Лихие люди. Эпизод первый: «Братские»

Лидер одной из самых кровавых ОПС Питера — «Братской» — Олег Маковоз может выйти на свободу по УДО, не досидев семи лет из двадцати трех, к которым он был приговорен. Многие до сих пор полагают, что и отсиженные годы он провел на зоне ни за что, потому что сажали Маковоза, кандидата в депутаты Госдумы, «по беспределу». Рассказываем о том, чем «прославились» «братские» в Питере и их лидер, награжденный кличкой Маклауд за «бессмертие».

С самим Олегом Маковозом я общался, через адвоката, еще в 2004 году. Тогда он рассказывал о том, что незадолго до ареста - ранней осенью 2003 года — к нему приходил «серый кардинал» Петербурга Роман Цепов (впоследствии отравленный при до конца невыясненных обстоятельствах) с предложением, от которого отказаться было можно, но, как потом понял Маковоз, не стоило. Цепов предлагал объединить два охранных предприятия — его «Балтик-Эскорт» и «Илтис» Маковоза. Сделка не состоялась. И Маковоза взял в разработку уголовный розыск — в итоге он сел надолго.

Олег Маковоз. Скриншот

Сибирско-Кавказская война

«Братскими» их назвали не от слова «братки», хотя можно было бы и так, а по имени сибирского города. Мощнейшее ОПС (организованное преступное сообщество) родилось в Братске, чтобы потом распространить свое влияние на другие регионы России. Лидером всех «братских» называют вора Тюрика, в миру — Владимира Анатольевича Тюрина. Его полный тезка и вдобавок сверстник, внешне похожий на Тюрика, как кровный брат, обычно отрицает это, а с прессой, назвавшей его вором, судится. Но есть и еще один «брат» Тюрин: этот вел дела с Олегом Дерипаской и рассказывал, будто Абрамовича знал юнцом.

Сферы интересов «братских» в конце 1980-х банальны: выбивание долгов, крышевание кооператоров, контроль над СП, поставлявшими за рубеж сырье… Конкурировать с местными группировками в то время могли разве что этнические. И в Сибири кавказцы, сплоченные земляческо-родственными узами, успешно теснили «славянские» сообщества. Многим это не нравилось. В дело вмешался самый авторитетный в СССР «вор в законе» Вячеслав Иваньков (Япончик). Как раз тогда он отбывал срок в колонии строгого режима в Тулуне (200 километров от Братска Иркутской области). Смотрящим в регионе Япончик поставил «вора в законе» Масю (Александр Моисеев) и благословил того на борьбу с кавказцами.

Поддержанный «вором №1», Мася развернул активную деятельность. Он объединил вокруг себя разрозненные славянские группировки и начал теснить кавказцев. По Сибири пошли пальба, взрывы, поножовщина, разборки с применением арматуры, кастетов и цепей. Потери, в том числе и невозвратные, были с обеих сторон, но кавказцы были лишены оперативного пополнения из-за удаленности от родных мест. Сибиряки же, наоборот, наращивали «мышечную массу», вербуя в ОПС все новых членов из местных уголовников.

Проигрывающая сторона попытались решить вопрос радикально: 10 июня 1991 года машина Маси взорвалась на противотанковой мине с дистанционным управлением.

Вячеслав Иваньков (Япончик). Фото: ТАСС

Лидер «славян» и водитель погибли. Проводить в последний путь смотрящего по Иркутской области съехались многие авторитеты. Поминки превратились в общероссийский «сходняк», положивший начало кровавому противостоянию кавказских и славянских группировок уже по всей стране. Вот тут и вышел на сцену Тюрик — правая рука погибшего: как «и.о.» его тоже «продавил» Япончик.

Сибиряки делят Питер

Решение Япончика многим оказалось не по нраву. Большого авторитета Тюрик не имел, к тому же в его биографии онаружился серьезный изъян: в 16 лет Тюрик был судим по нехорошей статье о групповом изнасиловании. И на роль смотрящего недовльные выдвинули иную кандидатуру — Игоря Лысенко по кличке Базиль. Он представлял «старую гвардию».

