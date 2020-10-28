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В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику
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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
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Почему пациенты ростовской больницы оказались без кислорода. Подкаст «Что нового?»
Рассказывает корреспондент «Новой» Елена Романова
Общество224
«Новая газета»редакция
224
Третью неделю ковидная больница в Ростове-на-Дону работает в аварийном режиме: пациенты умирают из-за недостатка кислорода, врачи боятся рассказывать о ситуации, а чиновники продолжают оправдываться и врать.
О причинах трагедии, реакции врачей, чиновников и пациентов в новом выпуске подкаста «Что нового?» рассказывает собкор «Новой» Елена Романова.
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Теги:ростов, коронавирус, подкаст
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