Россия покрылась ковидными койками

Российская статистика по заболеваемости коронавирусом, госпитализациям и смертности бьет ежедневные рекорды и уверенно перешагнула за отметку в 17 с лишним тысяч выявленных инфицированных в день. В отсутствие нового тотального карантина, который, кажется, никто и не планирует вводить, ключевым показателем контроля заболеваемости становится количество свободных коек для новых пациентов. Официальные власти говорят о том, что паниковать не надо: мощностей хватает. Еще 16 октября в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из 182 тысяч коек, предназначенных для больных с COVID-19, заполнено 162 тысячи, но коек для пациентов с реанимацией занято только 10%, ресурса еще достаточно. Но в регионах страны ситуацию видят совсем по-другому, не в таких розовых тонах. Новые койки для заболевших ставят в обычных больницах и роддомах, торговых центрах, детских образовательных учреждениях и хосписах. Все они заполняются очень быстро — и это при том, что ко многим пациентам попросту не приезжают скорые, а некоторые регионы по-прежнему продолжают манипулировать цифрами инфицированных. «Новая газета» и объединение независимых СМИ «Синдикат-100» собрали данные о заполненности коечного фонда для больных коронавирусом в разных регионах России. Паниковать еще рано, но отказаться от ложного оптимизма уже пора.

Фото: ТАСС

Санкт-Петербург

Разворачивают до предела



О нехватке мест в городских ковидных стационарах, их переполненности и отказах в госпитализации петербуржцам с показаниями к ней пока говорить преждевременно. Как сообщили «Новой» в петербургском комитете по здравоохранению, на 26 октября в городе под COVID-19 развернуто 6165 коек. Из них на данный момент свободны 1122 койки — около 20%. Взрослых пациентов принимают в 16 стационарах, детей — в детской больнице № 5 им. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России. Чтобы избежать дефицита мест, под ковид постоянно перепрофилируются городские больницы и с середины октября развернут временный госпиталь в «Ленэкспо», который может принять 2,5 тысячи зараженных.

Но, как заявил 26 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сегодня в Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией болеет на дому. По рассказам врачей городской станции скорой помощи, если больному предоставляется выбор лечиться амбулаторно или стационарно, то в большинстве случаев человек не соглашается на госпитализацию. По оценкам медиков, это таит в себе сразу две угрозы. Во-первых, заболевший, не соблюдая изоляцию, может заразить других людей. Во-вторых, зачастую при лечении на дому самочувствие пациентов ухудшается, и они все равно попадают в стационар, но только с серьезным запозданием и в более тяжелом состоянии.

По официальным данным, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в городе выросла на 38%, а число госпитализаций — на 21%.

Еще 5 октября в Петербурге зафиксировали осенний рекорд: за сутки — 407 новых случаев заболевания ковидом. А уже с 20 октября ежедневный прирост заболевших стабильно составляет от 700 до 730 человек. Всего сейчас в городе на Неве 57 515 зараженных COVID-19. Но петербургских медиков пугает не только число заболевших ковидом, но и темпы распространения заразы.

С 26 октября в Северной столице стартовали рейды на предмет соблюдения мер индивидуальной защиты в общественном транспорте и крупных торговых точках. За их нарушение снова объявлены солидные штрафы. С каждым днем Смольный расширяет список ограничений, однако на статистике заболеваемости это пока не отражается никак.

Нина Петлянова, «Новая»

Заполярье

«Лежат в коридоре на раскладушках»



«У меня просто две руки. Я бы готова четыре руки себе сделать, но пока только две. Я работаю на две ставки. Получается, что каждый день и через день, и каждую ночь». Монолог сестры ковидного отделения снимает ее коллега — врач-анестезиолог Мария Сердюк. Впервые с начала пандемии медики сами выложили видеорепортаж «изнутри». Котласская городская больница стала «красной зоной», хотя ковидный рост показывает, вопреки прогнозам, вся Архангельская область.

Вопреки — потому что весной регион уже бил рекорды, причиной которых стала обстановка на оборонных предприятиях «Севмаш» и «Звездочка». Основной прирост заболевших давали именно они — Северодвинск, где базируются заводы, длительное время был закрыт на въезд и выезд, ФМБА открывало новые койки и лаборатории… После этого, казалось, некий коллективный иммунитет область заработала: индекс заражения упал ниже единицы и держался на этом уровне несколько месяцев. Однако вторая волна захлестнула регион осенью — после возвращения граждан из летних отпусков и начала учебного года.