Новая война длилась два года. На Тюрика несколько раз покушались, но ему несказанно везло. Граната, которую бросили в его машину, в окно влетела, но ударилась обо что-то и вылетела обратно. Тюрик рванул по газам, и автомобиль буквально выпрыгнул из эпицентра взрыва. Потом была заминирована дорога, по которой должен был проехать Тюрик, и выставлена засада из автоматчиков. Однако «цель» в последний момент пересела в другой автомобиль.

В 1993 году Тюрика стараниями Япончика и при поддержке еще одного авторитетного вора, Деда Хасана (Аслан Усоян), короновали. Теперь о ликвидации Тюрика Базилю можно было забыть. Убить «законника» мог только равный ему по статусу, а Базиль таковым не являлся. Продолжи он свои попытки, на него ополчилась бы вся воровская Сибирь. Лысенко вынужден был бежать из города. Вскоре он всплыл в Петербурге.

За приезжими из Братска в Питере с интересом наблюдали местные «коллеги». Одним из них был крупный авторитет Александр Ефимов, он же Фима-Банщик (считается одним из лидеров «тамбовского» ОПС).

Алексндр Ефимов при задержании. Скриншот

— Они вынырнули в Питере году в 1993-м или 94-м, — рассказал «Новой» Фима-Банщик. — Пришли ко мне, сказали, что хотят работать в моей команде. Это был сложившийся коллектив. Возглавлял его Базиль. Оставлять такую бригаду без присмотра было бы неразумно. Я дал им помещение в магазине «Юбилейном» на Свердловской набережной. Помог с закупкой спортивного питания, которым они и торговали. Ну а позже они бизнес замутили по продаже корейских машин: на Дальнем Востоке покупали и сюда гнали.

Другой представитель «тамбовских» (имя известно редакции) добавил к рассказу Фимы следущее: кроме магазина, братским гостям был отдан знаменитый авторынок на проспекте Энергетиков — известный центр криминальных конфликтов. Сибиряки собирали там дань, делились с Ефимовым и считались частью сообщества «тамбовских». Что ограждало их от наездов со стороны местных приверженцев воровских законов, сгруппировавшихся вокруг Константина Яковлева (Костя Могила) и Александра Малышева.

— Первоначально Маковоза среди «братских» не было, — продолжает Ефимов. — Рулили там Лысенко-Базиль и Толя Медведев. А вот когда их убили в 1998-м, тут-то и нарисовался Маковоз. Он тоже из Братска приехал, его, скорее всего, Тюрик прислал. Маковоз и возглавил коллектив.

Лысенко и Медведев были расстреляны в кафе «Славянское подворье» питерскими «братскими» Александром Авдеевым и Сергеем Горкиным. Как известно из материалов уголовного дела, заказчиками были члены той же ОПС — Окунев и Кондратенко. Оба стремились на место Базиля. Вскоре были убиты и они, а у «братских» в Питере появился новый глава. Сотрудники уголовного розыска ГУВД Питера и области утверждали, что зовут его Олег Маковоз, и что под его руководством группировка завязала с импортом подержанных машин, спортивным питанием и прочими глупостями, а занялась настоящим делом: стала принимать заказы на убийства.

В марте 2004-го, когда «братских» взяли, им предъявили исполнение самых громких питерских «заказов». Кроме устранения криминальных авторитетов – таких, как Костя-Могила (Константин Яковлев, считался смотрящим по Питеру от воров),

на них примеряли убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, подготовку убийств Романа Цепова, Владимира Барсукова, начальника криминальной милиции (на тот момент) Владислава Пиотровского.

Константин Яковлев (Костя-Могила)

Позже выясниться, что к убийству Маневича «братские» не имели отношения. Да и Костю Могилу ликвидировала другая команда - считается, что сибиряки действительно готовились к убийству, но их опередили. Обо всем этом расскажет бывший сотрудник войск спецназначения и активный член «братской» ОПГ Денис Долгушин. Его аресту в 2003 году предшествовали довольно загадочные события.

