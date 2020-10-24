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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Услышь меня, хорошая
Гребенщиков выпустил альбом в поддержку бездомных. На что пойдут деньги
Ян Шенкманобозреватель
Этот альбом должен был выйти еще четыре года назад под названием «Золотой Букет». Так назывался знаменитый песенник 1898 года. Но тогда не получилось из-за проблем с авторскими правами. Дело в том, что собственно гребенщиковская вещь тут только одна — «Катя-Катерина» плюс инструментал «Северо-Запад». Остальное — народные песни и песни советского времени. «Букет» вышел только сейчас. Гребенщиков выложил его на сайте питерской «Ночлежки». Теперь он называется «Услышь меня, хорошая».
В первые же сутки альбом собрал 250 тысяч рублей в пользу бездомных Питера. Хорошие послушали и услышали.
Это не первый и не второй раз, когда Гребенщиков помогает бездомным. Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин рассказывает:
«Мы все время на связи с Борисом Борисовичем. То просим сняться в благотворительном ролике, то обсуждаем концерт для "Ночлежки". И как-то между делом он сказал, что у него есть альбом, который он готов нам отдать. Естественно, мы обрадовались. Месяца три ушло, чтобы договориться со всеми правообладателями. Не получилось только с песней "Темная ночь", все остальное с "Букета" вошло в "Хорошую". В итоге альбом вышел бесплатно, но с возможностью делать пожертвования».
Почему у БГ не получилось очистить права, а «Ночлежка» смогла?
Причина проста: некоммерческое использование, никто не собирается извлекать прибыль из этого проекта.
Альбом не появится на стриминговых платформах и на физических носителях. «Хорошая» — благотворительный релиз, выложенный официально на одном-единственном сайте. А это другое отношение и другие правила игры.
Вопрос Свердлину:
— Куда пойдут деньги, собранные БГ?
— На пункты обогрева, которые мы сейчас ставим в городе. Это большие отапливаемые палатки, в каждой может ночевать 50 человек. Помощь от Бориса Борисовича пришла очень вовремя. Уже в конце марта у нас выросло в два раза количество обращений за помощью и едой от бездомных. И оно продолжает расти.
Экономический кризис и так был фактором нашей жизни, а карантин его резко усилил. Раньше у людей были деньги на съем жилья, теперь нет.
Работа была, теперь нет. И все, человек отказывается на улице. А с другой стороны, бизнес в тяжелом положении. И компании, которые нас поддерживали много лет, уже не могут этого делать. Это касается и частных пожертвований. Те, кто раньше жертвовал тысячу, теперь дают 500. Денег у всех очень мало.
Песни, вошедшие в альбом, Гребенщиков начал играть еще в девяностые. Часть была записана для «митьковских» сборников. Романс «Снился мне сад» — для фильма «Азазель» по Акунину. Что-то раскидано по бутлегам и концертным записям или просто болталось долгое время в интернете бесхозно. Но в целом это гребенщиковский вариант «Старых песен о главном», а главное, по БГ, — милосердие и любовь.
Большинство вещей напрямую связано с темой бездомных, обездоленных, бедных. Песня «В Ватикане прошел мелкий дождичек» (ее поет Высоцкий в фильме Киры Муратовой) — из тех, под которые нищие просили милостыню в электричках. «Дом» на стихи Олега Григорьева как будто специально написан о клиентах «Ночлежки»:
Конюшня — дом коня,
Коровник — дом коровы,
Так почему же я
Без дома и без крова?
Поэт ты, а не конь,
Ты бомж, а не корова,
Везде под небом дом...
А ты желаешь крова?
Да и сам Григорьев был в сущности бездомным всю жизнь.
Гребенщиков рассказывал в своей программе «Аэростат»:
«Мне повезло когда-то встретиться с Олегом Григорьевым в мастерской Александра Флоренского. Я впервые столкнулся с потрясающим достоинством интеллигентных бомжей: людей, не желающих вписываться в общепринятую "крестико-ноликовую" разметку жизни».
И несколько песен из советских кинофильмов: «Крутится-вертится шар голубой» («Юность Максима»), «Когда весна придет, не знаю» («Весна на Заречной улице»), «Песня о встречном» («Встречный»)…
Но даже казенный советский оптимизм Гребенщикову удалось очеловечить.
В его устах они звучат как песни надежды, напоминание о том, что еще не все кончено. А чем старше песня, тем грустнее. Слушаешь и понимаешь: за последние 100–150 лет мало что изменилось. Люди по-прежнему неустроенны, беззащитны, слабы и очень нуждаются в помощи.
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