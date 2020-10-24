Асфиксия системы: кто виноват в смерти 13 пациентов

Первые сообщения об инциденте стали появляться спустя сутки после предполагаемого инцидента. О гибели своих близких стали писать пользователи соцсетей.

— В ночь с 11.10 на 12.10 мой отец находился в 20-й больнице в реанимации роддома, кислород отключили около 23.00, его не было приблизительно 55 минут, в этот момент моя мать находилась в ковидном отделении, люди кричали от нехватки кислорода! В эту ночь моего папы не стало, ему было 56. Я желаю всем, кто виноват в этом, почувствовать ту боль и страх, которую испытал мой отец, — написала в Instsgram пользователь ylia_zobi, и похожих комментариев с каждым днем становилось все больше. Официально власти ничего не подтверждали, хотя признавали наличие проблем с обеспечением больницы медицинским кислородом в связи с увеличением числа реанимационных коек.

Здание городской больницы №20 в Ростове-на-Дону. Фото: РИА Новости

— Исходя из тех требований, который были определены Федерацией, на 2664 койки у нас 70% обеспечены кислородом. Но при этом мы понимаем, что и этого не хватает, — рассказала на брифинге 15 октября министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. — И в провизорных отделениях, там, где пневмония, администрация Ростова и другие территории занимаются увеличением точек (доступа к кислороду).

Власти региона до сих пор отрицают, что в ночь с 11 на 12 октября в ковидном госпитале, развернутом на базе МБУЗ «Городская больница № 20», в результате перебоев с поставками кислорода в реанимационном отделении умерли 5 человек, в отделении, где больные получали кислород неинвазивно, — шесть. Одним из первых об инциденте со ссылкой на свои истоники написал региональный портал 161.RU.

Сотрудники горбольницы, вышедшие на связь с журналистами, подтвердили, что перебои с подачей кислорода случались там и раньше.

— Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. По информации источников редакции, в день инцидента кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя, — пишет 161.RU.

После публикации Росздравнадзор пообещал провести проверку причин смерти всех 13 пациентов, которые умерли в «двадцатке» в ночь с 11 на 12 октября. Между тем, замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова отвергает версию о массовой гибели пациентов из-за отключения кислорода.

— В эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы, не было, и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь гибель, смерть больных, не было, — заявила она, пообещав с помощью правоохранительных органов найти и наказать распространителей «фейковой» информации.

Губернатор области Василий Голубев тоже не верит журналистам и советует муниципальным чиновникам энергичнее все опровергать.

— Что касается информации о 20-й больнице, я сегодня уже послушал доклады и главы администрации Ростова, и заместителя. Меня интересовало, был ли факт непоставки кислорода. Такого факта, по докладу, не было. Это означает, что руководители муниципалитетов (в данном случае — Ростова) не должны ждать никаких звонков с объяснениями, а сами быстро включаться и опровергать фейковую информацию, если она такова. Нужна быстрая реакция и точная информация. Подчеркиваю: точная и правдивая, — заявил Голубев 21 октября.

Медицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону. Фото: РИА Новости

В Кремле к информации о возможнй гибели пациентов двадцатой горбольницы отнеслись более серьезно. Собеседник ТАСС назвал ее тревожной. «Проверкой занимается прокуратура, Следственный комитет. Ждем результатов проверки — нашей и их», — цитирует агентство слова своего источника.

По данным ТАСС, в Кремле ждут не только информацию о том, кто распротранил информацию, но и о том, имел ли место трагический инцидент. Известно, что проверка началась как раз после публикации 21 октября, ее сроки будут завистеть от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.

При этом еще 7 октября губернатор распорядился выделить из бюджета области 24 млн рублей на закупку кислородных концентраторов сразу для четырех больниц, где развернуты койки для больных пневмонией и ковидом. А за четыре месяца до этого, в июне, руководство Ростовской АЭС в Волгодонске сообщило о получении лицензии на производство медицинского кислорода.

«Производить медицинский кислород волгодонские атомщики будут на базе азотно-кислородной станции предприятия, которая оснащена необходимым оборудованием и укомплектована подготовленным персоналом. Максимальная мощность оборудования составляет 40 кубических метров в час. Этого объема хватит для работы одного аппарата искусственной вентиляции легких примерно в течение 3-х суток», — говорится в официальном заявлении атомщиков.

Между тем дефицит кислорода в медучреждениях области в связи с экстренным развертыванием реанимационных коек был очевиден с самого начала, говорит известный реаниматолог, заслуженный врач России Валерий Буштырев. Но перед чиновниками была поставлена задача отчитаться прежде всего о количестве коек, о технической подоплеке говорить было не принято, считает он.

— Кислород — это важное условие для лечения людей с поражением легких, — говорит Буштырев. — Наш организм работает из расчета, что в воздухе есть 21% кислорода. Но когда у человека поражено 50% легких, он просто не в силах обеспечить свой организм достаточным количеством кислорода. Нужна поддержка. Про реанимационные койки я и не говорю.

Буштырев 8 лет руководил Ростовским областным перинатальным центром и едва не сел в тюрьму за то, что оснастил учреждение автономной станцией для производства кислорода — жизненно необходимого при выхаживании новорожденных и помощи при сложных родах. Врача заподозрили в незаконном производстве лекарств — он купил лицензированную установку, но не зарегистрировал вырабатываемый кислород в качестве лекарственного средства. Спустя почти два года уголовного преследования выяснилось, что регистрация не нужна: действующее законодательство позволяло больнице производить кислород для себя.

Буштырев рассказывает, что большинство больниц города долгое время были вынуждены закупать кислород у единственного поставщика — ООО «Оксиген».

— В какой-то момент я понял, что поставщик сильно завышает цену и добился строительства автономной кислородной станции, но это кому-то не понравилось, — вспоминает Буштырев.

Фото: РИА Новости

Он считает, что главврачи ведущих ростовских больниц могли бы последовать его примеру, а региональный минздрав — озаботиться получением необходимых лицензий. Это бы позволило тогда — экономить бюджетные деньги, а сейчас — избежать перебоев в поставках кислорода в ковидные госпитали: из трех ростовских госпиталей своя кислородная станция есть только у Ростовской областной клинической больницы, которая начала принимать ковидных больных только в октябре. Все остальные кислород закупают.

— Достаточно вовремя не завезти баллоны — и все: люди просто умирают, и врачи ничего не могут сделать, — говорит доктор Буштырев.

Он скептически оценивает перспективы уголовного дела в таких случаях:

— В конечном счете все мы погибаем от асфиксии, будь то инфаркт или другие поражения: сердце перестает качать кровь, кислород заканчивается, и человек погибает. Единственным подозрительным фактом в этой истории, если она имела место, может стать время смерти. Смерть сразу 11 человек в течение часа, когда, предположительно, в больнице не было кислорода, должна насторожить следователей. Если, конечно, там уже не переписали истории болезни.

По одной из версий, перебои в подаче кислорода могла спровоцировать нехватка баллонов для его перевозки. Накануне, 23 октября, стало известно, что власти Ростова-на-Дону закупят дополнительно 600 баллонов.