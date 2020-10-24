

Матч молодежного чемпионата России в Грозном не сказать чтобы был совсем рядовой — «Ахмат» и «Спартак» идут в лидерах, и нервная концовка при счете 0:0 не должна была удивлять. Судья встречи Богдан Головко уже в компенсированное время «за грубый толчок соперника» удалил игрока хозяев, а следом показал красную карточку предположительно сотруднику службы безопасности чеченского клуба Саиду-Хусейну Алханову за выход на поле. Человек, предположительно похожий на Алханова, поле покинул, но, полагаю, обиделся.

Через несколько секунд после возобновления игры раздался финальный свисток, трансляция на клубном ютуб-канале прекратилась, так что главные события остались за кадром.

Но известно точно, что арбитра били прямо на футбольном поле.

Это нашло отражение и в официальном протоколе матча, и в первоначальном заявлении Российской премьер-лиги, которые несколько отличаются от заявления футбольного клуба «Ахмат».

Судья Богдан Головко

Согласно протоколу, «после финального свистка на поле вышли неустановленные лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем, уходя с поля, ударили по ногам и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство в нецензурной форме». С учетом хорошо известной «кредитной истории» на полях, в подтрибунных помещениях и радиорубках грозненской арены, Головко еще легко отделался.

РПЛ отреагировала мгновенно.

дословно Заявление Российской премьер-лиги

«По окончании матча молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с Российским футбольным союзом будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание».

Тут футбольные власти, конечно, несколько погорячились — их благородный порыв был дезавуирован практически сразу.

В сопровождавшемся извинениями заявлении «Ахмата» происшедшее выглядело гораздо скромнее.

Заявление ФК «Ахмат»

«Выбежавший на поле болельщик пытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был выдворен за периметры стадиона».

Через некоторое время и Богдан Головко, ни словом не упомянув о «физическом воздействии», рассказал, что спустившийся с трибуны человек «хотел выразить недовольство по поводу судейства» и что этот неизвестный «не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики».

Собственно, историю на этом можно считать завершенной. Заявления в полицию от пострадавшего, естественно, не будет — крымчанин Головко, судивший в качестве главного всего второй матч, наверное, понял, куда попал, осознал, что ему еще повезло, а поиск справедливости не стоит жизни и здоровья. РПЛ разберется, накажет клуб по всей строгости штрафом и условной дисквалификацией арены, сопроводив вердикт извинением перед сотрудником, который не то что не бил, а, наоборот, защищал арбитра. Которого вовсе не били, а только пытались побить. Делов-то. Вон экс-капитан сборной России Роман Широков недавно побил судью так побил — пусть на ветеранском турнире, но до уголовного дела дошло. В Грозном, естественно, не дойдет.

Остаются, конечно, разные мелкие вопросы. Если это был просто болельщик, то как он мог непосредственно в присутствии сотрудников службы безопасности спокойно выйти на поле, совершить некие неподобающие действия, да еще и, будучи отправленным «за периметр», зайти в судейскую, чтобы продолжить разбирательства с арбитром? К тому же в святая святых стадиона проник, согласно протоколу, не один «неизвестный с трибуны», а «эти же лица» — те самые, которые, по первоначальному варианту объяснительной, и «напихали» судье. Полагаю, все «неизвестные» участники инцидента известны, но удобнее будет поверить в версию клуба.

Это же Чечня, с которой даже в таких мелочах, как футбол, ссориться нельзя.

Если федеральный центр не в силах допросить возможного организатора убийства Бориса Немцова на территории особого региона России, то что говорить про пинок «в область паха» какому-то футбольному судье?

Сотрудник службы безопасности «Ахмата» Саид-Хусейн Алханов

Перед ним даже извинились, обещали наказать нерадивых сотрудников службы безопасности — чего еще надо? И кто подтвердит, что советник Рамзана Кадырова по спорту, известный всей Чечне Алханов-старший имел какое-то отношение к инциденту? Да, это при Хайдаре Алханове в качестве вице-президента «Терека» «неизвестные» в камуфляже в подтрибунном помещении учили уму-разуму футболиста краснодарской «молодежки» Спартака Гогниева. Но кто старое помянет, да и чего не бывает — кровь горячая, сам виноват, обиделись ребята.

Конечно, когда нынче Богдан Головко вынимал из кармана вторую красную карточку, у собравшихся на матче могло промелькнуть: «Он что, бессмертный?» Вообще-то судьям, выходящим на поле «Ахмат Арены», не надо ничего объяснять. Ни один из них, особенно после знаменитого и прозвучавшего не на весь стадион, а на всю страну кадыровского «судья продажная», ни за какие деньги не решится хоть чем-то обидеть хозяев. Головко просто новенький, не сразу въехал, по закону пытался.

Другим наука будет.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

Комментарий

Василий Уткин футбольный комментатор, тренер, телеведущий

— Но все-таки надо понимать, что пока никто в точности не может определить, что там произошло. Судье, судя по всему, начистили физиономию. Но был ли это обычный болельщик, или представитель клуба, или кто-то еще, неизвестно. Может быть, мы и не узнаем этого. Поэтому тут вопрос доверия той или иной стороне тех людей, кто будет вести расследование инцидента.