Котласская больница стала символом: в инфекционном отделении 320 пациентов. Мария Сердюк на облетевшем СМИ видео показывает, как они лежат в коридорах на кушетках и раскладушках, — мест нет.

Скриншот видео из Котласской больницы

22 октября главврач Дмитрий Богданов пояснил на экстренном заседании, что у больницы есть возможность добавить к уже имеющимся 420 койкам еще 40–50, но это «последний предел». Однако уже на следующий день областной оперштаб сообщил, что в учреждении развернуто уже 500 ковидных коек. При этом плановая медпомощь не остановлена — это значит, больница продолжает принимать пациентов с другими заболеваниями.

Также ковидные койки открыли в соседней Коряжме и в Котласском психоневрологическом диспансере. К 25 октября число инфицированных коронавирусом в области превысило 18 тысяч, суточный рекорд воскресного утра — 286 человек.

Республика Коми разворачивает новые и новые койки — суточный прирост за воскресенье составил 209 человек, с начала пандемии — 200 летальных исходов. 16 октября глава республики Владимир Уйба объявил, что

в регионе на днях заработает 2200 коек, при том что Минздрав РФ в начале пандемии ориентировал руководство региона всего на 410 коек.

Впрочем, качество планирования федерального ведомства уже мало кого удивляет. Врач по профессии, Уйба привык принимать решения самостоятельно — и уже неделю назад открыл для ковидных пациентов новое отделение республиканской клинической больницы, оборудованное на базе детского оздоровительно-образовательного центра в 35 км от Сыктывкара. 200 коек для выздоравливающих и болеющих в нетяжелой форме разбросаны по 6 корпусам. Специализированные учреждения высвобождают для более тяжелых. Основные очаги инфицирования находятся в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте.

Татьяна Брицкая, «Новая»

Алтайский край

Койки ставят даже в торговых центрах



Жители Алтайского края бьют тревогу: скорая по вызову не приезжает сутками, на КТ не попасть, а чтобы сдать тест на коронавирус, нужно с раннего утра отстоять несколько часов в очереди. Пару недель назад в региональных аптеках пропали с полок противовирусные лекарства, потом антибиотики. Быстрее всего в крае, кстати, раскупили «Арбидол». Позже жители края не могли купить препараты из-за сбоев в системе обязательной маркировки лекарств. И это после того, как 16 октября региону выделили 2,5 миллиарда рублей на борьбу с ковидом — вдобавок к 17 млрд, полученным из федерального центра в сентябре.

Губернатор Виктор Томенко после получения денег заявил, что было развернуто еще более 4 тысяч инфекционных коек, а 15% от коечного фонда свободно. Однако спустя несколько дней стало известно, что ковидный госпиталь откроют на базе ТЦ «Геомаркет» в Барнауле.

Скриншот репортажа программы «Вести Алтай»

Пока оборудуют новые больничные места, на старых врачи не выдерживают наплыва больных. На прошлой неделе в Бийске, втором по величине городе края, врачи инфекционного отделения ЦГБ поставили ультиматум властям: либо медикам назначают фиксированную доплату за работу с коронавирусными пациентами, либо отделение отказывается работать по ночам и в выходные.

ЦГБ работает с ковидом круглосуточно, но статуса ковидного госпиталя не имеет, как следствие — не имеет доплат. Не помогло и обращение медсестер в прокуратуру — дело проиграли.

Отделение сдержало свое слово, некоторые сотрудники уже рассматривают возможность уволиться.

Ранее главный инфекционист города Лариса Фоминская рассказывала: «После восьми вечера открываются врата ада, и начинается поток больных. Скорая помощь ставит диагноз «пневмония» всем подряд и везет к нам. И больные с инфарктами, и больные с инсультами, и онкобольные. Были и неблагоприятные исходы. Последний раз я дежурила и до пяти утра вообще не выходила из приемника. Я выползла, потому что мне было плохо, у меня кружилась голова, меня тошнило, колотилось сердце, я думала, я там умру просто. Посидела 10 минут в ординаторской, за это время в приемной еще человек пять появилось».