Милиция не вмешивалась

Осенью 2003 года, после упомянутого разговора Цепова и Маковоза, последнего взяли в разработку сотрудники Управления уголовного розыска (УУР) ГУВД по Санкт-Петербургу и области. Которые и обнаружили, что Маковозом интересуются не только они, но и некие непонятные личности, докладывающие о слежке сотруднику подконтрольного Маковозу охранного предприятия «Илтис» Денису Долгушину. Вскоре их телефоны были поставлены на прослушку. Была получена информацию, что Долгушин готовит покушение на Маковоза. Доложили об этом начальству и… получили указание не вмешиваться.

14 октября 2003 года был обстрелян автомобиль Маковоза. Стреляли из двух автоматов. Два охранника Маковоза получили серьезные ранения, а сам он успел нырнуть под торпеду, отделался царапинами и простреленной курткой. Позже в СМИ предполагали, что Маковоза в машине не было, а расстрел «Мерседеса» он сам и организовал, чтоб отвести от себя подозрения в заказных убийствах. Эта версия рухнет, когда арестованный организатор покушения Долгушин начнет давать показания. Он заявит, что «решил убить Маковоза, чтобы прекратить его преступную деятельность».

Долгушина с подельниками арестовали почти сразу после покушения, и начали проверять на причастность к другим громким убийствам. Бывший спецназовец долго не шел на контакт, говорил, что если откроет рот, то ему не жить. И тогда неожиданный шаг предпринял начальник криминальной милиции Питера Владислав Пиотровский: он лично обратился к лидеру «тамбовских» Барсукову-Кумарину, который считался криминальным хозяином города, и попросил о гарантиях безопасности для Долгушина.

Владислав Пиотровский (справа). Фото: ТАСС

Как рассказывает один из адвокатов Барсукова (сам он просил «Новую» не афишировать его фамилию), иммунитет Долгушину был обещан взамен на чистосердечный и полный рассказ о «братских». В распоряжении «Новой» есть аудиозапись разговора, состоявшегося между Барсуковым и Долгушиным в марте 2004 года в здании ГУВД Петербурга.

«…Технология простая… Убрать Костю Могилу, ну он с Тюриком поссорился, мы готовились, но там без нас… Потом вас убрать, Рому Маршала (Роман Равилов, «Казанское» ОПС, — М.Л.), Фиму (Александр Ефимов, «тамбовцы», — М.Л.), Васю (Василий Владыковский, Вася Брянский, один из лидеров «тамбовского» ОПС, — М.Л.), Цепова. И все, город ничей… Тюрик с Малышевым разговаривал… Они с 90-х общаются… Малышеву это на руку, а люди Тюрика его интересы бы здесь представляли… Цепова вообще было легко исполнить: он не на броневике, а на «хамере» ездил…

Вас был вариант еще у гостиницы «Европейская» убрать… Там за углом ремонтируют здание, расстояние пустяковое…

Тот, кто Яна исполнял, стреляет хорошо (Ян — один из ближайших подручных Барсукова Ян Гуревский, убитый 14 июня 2000-го года, — М.Л.)… Вы же в гостинице часто бываете, встречи у вас там…».

Гостиница «Европейская». Фото: РИА Новости

Качество записи оставляет желать лучшего, но все равно многое становится понятным. В частности, то, что «братские» готовились устранить и самого Барсукова. Целью, по словам Долгушина, была полная очистка города от прежних авторитетов и занятие их мест.

Питер воровским не будет

Летом 2003 года в гостинице «Европейской» (той самой, что фигурирует в беседе) проходила историческая встреча. Она положила начало четырехлетнему противостоянию «воров в законе» с питерскими авторитетами. После убийства Кости-Могилы его «империя», ориентированная на воров, распалась. Многие попросились под руку «тамбовских», кто-то решил сохранить независимость. Но были и те, кто попросил покровительство у московских.

