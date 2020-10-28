Хроника «второй волны»

В России умерло рекордное с начала пандемии число заболевших коронавирусом

28 октября в России выявили 16 202 новых случаев заражения COVID-19. Общее число всех случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Второй день подряд в России обновляется максимум умерших от коронавируса — 346 человек сегодня и 320 накануне. Всего в России от COVID-19, согласно официальной статистике, скончались 26 935 человек.

Больше всего зараженных по-прежнему зафиксировали в Москве — 3670 случаев, что стало минимальным числом с 8 октября. В столичном Роспотребнадзоре заявили, что прирост заболеваемости сейчас ниже, чем в середине сентября и начале октября. В ведомстве уточнили, что за сутки в городе госпитализируют около тысячи пациентов с COVID-19, до 10% из которых отправляют в реанимацию.

В Москве продлили коронавирусные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении практически всех действующих ограничений, назвав ситуацию с коронавирусом в столице «неустойчивой». В частности, школьники 6-11 классов продолжат учиться в дистанционном режиме в течение следующей недели со 2 по 8 ноября, а требование о переводе как минимум трети сотрудников на удаленную работу продлили до 29 ноября.

До конца ноября также сохранили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, продолжит действовать система регистрации на входе в развлекательные заведения.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Собянин отметил, что «никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима».

Власти признали проблемы с коечным фондом

В 46 регионах доля свободных коек больными COVID-19 ниже среднероссийского уровня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти — занято более 95% коечного фонда», — сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, добавив, что в некоторых субъектах есть лишь двухнедельные запасы средств индивидуальной защиты и лекарств от коронавируса.

Голикова уточнила, что сбои и проблемы в системе здравоохранения наблюдаются в Курганской и Омской областях. После того, как накануне в Омске работники скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19 и обширном поражении легких, которых отказывались госпитализировать, глава Минздрава Михаил Мурашко поручил провести проверку. Кроме того, губернатор Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, которая отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Сообщения о проблемах из-за заполненности коечного фонда в связи с пандемией продолжают поступать и из других регионов. Так, нижегородский СК начал проверку после смерти 60-летнего инвалида с двухсторонним воспалением легких, который четыре часа ждал приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого его отправили в другую больницу в соседний город, однако спустя несколько часов он скончался.

В больнице Ангарска укутанных в одеяла пациентов, которые ждут своей очереди на прием, положили в коридоре на сдвинутые лавки. Депутат иркутского заксобрания предложил организовать мобильный военный госпиталь из-за коронавируса.

Минздрав обязал врачей согласовывать публичные комментарии о коронавирусе

Министерство разослало подведомственным врачам и медучреждениям указание согласовывать публичные комментарии о коронавирусе «в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону». В минздраве объяснили, что согласование комментариев нужно «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

В ведомстве пообещали, что согласование комментариев не повлияет на право врачей публично высказываться о проблемных ситуациях.