Жизнь на вес «черного золота»

Кемеровская область производит половину всех промышленных отходов России, хотя занимает 0,6 ее территории. Все они — 99% — отходы от добычи угля. Люди здесь вдыхают в три раза больше загрязняющих веществ, чем в норме по стране. Кемеровская область первая по смертности от онкологии в Сибирском федеральном округе. Уже 30 лет смертность от болезней органов дыхания здесь выше среднего уровня по стране. Все это — из-за угольной промышленности. Такие данные приводит общественная организация «Экозащита!» в своем докладе «Гонка по нисходящей» о влиянии угледобычи на здоровье людей и экологию Кузбасса.

«Это экологическое бедствие, причем не внезапное и одноразовое, а многолетнее. Сложно найти другое место в России, где такое количество людей сталкивается с таким сильным вредом для своего здоровья каждый день» — говорит сопредседатель «Экозащиты!» Владимир Сливяк. На одного человека в Кузбассе приходится 662 кг загрязняющих веществ в год вместо 220 кг в норме в России.

В прошлом году предприятия Кемеровской области выбросили в атмосферу 1,760 млн тонн загрязняющих веществ — это больше, чем весь Северо-Западный федеральный округ, чья территория больше площади Кузбасса примерно в 18 раз. В атмосферу Кузбасса попало более 250 наименований загрязняющих веществ различных классов опасности.

В первую очередь в атмосферу попадает метан (50% от общего объема), который в десятки раз превосходит углекислый газ по силе воздействия на глобальное потепление. За последние пять лет объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников увеличился на каждого жителя Кузбасса на 167 кг. Самый грязный воздух — в Новокузнецке и районе, в Междуреченске и Прокопьевске.

Загрязнение воздуха в Кемеровской области можно увидеть и почувствовать.

Зимой снег покрывается мелкой угольной крошкой и становится серым. Люди вытирают угольную пыль с подоконников и чистят от нее детскую одежду после прогулок — уголь отстирывается плохо. Белье на улице здесь никто не сушит — почернеет. Сибирь занимает первое место по экологическому неблагополучию, при этом из десяти наихудших городов Новокузнецк стоит на третьем месте, недалеко от него ушел Междуреченск.

Последние 20 лет Кемеровская область переходит с закрытой на открытую добычу угля: вместо шахт — угольные разрезы. Они пожирают деревни и города. После того как верхние слои угля компании забирают, они оставляют горы свалочной породы и не занимаются рекультивацией земли. Удельные затраты на рекультивацию нарушенных земель на одну тонну добычи угля на разрезах в 3,7 раза выше, чем на шахтах. Люди продолжают жить на опасных территориях, даже когда угольная компания уходит с их земли.

О Киселевске в прошлом году узнал весь мир — горожане записали обращение к премьер-министру Канады и попросили у него экологического убежища. В границах города 9 угольных разрезов. В Киселевске, серьезно пострадавшем от подземных пожаров в 2019 году, людей так и не переселили из опасной для жизни и здоровья территории.

«Экозащита!» заявляет: Кемеровская область почти непригодна для жизни. Естественная смертность за 2014–2018 годы выросла здесь больше чем в три раза (данные Кемеровостата). Умирают в Кузбассе в первую очередь от заболеваний системы кровообращения. В 2017 и 2018 гг. они были причиной 40% смертей. На втором месте — онкология. Если в России от рака умирает 193 человека из 100 тысяч, то в угольном регионе — 236 человек. Главврач областного онкодиспансера Виктор Луценко признает: «Более высокая смертность в Кузбассе, чем в целом по стране, связана в первую очередь с экологическими проблемами».

В 2009 году частота бесплодия в области была на уровне 20,3%. «А по данным ВОЗ, регион, в котором показатель бесплодия выше 15%, обречен на вымирание», — констатируют эксперты.

Фото: vse24.ru

Загрязнение воды и воздуха создает проблемы с деторождением и увеличивает младенческую смертность. В 2019 году она выросла на 13% по сравнению с предыдущим годом: из 1000 детей шесть умирали, не дожив до года. Еще в 2015 году специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области обратили внимание на совпадающие кривые графиков — увеличения врожденных пороков развития и увеличения веществ, загрязняющих воздух. Так, с 2005 по 2012 год число врожденных патологий на 1000 детей в Кузбассе выросло в два раза.

Тем не менее государство планирует увеличение угледобычи в Кузбассе. Что будет с людьми, здесь живущими, если эти планы будут реализованы?

Владимир Сливяк, соавтор доклада «Гонка по нисходящей», сопредседатель общественной организации «Экозащита!»

— Нужно срочно ввести полный запрет на передачу сельскохозяйственных земель под добычу угля. Это может прямо сейчас сделать глава региона Сергей Цивилев. Он же может взять под контроль вопрос с санитарно-защитными зонами. От угольного разреза до жилых домов должен быть минимум километр, а в реальности это иногда 200 метров.

Нужна программа диверсификации экономики региона, потому что спрос на уголь падает. Закупки угля будут снижаться, и, конечно, в Кузбассе начнут закрываться угольные компании. Сначала маленькие, а крупные будут сокращать рабочие места, это неизбежно. Людям будет негде работать, и они пойдут на улицу стучать касками об асфальт.

России нужна новая энергетическая политика. Сейчас она у нас советского типа: будем добывать с каждым годом все больше ископаемого топлива, его продавать и так зарабатывать. Но скоро так зарабатывать будет невозможно.

И если мы не придумаем, как перейти на возобновляемую энергетику, мы окажемся на уровне беднейших стран мира.

Сейчас в Кузбассе в три раза больше загрязняющих веществ в расчете на каждого жителя по сравнению со средними показателями по России. Это же ужас! Количество отходов на тонну добытого угля увеличилось практически вдвое. То есть чем больше угля добывается, тем больше отходов возникает, тем больше пыли летает, тем больше людей болеет. А по государственным планам, у нас к 2035 году на 50 процентов вырастет добыча угля. Многие российские компании продолжали наращивать его добычу про запас в ожидании, что цена на уголь вырастет. Но ситуация изменилась, эти компании живут прошлым.

Правительство говорит, что в западном направлении роста экспорта угля не будет, а будет увеличение в восточном направлении. Но недавно Китай объявил, что собирается достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это большое событие, потому что Китай крупнейший и добытчик, и сжигатель угля. И у нас он много покупает.

Тройка крупнейших покупателей российского угля на востоке — Южная Корея, Япония и Китай. В Японии тоже обсуждается углеродная нейтральность. Это не значит, что японцы будут до упора жечь уголь, а в один прекрасный момент прекратят. Это значит, что они разработают планы постепенного снижения потребления угля, то есть роста больше не будет. Иначе говоря, планы правительства России нарастить на восточном направлении экспорт угля абсолютно нереалистичны.

