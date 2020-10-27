Сознательность вместо ограничений

Практически все страны Европы — на пике эпидемии. Цифры уже зашкаливают по сравнению с показателями марта-апреля и пока что движутся только вверх. Некоторые страны постепенно возвращают ограничительные меры, снятые летом, — а некоторые возвращаются к полному карантину. Ситуация в Германии несколько лучше, чем в других крупных европейских странах — прежде всего, чем в Великобритании и Франции. Но и здесь она значительно ухудшилась. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает граждан сократить социальные контакты и отказаться от путешествий, чтобы не пришлось вводить более строгие меры.

Правда, в отдельных регионах они уже введены. В понедельник Ротталь-Инн в Баварии, численностью в 120 тысяч человек, закрылся на двухнедельный карантин: здесь число заболевших превысило отметку в 200 случаев на 100 тысяч человек за последние семь дней. С понедельника закрыты школы и детские сады, гражданам запрещено покидать дома без веской причины. Это уже второй локальный карантин с конца апреля — первым закрылся район Берхтесгаден, тоже в Баварии.

Бавария — в числе федеральных земель с наиболее высоким средним показателем заболеваемости за последние семь дней: 79,6 случаев на 100 тысяч человек. Еще выше показатели в Саарланде, Северном Рейне — Вестфалии, Гессене и Бремене.

Самый высокий показатель — в Берлине: 119,6 случая на 100 тысяч человек.

В Берлине как раз в воскресенье прошла очередная акция протеста против ограничительный мер — к слову, относительно мягких. В Берлине действует масочный режим в большинстве закрытых помещений, обязательна социальная дистанция, запрещены мероприятия численностью свыше 1000 человек в помещениях и свыше 5000 человек на улице — при этом работают все магазины, культурные учреждения, рестораны, учебные заведения.

Протестующие численностью около 2 тысяч человек собрались на Александерплатц, планируя пройти маршем к месту проведения Международного саммита здоровья — но саммит из-за эпидемиологической ситуации перевели в режим онлайн. Поэтому протестующие остались на площади (большинство все-таки в масках), скандируя, например, «Мы здесь, и нас слышно, потому что у нас забирают нашу свободу». Акция протеста длилась недолго — полиция довольно быстро стала разгонять протестующих из-за несоблюдения социальной дистанции.

Люди в масках на Александерплатц. Фото: ЕРА

Ангела Меркель накануне в своем видеообращении, ставшем за время пандемии еженедельной традицией, очень просила социальную дистанцию все-таки соблюдать — и вообще проявить максимальную ответственность.

«Мы не бессильны перед лицом вируса, — отметила канцлер. — Наше поведение определяет, насколько сильно и быстро он распространяется.

Главное правило для всех нас звучит так: сокращайте контакты. Общайтесь с как можно меньшим количеством людей».

Меркель призвала людей отказаться от празднований и путешествий, за исключением самых необходимых.

«Пожалуйста, оставайтесь дома всегда, когда это возможно, — сказала она. — Пандемия снова распространяется быстро: даже быстрее, чем в самом начале, более чем полгода назад».

Согласно воскресному отчету института Роберта Коха, количество новых случаев за последние 7 дней составило 74,9 в среднем по стране. Еще неделю назад эта цифра была более чем в полтора раза ниже — 42,9. Так называемый индекс R — количество человек, которых в среднем заражает один инфицированный, — составляет 1,39. Летом врачи говорили, что эпидемия считается контролируемой, пока этот показатель ниже единицы. Кроме того, занят 71% коек в интенсивной терапии — это тоже самый высокий показатель с начала эпидемии.

При этом смертность в Германии составляет меньше 1% от общего числа зараженных — это единственный показатель, который, наоборот, снизился с апреля. Но в институте Роберта Коха призывают не думать, что вирус стал менее патогенным. «Низкий уровень смертности может объясняться следующим: с одной стороны, большая часть новых заражений приходится на молодых людей, которые в большинстве своем переносят вирус менее тяжело. С другой стороны, расширены возможности тестирования, соответственно, выявляется больше мягких случаев», — говорится в отчете института.

Надпись на витрине одного из магазинов на Александерплатц с просьбой соблюдать социальную дистанцию. Фото: ЕРА

При этом к повсеместному карантину Германия пока не готовится. В середине октября, после встречи с главами земельных правительств, Ангела Меркель напомнила, что бюджетный долг Германии по текущему году составляет 250 миллиардов евро.

«И поэтому экономически мы не можем позволить себе вторую волну в том виде, в котором она была в начале года», — заявила канцлер.

Врачи обсуждают альтернативы полному локдауну, которые помогли бы разгрузить экономику, при этом тормозя распространение коронавируса. Так, ведущий вирусолог берлинской клиники «Шарите» Кристиан Дростен, один из разработчиков теста на коронавирус, призывает рассмотреть метод коротких превентивных локдаунов: вводить строгие ограничения на короткий срок тогда, когда вероятность распространения вируса наиболее высока — например, во время рождественских праздников.

Кроме того, Германия пока не планирует закрывать школы — в отличие от, например, балтийских стран, где такая возможность обсуждается, а учеников старшей и средней школы после осенних каникул все-таки переведут на дистанционное обучение. По данным исследования института экономики труда в Бонне, открытие школ само по себе не привело к серьезному росту заболеваний. По мнению авторов исследования, главную роль играет соблюдение всех мер предосторожности — масочный режим, обучение в маленьких группах, регулярное проветривание классов.

При этом авторы отмечают, что ситуация может измениться к худшему зимой, когда проветривать классы будет сложнее из-за холодной погоды — как и проводить перемены на улице. Министерство здравоохранения тем временем рассчитывает довольно скоро начать вакцинацию населения — в начале марта. Об этом на прошлой неделе рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан, который сейчас сам болен коронавирусом. Министр сказал, что вакцина, скорее всего, не сможет полностью убрать риск заражения вирусом. «Конечно, было бы лучше всего, если бы прививка могла гарантировать отсутствие инфицирования, — отметил он. — Но будет уже победой, если она сможет гарантировать мягкое течение заболевания».