мейерхольд был арестован в 1938 году по 58-й статье, показания под которую подписал после двухнедельных пыток. О пытках 66-летний Мейерхольд говорил в письме Молотову. Жена режиссера была убита неустановленными лицами через месяц после ареста Мейерхольда, успев пожаловаться на действия сотрудника НКВД. Мейерхольд был приговорен к расстрелу и расстрелян в 1940 году
Мемориальная доска Соломону Михоэлсу. Тела народного артсита и лауреата Сталинской премии Соломон Михоэлса и его спутника были обнаружены на трассе в Минске. В течение 5 лет считали, что смерть наступила в результате несчастного случая, ДТП. Однако после смерти Сталина из показаний министра ГБ Абакумова стало известно, что Михоэлса убили по личному приказанию генсека: задержали, вывезли на дачу и живьем раздавили грузовым автомобилем
Мемориальная доска академику Валентину Глушко. Будущий разработчик ракетного двигателя Валентин Глушко был обвинен и после пыток подписал признание в том, что якобы участвовал в антисоветской организации и занимался вредительской работой в оборонной промышленности. Работал в «шарашках» — научных предприятиях тюремного типа с подневольным трудом
Мемориальная доска профессору Павлу Обросову. Директор института Склифософского Павел Обросов был арестован в 1937 году и расстрелян на полигоне «Коммунарка»
Памятник Николаю Вавилову. Ученый-генетик, занимавшийся и ботаникой, Вавилов был обвинен в том, что, «продвигая заведомо враждебные теории, ведёт борьбу против теорий и работ Лысенко, Цицина и Мичурина» — то есть подрывает научную и технологическую базу советского сельского хозяйства. Смертный приговор Вавилову был заменен на 20-летний срок, но условия содержания и следствия были пыточными. Вавилов умер в 1943 году
Мемориальная доска академику Василию Парину. Доктор медицинских наук, физиолог Василий Парин был неожиданно обвинен в шпионаже в пользу США, по обвинению получил 10, по другим источникам 25 лет лагерей в 1948 году. Освобожден в 1953 году после смерти Сталина и полностью реабилитирован. Продолжил научную деятельность и занимал посты руководителя лаборатории Академии наук 
Мемориальная доска Якову Петерсу. Чекист Петерс сам занимался «чистками» в СССР, например, руководил делами академиков и ученых-гуманитариев. Но в 37-м году он сам попал в жернова, был обвинен как «контра» и расстрелян на полигоне «Коммунарка». А в 1956 году реабилитирован
Мемориальная доска академику Борису Полынову
Мемориальная доска спортсмену Николаю Старостину
Мемориальная доска о. Павлу Флоренскому
Мемоиальная доска конструктору Алексею Чаромскому
Мемориальные доски профессору Алексею Чаянову и профессору Николаю Кондратьеву
Мемориальная доска Александру Шотману

 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
репрессии, последний адрес

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera