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№ 117 от 23 октября 2020

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Силовики стреляли в Минске по протестующим резиновыми пулями

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Общество2

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При разгоне акции возле резиденции Лукашенко в Минске 25 октября силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, демонстранты якобы «пытались нападать» на так называемых тихарей, и поэтому в ход пошли гранаты, а все выстрелы были в воздух. Осколками гранат ранило нескольких граждан, а как минимум одному резиновая пуля все же попала в живот, свидетельствует корреспондент «Новой газеты» в Беларуси. Публикуем доказательства

Фото: «Новая газета»

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Теги:
полицейский произвол, беларусь, протесты, минск

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