Футбол — это очень заметная вещь, но ожидать, что он куда-то ведет страну, очень сомнительно. Это может произойти в случае какой-то невероятной очень громкой и значимой победы и ограничиться шествиями с флагами и цветами, которые прекратятся через пару дней. Потому что футбол — одно из проявлений жизни страны, больше ничего. И одно от другого сильно отличаться не может. Это вопиющее событие, безусловно, хулиганство, которое должно получить реальную оценку. Но делать из этой истории какие-то эпические выводы, рассматривать как проявление режима — просто смешно.

Понятно, что подобные происшествия в Грозном уже случались. Но и не только там, и не только такие. Больше 10 лет назад в Махачкале человек спустился с трибуны и надавал по лицу тренеру, потому как казалось, что команда сдает игру. Это был не самый простой человек, но и отношения к клубу официально он тоже не имел. А игру действительно сдавали. А в 2011 году избиению подвергся футболист, выступавший за «Краснодар», Спартак Гогниев. Как это произошло? Он, осетин, кавказский человек, уходя с поля, вступил в перепалку с человеком на трибуне, которая в итоге закончилась побоищем. Но, прямо скажу, даже я, человек горячий и очень язвительный, когда бываю на Кавказе, в перепалки не ввязываюсь. В Питере — могу, в Казани — могу, в Москве с кавказцем — могу, но не там. Это отвратительно, что человека избили, это недопустимо. Но в то же время он же понимал, где находится и что это за собой повлечет.

Там присутствует характерный менталитет, живут люди, которые не то чтобы не умеют, скорее — не стремятся себя в чем-то сдерживать.

Такие люди жили там и будут жить, и их будет притягивать футбол, борьба и прочие состязания. Ведь происходят в тех краях драки и потасовки вне футбола — на свадьбах, например, — и они же потом как-то урегулируют эти конфликты. Поскольку понимают: человек виноват, но это бывает практически с каждым. К таким инцидентам, мне кажется, несколько бытовое, примирительное отношение.

Я все это говорю как человек, чья любительская команда вчера проиграла в матче плей-офф на последних минутах и которому очень хотелось совершить подобный поступок. И неважно, что судья был совсем не виноват, энергия требовала выхода. Но это было в Москве, мне 48 лет, у меня два высших образования, и я еще готов взвешивать свои решения и поступки. И прекрасно понимаю людей, которые не готовы.

Задача, на мой взгляд, не состоит в том, чтобы их исключить, не допустить, изолировать. Задача в том, чтобы у них не было возможности совершить хулиганский поступок. Если в Грозном, в Махачкале, в Ингушетии, где футбол будет активно развиваться (уже два представителя в основе сборной), люди поставят перед собой цель, чтобы подобное — избиения, оскорбления и прочее — не происходило, то справятся с этим очень легко. Но такую задачу никто не ставит.

Вместо того чтобы поставить элементарный барьер между агрессором и объектом агрессии, на «Ахмат Арене» в президентской ложе продолжает работать микрофон.

И несдержанность тех, кто позволяет себе в этот микрофон кричать, проецируется на любого сидящего на трибуне как вседозволенность.

досье Футбольные инциденты в Грозном

4 ноября 2011 года во время матча молодежного первенства был избит игрок «Краснодара» Спартак Гогниев. Футболист эмоционально отреагировал на свое удаление, завязалась массовая потасовка, которая переместилась в подтрибунное помещение. У Гогниева были диагностированы серьезные травмы (перелом носа, ребер, сотрясение мозга), проведена операция. По решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС «Терек» оштрафован на 500 тысяч рублей, ближайшие два домашних матча молодежная команда провела на нейтральном поле, два сотрудника молодежной команды — главный тренер и администратор — дисквалифицированы на год. Сам Гогниев дисквалифицирован на шесть игр. 26 апреля 2013 года во время матча молодежных составов грозненского «Терека» и пермского «Амкара» боковой арбитр Муса Кадыров избил футболиста пермского клуба Илью Кричмара. Причиной инцидента, по словам Кадырова, стали оскорбления футболиста. Сам Кричмар эту информацию опровергает. КДК пожизненно отстранил арбитра и наказал штрафом в 500 тысяч рублей. Кричман дисквалифицирован на четыре игры. 17 марта 2013 года в конце матча 21-го тура «Терек» — «Рубин» по громкой связи на стадионе прозвучала фраза, ставшая легендарной: «Судья продажная… козел ты». Причиной стало удаление арбитром Вилковым игрока «Терека» Уциева. Глава Чеченской Республики на своей странице в Instagram принес извинения за собственные слова. Клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей, но эмоциональные реплики из микрофона не прекратились, став визитной карточкой арены. 26 марта 2012 года после игры премьер-лиги с «Волгой» вице-президент «Терека» Хайдар Алханов вторгся в судейскую комнату, где в нелицеприятной форме высказал претензии к работе главного арбитра Игоря Федотова. По решению КДК Алханов был дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России, «Терек» получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Материал подготовлен при участии Дарьи Кобылкиной и Андрея Успенского