Специалистов не хватает не только для живых пациентов — из-за увеличения нагрузки на патологоанатомов тела умерших от коронавируса хранят в подвале в ковидном госпитале на базе городской больницы № 12 в Барнауле. Видео с телами трупов в подвале быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам, его подлинность также подтвердили в Минздраве.

Дарья Кудрина, «Новая»

Омск

Оптимизация без оптимизма



В Омской области, по последним данным, развернуто более 2100 ковидных коек. О проценте их заполняемости областные власти не сообщают, но признают, что этого количества недостаточно: по словам вице-губернатора Владимира Куприянова, «необходимо еще несколько сотен мест под ковид».

Поэтому для лечения коронавируса перепрофилируются еще четыре медучреждения: Роддом №5 (300 коек), ГБ№7 (количество коек неизвестно), ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство, 70 коек), Госпиталь ветеранов войн (количество коек также неизвестно).

Руководителям Омской области удается каким-то образом сохранять оптимизм, даже когда они говорят о пандемии коронавируса. Но заразить омичей оптимизмом не получается.

Глава области Александр Бурков, подхвативший ковид, обращается к омичам с духоподъемными речами из режима самоизоляции, призывая их «не поддаваться панике». 8 октября он сообщил пользователям своего аккаунта в Instagram, что «потерпеть осталось несколько недель».

Александр Бурков. Фото: инстаграм

Не стала пророком и глава областного Минздрава Ирина Солдатова — с марта по октябрь ее предсказания о скором выходе региона на «плато» по COVID-19 категорически не сбываются.

С 5 октября по распоряжению Солдатовой в Омской области действует «экспериментальный порядок» оказания медпомощи: она разделена на «экстренную» и «неотложную».

Во всех случаях, когда, по мнению медиков, нет прямой угрозы жизни больных, вызовы «скорой» переадресуются в поликлиники. К примеру, повышенная температура с подозрением на пневмонию или коронавирус — не повод для экстренного реагирования. Сама министр комментирует введенное ею новшество красивым слоганом: «Скорая помощь — не такси».

Главврач Омской станции «скорой» Максим Стуканов поясняет суть реформы более подробно: «Мы опрашиваем пациента, собираем информацию о его состоянии. И эту готовую карточку с информацией передаем в поликлинику...» По мнению омского Альянса врачей, после этой «оптимизации» медицинская помощь «стала еще более недоступной для омичей».

13 октября омское журналистское сообщество простилось с Александрой Самсоновой, много лет проработавшей редактором газеты «За медицинские кадры». Ее подруга Светлана Трифонова рассказала «Новой»:

— Когда Александра затемпературила, родные несколько дней подряд пытались вызвать «скорую» — безрезультатно. На пятый день, кажется, когда температура поднялась до 39 градусов, пришел участковый врач — выписал лекарства. Толку от них не было. Еще через пять дней нашими стараниями «скорая» все же пришла: Сашу повезли на КТ, поражение легких — 80%. Положили в реанимацию, но спасти уже не смогли...

По данным оперативного штаба на 25 октября, от коронавирусной инфекции в регионе скончались более 400 человек. По сведениям Росстата это число, пишет Тайга.инфо, может быть занижено более, чем втрое, а по документам, попавшим в распоряжение редакции «Коммерческих вестей», только в одной больнице за полтора месяца после перепрофилирования ее под COVID-19 умерло больше пациентов, чем за всю пандемию по отчетам регионального правительства.

Но исполненный оптимизма Облминздрав продолжает утверждать, что «в целом ситуация в областном здравоохранении под контролем», а министр Ирина Солдатова, да и губернатор постоянно делают акцент на том, что «дефицита коечного фонда для больных ковидом в области нет».

Однако если с коечным фондом все в порядке, как уверяет Ирина Солдатова, то зачем переводить под COVID-19 родильные дома? Сотрудники двух роддомов — №2 и №5 — опубликовали на сайте change.org обращения к общественности с просьбой «защитить» их медучреждения, где «обслуживается огромное количество беременных женщин». Тем не менее, 19 октября на брифинге в Доме журналиста заместитель председателя облправительства, глава Минруда и социального развития Владимир Куприянов подтвердил планы по развертыванию в пятом роддоме дополнительного коечного фонда.

