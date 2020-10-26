Скажите, Гамлет, сколько вы выпили?

Вечером 23 октября на сцене Нового Пространства Театра Наций состоялся суд над Гамлетом, обвиняемом в убийстве некоего Полония. Организаторами суда выступила швейцарская театральная компания Dreams Come True и фестиваль «Золотая маска». В процессе участвовали как профессиональные юристы, так и актеры, в его основе — как сюжет классической пьесы, так и реальное дело. Зрители выступили в процессе в качестве жюри присяжных. Сергей Лебеденко посетил удивительное судебное заседание и выяснил, как судил бы Гамлета российский суд.

«У нас район неблагополучный, все с ножами ходят»

27 октября прошлого года во время бурного празднования свадьбы между гражданами Гертрудой и Клавдием 32-летний Гамлет повздорил с матерью и во время последовавшего разговора на повышенных тонах в спальне ударил ножом спрятавшегося за занавеской Полония, пенсионера и друга семьи. Предположительно от ранения Полоний скончался. Труп, однако, впоследствии обнаружили почему-то во дворе дома по улице Металлургов, в которой располагается двухкомнатная квартира семьи.

Так, по крайней мере, звучит суть обвинительного заключения, которую изложил выступивший в качестве гособвинителя адвокат и бывший следователь Алексей Касаткин. Подсудимый Гамлет (Семен Серзин) вину в совершении преступления не признал.

Выступивший в качестве судьи на процессе Сергей Паршин, федеральный судья в отставке и один из авторов реформы российских судов в 1990-е, пригласил выступить в качестве свидетеля Гертруду (Роза Хайруллина). Как потом выяснилось из оглашенных показаний Гертруды на предварительном следствии, она видела, как Гамлет нанес удар в сторону шторы и шкафа, где предположительно прятался Полоний, после чего тот «упал», а тело Гертруда уже обнаружила почему-то в ванной.

Впрочем, на суде свидетельница выступила с совсем другими показаниями. Она отрицала наличие каких-либо конфликтов в семье в связи со скорым выходом замуж за брата скоропостижно скончавшегося супруга, отца Гамлета, и утверждала, что любит сына «как любая мать», а с Клавдием у Гамлета сложились «нормальные мужские отношения». Дочь погибшего Полония и потерпевшая Офелия (Алена Старостина) слушала Гертруду с удивлением, тогда как Гамлет недоверчиво смотрел на мать, сложив руки на груди. Адвокат Гамлета Ирина Поверинова помечала что-то у себя в блокноте.

Защита попыталась узнать, при каких обстоятельствах следователь брал показания у Гертруды и присутствовал ли при этом адвокат, но судья снял вопросы — в присутствии присяжных нельзя касаться процессуальной стороны дела.

— А в связи с чем посторонний мужчина вообще бывал в вашей спальне? — удивлялась Поверинова.

— Полоний был другом семьи, он любил прийти поговорить, даже если я плохо себя чувствовала, — рассеянно говорила свидетельница.

Между тем в показаниях, данных следователю и оглашенных по просьбе гособвинителя, Гертруда утверждала, что Полоний «любил шпионить за другими», Гамлет его «систематически оскорблял», а поведение сына свидетельница описывала не иначе как «агрессивное». «Ему везде что-то мерещилось, он носил с собой нож».

— Было утро сразу после убийства, я была не очень трезва, — оправдывалась Гертруда. — И я ничего не помню.

— А откуда у Гамлета взялся нож? — спросила адвокат Офелии Ольга Власова.

— У нас район неблагополучный, все молодые люди с ножами ходят.

— Тогда почему, когда я услышала крики и подошла к твоей двери, ты ничего не сказала?! — воскликнула Офелия. — Ты сказала, что Гамлету плохо, но вы с отцом его успокаивали.

Гертруда не нашлась, что ответить.

После этого адвокат Поверинова попыталась выяснить, как Полоний ростом 167 сантиметров мог бы уместиться за шторой в довольно низком шкафу, еще и наполовину закрытом двустворчатой полкой. Этот вопрос судья также снял.

Во время спектакля в Санкт-Петербурге. Фото: Полина Назарова

«Я очень боюсь мертвецов»

Следом перешли к допросу Офелии. Едва сдерживая слезы, дочь Полония объяснила, что во время посиделок по случаю свадьбы Гертруды и Клавдия она видела с балкона, как в спальню зашли сначала Гертруда и Клавдий, а затем и Гамлет. После этого она услышала, как кричит мужчина, и стала стучать в дверь, но Гертруда ее заверила, что все в порядке, просто Гамлету стало плохо.

— И я не знаю, почему Гертруда сейчас делает вид, что… ничего не помнит, — срывающимся голосом сказала потерпевшая.

