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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
В нервной клетке
За время карантина в России резко выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов — исследование «Новой»
Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»
В сентябре в России началась вторая волна коронавируса. Ситуация тревожная: чуть ли не каждый день количество заболевших бьет весенние рекорды. Помимо прямых рисков для здоровья людей, пандемия привела к обострению психологических проблем. Весной в России резко выросли продажи антидепрессантов и транквилизаторов, а также частота обращения к психологам. В мае, по данным ВЦИОМ, до 87% россиян испытывали тревогу из-за пандемии и кризиса, в том числе 20% находились в состоянии сильного стресса. Кроме того, одним из побочных эффектов самого заболевания может быть посттравматический синдром. «Новая» разбиралась, как пандемия сказалась на психическом здоровье россиян.
Тревожный март 2020-го
Первый случай коронавируса в России был зарегистрирован в начале марта. Через некоторое время начался лавинообразный рост заболеваемости, и власти объявили в стране режим повышенной готовности (читай — карантин).
Параллельно с этим, по данным крупной аналитической компании IQVIA, в России произошел взрыв продаж препаратов для нервной системы. Это можно было бы объяснить тем, что весна и осень — периоды обострений психических заболеваний. Например, в прошлом году продажи резко выросли в апреле.
«Из года в год мы наблюдаем рост записей по всем специальностям в марте и октябре–ноябре. В этом году картина несильно изменилась», — комментирует представитель сервиса по подбору врачей СберЗдоровье (ранее — docdoc).
Но даже для периода обострений цифры в 2020 году выросли слишком сильно. Если в 2019 году пиковый месяц — апрель — отличался от остальных на 12,6%, то в этом году в марте спрос на лекарства для нервной системы увеличился сразу на 34%. Продажи нейролептиков выросли на 35,9% по сравнению с прошлым годом, рецептурных антидепрессантов — на 34,6%, а транквилизаторов — на 26%. В целом за полгода продажи выросли на 12,3% по сравнению с первым полугодием 2019-го.
справка
Что это и с чем это пьют
Нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты и нормотимики (стабилизаторы настроения) — основные группы препаратов для нервной системы.
Нейролептики — препараты для лечения психозов и серьезных психических расстройств. Выдаются в аптечных пунктах психологических диспансеров и продаются в розницу только по рецепту.
Транквилизаторы — сильнодействующие лекарственные средства для снижения эмоциональной напряженности, тревоги и для общего расслабления организма. Обычные успокоительные и снотворные в эту группу не входят.
Седативные — лекарственные вещества для уменьшения возбудимости центральной нервной системы, как правило, на основе растительных средств.
С 2015 года нейролептики, транквилизаторы и антидепрессанты растут в продажах почти непрерывно. За 4 года объем рынка антидепрессантов вырос почти в 2 раза. Потребление транквилизаторов увеличилось в полтора раза, но рост при этом был ровный, без резких всплесков. Нейролептики в 2018-м и 2019-м снижались, но в нынешнем году сумма продаж станет заметно выше, чем в предыдущие годы, даже если сейчас начнется падение продаж.
Более 90% психотропных средств — рецептурные, хотя есть аптеки, в которых на отсутствие рецепта посмотрят сквозь пальцы. Многие лекарства из этих трех групп имеют серьезные побочные эффекты — от головокружений и замедленных реакций до амнезии. Впрочем, препараты, которыми сейчас пытаются лечить ковид, тоже влияют на нервную систему (например, дексаметазон) в дополнение к общей негативной психосоматике заболевших.
Закупить нервы впрок
Рост продаж препаратов еще не означает, что за это время больше распространились психические заболевания. Такие резкие колебания могут свидетельствовать об общем беспокойстве людей или о желании предупредить дефицит выписанного лекарства, ведь любой психотропный препарат нужно пить строго по назначенному курсу.
«Часть особенно предприимчивых пациентов поспешила закупиться впрок: в феврале и марте на ключевых форумах по психическим расстройствам писали, что сейчас Китай даст логистическую дыру, введут карантин, мы не сможем получить рецепты и останемся без таблеток», — делится Илья Антипин, психиатр, консультант Университетской клиники H-Clinic.
Свою роль сыграло и то, что в периоды острого стресса у людей появляется мотивация ответственнее относиться к курсу приема препаратов. Очень часто прием психотропных препаратов связан с низкой приверженностью. Люди, почувствовав улучшение (или, наоборот, не ощутив значимых перемен) перестают принимать лекарственное средство, хотя, как правило, такие медикаменты пьются курсами.
«С антидепрессантами до 30% так или иначе стоит характеризовать как пациентов с низкой приверженностью», — говорит Илья Антипин.
