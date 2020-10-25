Не дают расти и учиться

В России приняли поправки к Конституции, в которых в числе прочего говорилось и о социальных гарантиях. В частности — о гарантии бесплатного общего образования.

Могу предположить, что особенно рассчитывали на эти поправки жители деревни Голубое Солнечногорского городского округа (Подмосковье). На протяжении нескольких лет они пытались добиться постройки в деревне муниципальной школы и открытия детского сада, здание которого два года находилось в запустении.

Деревня активно застраивается многоэтажками, и сейчас в Голубом проживает около 20 тысяч человек. Многие переехали сюда из-за относительно приемлемых цен на квартиры и обещанных покупателям школы и четырех детсадов. Жители рассчитывали, что образовательные учреждения будут муниципальными и бесплатными. Но после постройки их объявили частными. Причина проста: ни один из местных застройщиков не заключил с властями соглашений о передаче зданий в собственность муниципалитета.

И теперь в деревне есть Екатерининский лицей, обучение в котором стоит больше 200 тысяч рублей в год, и детский сад «Маленькая страна», в который можно отдать ребенка за 15 тысяч рублей в месяц при наличии прописки в Голубом и за 25 тысяч — без прописки.

Жители обеспокоены — практически никто из них не может себе позволить платить такие деньги.

— Мы не ожидали, что при наличии инвестиционного проекта на дошкольное учреждение его может не быть на балансе городского поселения или района. Хотя при покупке квартир представители застройщика гарантировали наличие муниципального детского сада, — говорит жительница Голубого Мария Сорокина.

Больше трех лет местные активисты регулярно обращались к властям Солнечногорского городского округа и к застройщику с просьбами решить проблему нехватки детских садов и школ: писали коллективные письма, собирали подписи за постройку учреждений, мониторили социальные сети главы городского округа и пресс-службы администрации, устраивали публичные акции солидарности.

Долгое время власти игнорировали жителей, отвечая на их запросы формальными отписками. Изредка проводили встречи в Голубом: например, 27 августа замглавы Солнечногорска Никита Никулин, председатель комитета по управлению имуществом Алексей Горшков и начальник территориального управления Андреевка Светлана Солнцева в местном Доме культуры пообщались с недовольными. Встреча длилась около 40 минут. Ни один из чиновников не смог ответить на главные вопросы: почему так долго откладывали постройку школы и когда введут в эксплуатацию пустующий детский сад?

Официальный разнобой

За три года чиновники говорили жителям разное: одни — что ведутся переговоры по передаче частных детских садов в муниципальную собственность, другие — что муниципальным сделают пустующее здание бывшего детского сада.

Представители застройщика ООО «ЖилИно», отвечая на вопросы местных жителей в соцсетях, заявляли, что проблему с детским садом планируется решить «до конца года». А в управлении образования Солнечногорского городского округа и вовсе говорили, что детский сад построен, введен в эксплуатацию и почти передан в муниципальную собственность. Но «процесс передачи может затянуться на полгода».

О школе чиновники говорят другое: застройщик якобы не собирался возводить муниципальное учреждение, однако скоро в Голубом начнется строительство школы то ли на 1500, то ли на 1375, то ли на 1300 мест. Но заявлениям в стиле «скоро будет» жители больше не верят.

— У нас из окна видно уже четыре церкви, но нет ни одной школы, — констатирует Мария Сорокина.

(Не) последний рубеж

8 сентября глава Солнечногорского городского округа Владимир Слепцов лично приехал в Голубое на встречу с негодующими жителями. Правда, сделал он это в рабочее время, из-за чего людей пришло немного. Тогда же, согласно официальному заявлению администрации, он подписал документы на передачу детского сада в муниципальную собственность.

Спустя месяц, 1 октября, состоялось открытие первого в 20-тысячной деревне муниципального детского сада. На торжественное мероприятие лично приехал глава городского округа. Жители окружили его и стали задавать вопросы. Слепцов пояснил, что в 2021 году на баланс собираются принять еще одно пустующее здание детского сада. В планах — открыть очередной садик в Андреевке, а также решить проблему с выездом из Голубого. Однако, судя по его же словам, все это вряд ли будет реализовано.

— Нам все проблемы Голубого известны. Но вопрос сейчас не в глупости или в нежелании их решать, а в возможностях, в финансах. Все зависит от денег. Ситуация из-за пандемии очень сложная. У нас дефицит бюджета, округ недополучил миллиард рублей. Понимаю, мы все платим налоги, но сейчас ничего не могу сказать точно. Надо решить проблемы с дорогами, с канализацией. Мы, конечно, не Москва. Там профицит бюджета 2 триллиона рублей. Сейчас будем решать проблемы с дорогами.

Почему жители продолжают бороться

Дороги Голубому, конечно, тоже нужны. Одна из основных проблем деревни — невозможность выехать из нее по утрам. Дороги закупорены. Родителям трудно вовремя отвозить детей в школы и детские сады.

— В Андреевской школе не просто проблема, там беда. Вместимость — 600 человек, а учится по факту больше тысячи. И новые прибывают, — утверждает жительница Голубого Юлия. — Школьники там просто не умещаются, поэтому ходят в разное время. Например, моя дочка ходит к 12.20, а до этого в их кабинете 1-й класс занимается.

— Раньше моя дочь училась в Андреевке. Школа там очень маленькая. В столовую дети ходят в три очереди. Тех детей, кто прописан в Голубом, прикрепляют именно к этой школе или к той, что в деревне Алабушево. Но и там и там очень мало места, — говорит местная жительница Виктория.

Та же ситуация и с зеленоградскими школами. Все родители, чьи дети учатся в Зеленограде, говорят, что туда больше часа езды по нескончаемым пробкам, а сами школы заполнены до отказа.

Еще хуже ситуация в соседних городах с детскими садами.

— Наш маленький сын живет в Воронежской области у бабушки, потому что в Голубом нет бесплатного детского сада, — говорит Елена Рощупкина. — Мы пять лет стоим в очереди в Андреевский детский сад: встали, когда сыну было всего два месяца. Сейчас ему уже пять лет. По списку мы вторые в очереди, а в прошлом году были шестыми. Группы в этом садике огромные: в одной до 50 человек бывает. В 2019 году отдали ребенка в Екатерининский садик, который стоит 15 тысяч в месяц, но у нас еще ипотека, поэтому просто не хватило денег, чтобы оставить сына там еще на год. А дома мы пока не можем с ним сидеть — работаем…

Сейчас жители Голубого начали бессрочную акцию протеста для привлечения внимания властей к своим проблемам.

— Мы не рассчитываем на молниеносное чудо, — рассказывает жительница деревни Мария Сорокина. — Протест должен объединить жителей нашего района. Этим каждый желающий сможет выразить свое недовольство недобросовестной работой администрации, безграмотной дорожной инфраструктурой, отсутствием образовательных учреждений и полноценной поликлиники. Недовольство тем, что жители постоянно обращаются в администрацию и просят чиновников выполнять свою работу, но в ответ получают лишь шаблонные отписки. Мы [Солнечногорск] — большой район, способный обеспечить себя транспортом, садами, школами, дорогами, поликлиникой, площадками для выгула животных и всем необходимым, а не пустыми обещаниями, надеждами и незначительными подачками, выдаваемыми за большую проделанную работу.

Павел Хаустов — специально для «Новой»,

Подмосковье