Выяснилось, что после смерти отца Гамлет вел себя «неадекватно», а накануне убийства Офелия по наущению Полония вернула ему любовные письма — якобы чтобы проверить крепость чувств жениха. В ответ Гамлет, по словам потерпевшей, назвал ее шлюхой, а Полония — крысой.

— А можете описать, как именно нашли тело вашего отца? — уточнила адвокат Поверинова. — Потому что в материалах дела есть не только удар ножом, но и множественные гематомы и порезы, и непонятно, откуда они взялись.

— Но раны-то всего две, — возразил судья Паршин, указав на ранения в области глаз и голени убитого. Откуда они взялись, впрочем, судья уточнять не стал.

— Отец лежал между двух машин в окровавленной рубашке. Такой удар можно нанести только ножом.

Нож, по словам потерпевшей, Гамлету подарил его покойный отец, после смерти которого он с подарком не расставался.

После допроса Офелии присяжных, сознательно отойдя от российской судебной практики, ознакомили с материалами дела. Действительно, перечень повреждений на теле Полония, упомянутый адвокатом Повериновой, оказался внушительным. Также содержалась схема того, как был нанесен удар ножом Полонию, а именно — снизу вверх, при этом сам Полоний должен был стоять под неестественным углом наклона к шкафу, чтобы поместиться за приложенной к материалам дела шторой. При этом рост Гамлета составляет 190 сантиметров, так что, по словам защиты, такой удар он нанести не мог бы.

В материалах содержались также показания Клавдия, которого почему-то не вызвали в качестве свидетеля, в которых он утверждал, что Гамлет в последнее время «казался совершенно безумным».

Из показаний Гертруды следовало, что это она попросила Гамлета вынести тело из ванной на улицу: «Я очень боюсь мертвецов». Однако следователи проверку этих показаний не осуществили.

«Любовь — не протокольное понятие»

Наконец настал черед и Гамлета.

— У меня до сих пор в голове не укладывается, как через два месяца после смерти отца можно выскочить замуж, — качал головой Гамлет, подчеркнув, что общение Гертруды с Клавдием было «странным» и его расстраивало. С покойным Полонием же у подсудимого никаких отношений не было: — Просто странный мужик такой, чай с ним пили, иногда водку, подшучивал над ним иногда. Смешной он парень был.

По словам Гамлета, во время упомянутого застолья он вышел на улицу подышать и вернулся только под утро — стыдился свадьбы матери и дяди.

— Мне было не по себе находиться в этой квартире, понимаете?

Потом подсудимый вернулся домой и заснул, а в три часа ночи его разбудила полиция и повезла на допрос.

— А сколько сами выпили, помните? — спросила адвокат Офелии Власова.

— Ну мы пиво пили, водку… Но я был в сознании, все хорошо помню, — ответил Гамлет.

Гособвинитель попытался выяснить, какие отношения были между Гамлетом и Офелией, а потом и вовсе ушел в патетику: «Была ли это любовь, по-вашему?» Гамлет замялся.

— Любовь — не протокольное понятие, — мягко осадил коллегу судья.

После допроса подсудимого перешли к знакомству с вещественными доказательствами по делу. Присяжным показали фото с места преступления, складной нож Гамлета и ту самую штору с подозрительно аккуратным пятном крови. На этот вещдок и обратила внимание во время прений адвокат Поверинова.

— Говорят, что мой подзащитный нанес удар снизу вверх человеку, который намного ниже его, а удар оставил еще и такое аккуратное пятнышко. Да если бы Полония ударили ножом прямо там, весь шкаф и пол были бы в крови! — заметила защитник, после чего перешла в наступление: — Я как женщина не понимаю, как можно вот так вот сразу, не выждав определенного, какого-то приличного срока после смерти мужа, с которым прожила столько лет, выскочить замуж за его брата! Ладно бы за незнакомого человека, но за брата!.. Естественно, моему подзащитному это не нравилось, и его окружение решило убрать за решетку как человека, который мешает счастью. И потом, если Гертруда нашла труп в ванной, а потом тело нашли на улице, кто его туда перетащил? Там несколько человек были бы нужны.

Судья оборвал защитницу, призвав вернуться к сути дела, и после короткой перебранки Поверинова прокашлялась:

— А теперь я хочу кое-что сказать о нашем правосудии.

Зал взорвался аплодисментами, а судья Паршин несколько раздраженно призвал всех к порядку:

— Это театр, а не цирк, здесь аплодисменты неуместны!

После окончания прений из состава присяжных путем жребия выбрали шестерых делегатов, которые должны были вынести вердикт от лица всей коллегии. Числом голосов четыре к двум присяжные определили, что факт смерти Полония от удара ножом в спальне Гертруды доказан не был; следовательно, Гамлет невиновен. Подсудимого освободили в зале суда — случай в нынешних российских реалиях практически беспрецедентный.