Ольга Белова. Фото: Вконтакте

Председатель Омского Альянса врачей Ольга Белова считает такие действия областных властей «преступлением». «При этом в центре города пустует санаторий «Рассвет» на две тысячи коек и при нем поликлиника — в 15 минутах езды от центра, где все помещения полностью соответствуют санэпидтребованиям, — говорит Белова. — Есть столовая, лифт, специальное помещение для установки аппарата КТ на первом этаже. Эта поликлиника была лучшей в городе не только по оснащению, но и по организации труда, лечебного процесса, по персоналу».

Владелица «Рассвета» и бывшей поликлиники Омского НПЗ Натела Полежаева не раз предлагала властям использовать бездарно простаивающие здания для лечения больных COVID-19 и организации обсерваторов. Так в чем же дело? Кажется, для областных властей здание санатория «политически неприемлемо» — с тех пор, как их собственница отделилась от главной омской семьи, перестав быть снохой бывшего губернатора (правившего областью больше 20 лет). «Политическая целесообразность» для первых лиц региона, кажется, важней, чем здоровье и жизнь омичей.

Георгий Бородянский, «Новая»

Екатеринбург

Нет ковида — на выход!



Областная статистика демонстрирует уверенный рост числа заболевших коронавирусом — в среднем на 5 человек больше, чем в предыдущий день. Оперативный штаб рапортует о 20% свободного коечного фонда, но все чаще поступает информация о перепрофилировании очередной больницы под ковидный госпиталь. Этой осенью в «красную зону» попали даже те учреждения, которые весной и летом работали по профилю. Складывается впечатление, что статистика по зараженным и коечный фонд области существуют в параллельных измерениях.

«В Свердловской области для лечения пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ перепрофилировано около восьми тысяч коек, — рассказали «Новой газете» в областном оперативном штабе.

— С резервом коечного фонда ситуация постоянно меняется за счет выписок пациентов, а также новых госпитализаций. Для обеспечения постоянного резерва мест в инфекционных стационарах в работу в ближайшие дни планируется вовлечь еще ряд отделений в медицинских учреждениях, в числе которых — противотуберкулезный диспансер и центральная больница города Березовского».

Вместе с первым гололедом и повышением травматичности было принято решение об открытии ковид-госпиталя в больнице № 36, специализирующейся на ортопедии, травматологии и нейрохирургии. Выселили единственный в Екатеринбурге хоспис для безнадежных больных, причем крайне торопливо — в течение пяти часов. Приостановили обслуживание ветеранов войн — их госпиталь снова перепрофилирован под ковид. Освободили от несовершеннолетних пациентов центр «Бонум», занимающийся реабилитацией детей с задержкой развития, ДЦП, аутизмом и другими сложными заболеваниями, — эта площадка тоже понадобилась под нужды борьбы с новой инфекцией. Сегодня под перепрофилирование попали 49 больниц Свердловской области. В резерве санатории и центры реабилитации.

Фото: РИА Новости

При этом прекратил работу медицинский многофункциональный модуль на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», только на развертывание которого из областного бюджета было затрачено 326,8 млн рублей. На эту сумму было оборудовано 50 коек для коронавирусных больных. Проработал госпиталь меньше месяца, койки ни разу не были заполнены.

«В настоящее время многофункциональный модуль, как и планировалось, монтируется на площадке территориального Центра медицины катастроф, — пояснили нам в областном оперштабе. — Он рассчитан на круглогодичное использование: для размещения раненых и больных, пострадавших при ЧС, для временного размещения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лишившихся жилья. При необходимости может быть использован для размещения граждан с подозрением на заражение инфекционными заболеваниями».

На 26 октября в Свердловской области зарегистрирован 281 новый случай COVID-19. Общее количество заболевших — 34 782 человека. Зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19, общее число умерших с начала пандемии — 743.

Изольда Дробина, «Новая»

Томск

Под койки отдают роддом



В Томске на минувшей неделе было свободно 12% ковидных коек, а в целом по области — 43%. Официальные власти считали резерв недостаточным, учитывая темпы роста. Поэтому под лечение больных ковидом был перепрофилирован 4-й роддом — это позволило добавить к резерву еще 300 коек. В настоящий момент общий коечный фонд составляет 1500 коек, а по данным депутата Госдумы Татьяны Соломатиной — 1732 койки.

