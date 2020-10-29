В онлайн уходят даже роботы

Роботы не болеют ковидом, у них свои вирусы. Но ради безопасности создателей (то есть людей) двенадцатый «Робофест», проводится в Москве в онлайн-формате. Это крупнейший научно-технический фестиваль для школьников и студентов в Европе. В нем участвуют пять тысяч конкурсантов из четырех стран и шестидесяти пяти регионов России.

В этом смысле переезд в онлайн картину не испортил, а даже приблизил к новой реальности, где дронами управляют дистанционно. Соревновательная площадка настоящая, роботы на ней — тоже, а вот участники управляющей ими команды сидят каждый за своим компьютером. Как в онлайн-играх, но в реальности. Уже прошли пробные заезды.

За время дистанционки школьники и студенты привыкли к тому, что многих преподавателей они видят только на мониторе. Поэтому можно сказать, что приглашенные звезды, такие как фантаст Ник Перумов, вице-президент «Сбербанка» Альберт Ефимов, создатель робота Федора Евгений Дудоров, астрофизик Сергей Попов — выступают в нативном формате.

Вообще на площадку «Робофеста» организаторы из фонда «Вольное дело» пригласили экспертов в самых разных областях. Получился интересный набор онлайн-лекций: как новые технологии меняют искусство, можно ли создать компьютер с интуицией, чем грозит технофобия — и смогут ли роботы писать интересные книги.

Кстати, «сходить» на фестиваль и увидеть все это онлайн можете и вы — вот по этой ссылке.

Самое интересно, все же, это даже не статусные участники, а сами конкурсанты в возрасте от шести до двадцати шести лет. Это очень продвинутые и мотивированные ребята. За одиннадцать лет проведения «Робофести» в фестивале приняли участие более ста тысяч школьников. И каждый третий из них потом поступил в МГУ, МГТУ им. Баумана, МИФИ и другие ведущие технические вузы страны.