Транквилизаторы же иногда принимают на постоянной основе, из-за чего чувствительность к ним впоследствии снижается. То есть продажи этих препаратов в целом подвержены и сезонным, и субъективным колебаниям и обнаруживают закономерности в основном в ситуациях масштабных социальных потрясений. В общих продажах лекарств для нервной системы и тем более всех лекарств они занимают очень небольшую долю.
«Мы считаем, что основной рост продаж связан с соблюдением рекомендаций врача по длительности терапии до 6 месяцев: данную группу лекарственных препаратов, в отличие от других групп, не приобретают про запас», — рассказывает Евгений Чарный, руководитель подразделения Specialty Care компании «Сервье».
Netflix и снотворные
То что пандемия и ее последствия негативно сказались на людях с психическими проблемами — не стоит даже объяснять. Но те, кто ранее не замечал за собой психических нарушений, тоже пострадали.
Когда психическая усталость накапливается, но травмирующих проблем нет, люди не спешат обращаться к серьезным специалистам, таким как психиатры, и принимать сильнодействующие лекарства. Сначала они пользуются успокоительными, снотворными веществами, в том числе теми, которые не относятся к лекарствам (например, крепким алкоголем — в первом полугодии 2020 года продажи алкогольной продукции выросли на 5% по сравнению с 2019 годом, с 4,8 млрд литров до 5,05 млрд).
Так, в марте 2020 года произошел скачок продаж седативных и снотворных: топ-5 популярных препаратов выросли на 35,5%. «В марте люди запасались препаратами, рецепты на которые были выписаны ранее. Но позже, с июля, пациентопоток вырос, стало больше обострений», — комментирует датская компания Lundbeck, один из крупнейших производителей препаратов для лечения расстройств центральной нервной системы.
«Рост рецептурных антидепрессантов составил 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (за первые 8 месяцев 2020 года), больший спрос есть в сегменте противотревожного компонента терапии».
В поиске «Яндекса» пик запроса «психолог консультация» пришелся на февраль — 42,9 тысячи, на 16% больше, чем в январе и чем в феврале 2019-го (тогда было 26,9 тысячи). В марте и апреле 2020-го был спад этого запроса, в мае — снова небольшой подъем. Частота запроса «психолог онлайн» также выросла: в марте прошлого года было 26,5 тысячи запросов, в марте 2020 — 38,8, а пик пришелся на июнь — 40,7 тысячи.
В Google популярность запроса «психолог консультация» колебалась, но выросла несильно. Для сравнения: пик запросов «Netflix» пришелся на конец марта — начало апреля и встречался почти в 45 раз чаще, чем запросы про психологическую помощь.
Зачем нужен психолог, когда есть сериалы?
«После ковида люди не могут встать с кровати»
При всех трудностях самоизоляции кажется, что россияне относительно быстро пришли в себя. Продажи препаратов для психики — и рецептурные, и безрецептурные — были аномально высокими только один месяц, а потом упали даже ниже уровня предызоляционного периода.
Волна отложенного спроса на услуги психологов была в тот момент, когда отделения только открывались, и люди, которые долго не могли туда попасть, приходили за рецептами или решали накопившиеся проблемы. Но похоже, что сейчас поток пациентов нормализовался.
Еще одна категория новых клиентов психологов — люди, сами переболевшие коронавирусом. «Поражение центральной нервной системы при ковиде довольно-таки сильное. Люди из-за психической астении фактически не могут встать с кровати. По логике должны были появиться пациенты как раз с проблемами из-за этого. Но пока что у меня было всего два пациента с такими жалобами. В одном случае — на впервые возникшее тревожно-депрессивное расстройство после ковида, и в одном — на обострившееся ранее имевшееся, — поясняет Илья Антипин.
Данных, чтобы говорить о долгосрочных последствиях ковида для нервной системы, еще недостаточно. Известно, что и другие возбудители семейства коронавирусов (MERS, SARS-CoV) приводили к повышенной тревожности и депрессивным состояниям, а у людей старшего возраста — и к галлюцинациям, и к бреду.
Однако вызывать подобные состояния и приводить к длительным изменениям работы нервной системы может и собственная реакция организма (цитокиновый шторм и аномальное тромбообразование). В исследовании CoroNerve (совместный проект британских медицинских и научных организаций) отмечается, что у 17% наблюдаемых пациентов, перенесших ковид, было впервые диагностировано психическое расстройство.
Пока неясно, повторится та же картина ажиотажного спроса на психотропные препараты этой осенью. Скорее всего, продажи продолжат расти, а наибольший объем покажут нейролептики, за которыми последуют транквилизаторы и антидепрессанты.
Любовь Поповец, Александр Осипов — специально для «Новой»
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