— Примерно через месяц после смерти Кости Могилы в Питер приехали воры, — говорит наш собеседник из «тамбовских». — Они нас на «стрелку» вызвали. Встреча проходила в «Европейской». На само толковище я не пошел, там Сергеич был (так называли своего лидера большинство «тамбовцев», — М.Л.), Ефим, еще пара старших. Мы с парнями в соседнем зале сидели, безопасность обеспечивали. Долго они там терли, но в итоге Сергеич москвичей послал куда подальше. Сказал, что Питер воровским не был и никогда не будет. Барсуков тогда в большой силе был, так что москвичам ничего не обломилось…

Вскоре после этой встречи, в июле 2003 года, в Петербурге расстреляли Рому-Маршала — одного из приближенных Кости-Могилы. Рома не просто претендовал на место убитого шефа, говорили, что он поклялся найти убийц патрона и отомстить. Его гибель связали с переделом внутри «могиловской» империи. В августе в Ялте расстреляли еще одного петербургского авторитета — Пучеглазого (Руслана Коляка). У него был затяжной конфликт с братьями Шевченко (Сергей и Вячеслав, по данным правоохранительных органов, входили в верхушку «тамбовского» ОПС). Убийство Пучеглазого приписали «тамбовцам».

Роман Цепов. Фото: ТАСС

Однако сразу после гибели Коляка его казино, ночные клубы и рестораны отошли под контроль «серого кардинала» Петербурга Романа Цепова. Сам Цепов, как уже сообщала «Новая», будет убит через год.

Как считают источники «Новой», именно Цепов, не влезая в разборки «тамбовских» с ворами, хотел упрочить свои позиции, использовав противостояние группировок.

Не всем обещаниям ФСБ стоит верить

Осенью 2003 года, как уже было сказано, Цепов, по словам Маковоза, хотел по-братски протянуть руку «братским», но те отвергли предложение. Маковоз считал, что для него «объединение» обернется не партнерством, а поглощением бизнеса. После отказа или вследствие него, но Маковоз сел надолго. Отсюда появилась и пошла циркулировать в определенных кругах в Питере версия о том, что лидера «братских» посадили «по беспределу».

— Олег Маковоз как лидер какой бы то ни было группировки у нас не проходил даже по оперативной информации, — заявил «Новой» бывший начальник 7-го отдела УБОП ГУВОД по Петербургу (занимался разработкой лидеров ОПС) Игорь Гусев. — Для меня было новостью, когда он вдруг превратился в лидера «Братской» ОПС. По нашим данным, там совершенно другие люди «рулили»…

Примерно то же самое заявил и один из «тамбовских»:

— «Братские» под Фимой ходили, — говорит источник, стоявший у основ «Тамбовского» ОПС, - Ну пока покушение на него же не устроили. Маковоза там не было. Кто у них стал после смерти Базиля и Медведя, я точно не знаю: я в то время в Испании вынужден был жить. Но это был не Маковоз.

Как уже рассказывала «Новая», отдел Гусева в 2003 году начал разработку самого Цепова, но вскоре был расформирован. Инициатива, по некоторым данным, исходила от руководства ГУВД. Поэтому логика в словах бывшего опера Гусева есть:

все злодеяния, за которые Маковоз сел на 23 года, в судах строились только на показаниях киллера Долгушина. Тот и сам признался в нескольких убийствах, тоже получил срок больше 20 лет, но, не поверите, условно.

Башир Кодзоев. Фото: ТАСС

Киллер Долгушин называл Маковоза своим заказчиком. На его показаниях уроженцу Братска пытались вменить 18 убийств. В итоге осудили только за три эпизода: покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева (считался близким к «казанскому» ОПС), вымогательство акций фарфорового завода у бизнесмена Гейдара Иманова и убийство Ромы Маршала. Причем с последним делом едва не случилась осечка: в мае 2007 года суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Прокуратура его опротестовала, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, и в июне 2009-го присяжные решили, что Маковоз, хоть и заслуживает снисхождения (это при такой-то биографии — если верить следствию), но все-таки виновен.

Сам Маковоз утверждал, что знаком со многими авторитетами Петербурга, но к криминалу отношения не имеет. В 2008 году он эти свои слова подкорректировал, причем самым неожиданным образом.