Получается, что запас коек в регионе — от 350 до 500 на конец предыдущей недели. Но распределены они неравномерно, так что для распределения больных потребуются определенные маневры. К слову, в перепрофилированном роддоме в первый же день было занято 37 коек.

Телекомпания ТВ-2

Саратов

Резерв коек есть, но скорая не едет



26 октября в Саратовской области зарегистрировано 187 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Рекорд от 23 октября — 198 случаев — не побит. Тем не менее саратовцы паникуют: скорая едет на вызовы от 24 до 30 часов, в ковид-госпитали не берут с тяжелой пневмонией и серьезным падением сатурации. Не помогают даже связи. Минздрав региона планирует открыть в разных районах Саратовской области к шестому ноября еще 220 ковидных коек.

В субботу, 24 октября, саратовчанка Екатерина Сарайченко на своей странице в «Одноклассниках» опубликовала видео, в котором она рассказывает, что к ее маме 72 лет не едет скорая помощь, несмотря на высокую температуру и сатурацию 65. По словам Екатерины, она обзвонила 90% аптек, а ее муж объехал оставшиеся 10%, и ни в одной из них они не нашли антибиотиков в инъекциях, прописанных ее маме участковым терапевтом.

«В аптеках мы не смогли найти лидокаина, воды для инъекций, даже шприцы есть не везде, — рассказала женщина. — Моей маме 72 года, она лежит и задыхается. А все онлайн-аптеки, где я пытаюсь забронировать лекарства, обещают доставку 10 ноября. Я боюсь, что к этому времени лекарства нам уже не понадобятся». Через некоторое время после публикации этого видео мама Екатерины Сарайченко умерла, так и не дождавшись приезда скорой помощи.

Саратовский юрист Николай Скворцов на своей странице в фейсбуке отмечает, что «саратовские больницы переполнены. Скорая помощь перегружена. Известные мне истории от заболевших и переболевших знакомых говорят об одном — попасть в больницу сложно или практически невозможно. Чтобы уложили в ковидный центр, нужно подключить все связи. Прокурорские звонят за своих, намекая на меры реагирования за промедление. Сотрудники следственного комитета тоже бьются за своих заболевших подчиненных, намекая на уголовные дела. Журналисты пишут статьи и посты, чтобы положили в больницу тех, кто нуждается в помощи. Врачи просят госпитализации по своим каналам. В иных случаях в больницу кладут только тяжелых. Остальным рекомендуют: лечитесь дома».

При этом саратовцы в социальных сетях активно делятся историями, как скорая помощь добирается к ним от 22 до 30 часов, ни в службе 003, ни в 112 трубку не снимают, а на горячую линию Министерства здравоохранения дозвониться нереально, потому что там все время занято.

Денис Грайфер. Фото: saratov.gov.ru

Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер согласился, что время доезда бригад скорой помощи на адреса с подозрением на COVID-19 увеличилось, поскольку на такие вызовы отправляют спецбригады, автомобили которых затем проходят санобработку, что занимает дополнительное время.

Что касается мест для заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в Саратовской области на 26 октября их насчитывается 3662, из них 1748 — с кислородной поддержкой.

Количество коек с кислородной поддержкой планируют увеличивать.

На утро 26 октября во всех ковид-госпиталях региона было свободно в сумме 346 мест. Но, как заметил Грайфер, в региональном минздраве не делят койки на саратовские и районные. В нескольких районах области также действуют ковид-госпитали. Число свободных коек конкретно в Саратове, на который приходится основная нагрузка, Грайфер не назвал.

По словам заместителя министра, если есть необходимость, то саратовцев могут госпитализировать с коронавирусной инфекцией и в больницы ближайших районов. Он заметил, что к 6 ноября планируется открыть по 60 ковидных коек в ближайших к Саратову Калининске и Татищево, а также дополнительные 100 коек в Марксе. Грайфер призвал саратовцев лишний раз не поддаваться панике и не осаждать скорую помощь и ковид-госпитали с температурой 37,5.

Анна Мухина, «Свободные новости»