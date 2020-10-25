Силовики стреляли в Минске по протестующим резиновыми пулями

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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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При разгоне акции возле резиденции Лукашенко в Минске 25 октября силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, демонстранты якобы «пытались нападать» на так называемых тихарей, и поэтому в ход пошли гранаты, а все выстрелы были в воздух. Осколками гранат ранило нескольких граждан, а как минимум одному резиновая пуля все же попала в живот, свидетельствует корреспондент «Новой газеты» в Беларуси. Публикуем доказательства
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:полицейский произвол, беларусь, протесты, минск
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