В октябре 2008-го шло следствие по делу «ночного губернатора» Петербурга Барсукова. Лидеру «тамбовских» устроили очную ставку с Маковозом. Из протокола этого следственного действия выходит, что сибиряк с Барсуковым дружил так крепко, что они даже вместе ходили в баню. Более того: прямо там, в бане, Барсуков вслух, не стесняясь Маковоза, громко и отчетливо, по словам последнего, давал приказы на устранение своих приближенных Геннадия Позднякова и Яна Гуревского. Эти убийства вменялись Барсукову, но следствию отчаянно не хватало доказательств. А тут раз — и выяснилось, что «ночной губернатор», «крестный отец» Петербурга приказывал убивать при посторонних разве что не в мегафон.

Добавим в скобках, что похожим способом следствие по «делу Барсукова» получало доказательства еще по одному делу. Только там «ночной губернатор» громогласно приказывал убивать в ночном клубе в присутствии рейдера Бадри Шенгелии (ныне покойного). Потом над самим Шенгелией навис срок — и ровно так же, как Маковоз, он дал чистосердечные и очень полезные показания. Потом точно так же поступил организатор убийства Галины Старовойтовой — один из лидеров «тамбовских» Михаил Глущенко: он тоже в нужный момент дал нужные показания, в которых Барсуков фигурировал как заказчик убийства.

Барсуков знакомство, а тем более дружбу с Маковозом, наотрез отрицает. Его слова подтверждает адиозапись разговора между ним и Долгушиным в марте 2004 года. Бывший спецназовец, рассказывая о совершенных и готовившихся убийствах, упирал на то, что убивать приказывал именно Маковоз. Лидер «тамбовских» несколько раз переспрашивал Долгушина, кто это и как выглядит.

— Обвинять Сергеича в убийстве Позднякова и Гуревского — это просто бред какой-то, — считает Фима-Банщик. — У Барсукова не было никого ближе этих двоих. Я потом версию слышал, что «братские» Позднякова убили лишь для того, чтоб на его похоронах Барсукова ликвидировать. Но Сергеич тогда на похороны не пошел.

— Барсукову многое можно предъявить, он далеко не ангел, — согласен наш анонимный источник из среды «тамбовских». — Но уж никак не Гуревского с Поздняковым. Я знаком с Сергеичем еще с советских времен, когда он вышибалой в баре работал. В 80-х мы вместе наперсточников на рынках крышевали. Я видел, что с ним творилось после гибели Яна. Такое сыграть невозможно.

На вопрос, заданный через адвоката, по поводу упомянутой очной ставки, Олег Маковоз ответил: «Пусть разбирается суд». Слухи о том, что он оговорил Барсукова по «заказу» сотрудников ФСБ, никак не прокомментировал. Однако, по информации «Новой», о мартовской (в 2004 году) беседе Барсукова с Долгушиным Маковозу рассказали в милицейском главке Петербурга. Причем акцент делался на то, что именно Барсуков убедил Долгушина в том, что бывший спецназовец должен все «валить» на Маковоза. Хотя имеющиеся в распоряжении «Новой» документы и аудиозаписи опровергают подобное утверждение. Не исключено, впрочем, что сибиряк поверил и давал показания из мести.

А Бадри Шенгелия, которого называли «штатным свидетелем ФСБ», долго находился под госзащитой именно как ценный свидетель. В сентябре 2018 года защиту с него сняли – и вскоре он был убит. Михаил Глущенко всерьез рассчитывал, что вскоре после показаний на Барсукова его новый срок будет условным, а по старому он выйдет по УДО. Вместо этого сел прочно и надолго. Маковоз уже почти выходил по УДО, в июле этого года Тосненский горсуд (Ленобласть) удовлетворил его ходатайство.

Согласно действующему законодательству, абсолютным условием УДО является полное признание вины в инкриминируемых преступлениях. Раз суд удовлетворил ходатайство, значит Маковоз признал, что как минимум заказал убийство Ромы Маршала, депутата ГосДумы Башира Кодзоева (неудачное) и вымогал акции фарфорового завода. Именно за эти преступления он был осужден. Но это решение сейчас оспаривается. Более того, если в суд явится кто-то из потерпевших и заявит, что не верит в раскаяние просителя, тот на свободу не выйдет. И это, по сведениям «Новой», полностью отвечает чаяниям правоохранительных органов, не желающих выпускать Маковоза из колонии. Когда человек на свободе, он дает нужные показания менее охотно.