Визуальный террор

22 октября 2020-го война Facebook с пользователями перешла в неизлечимую стадию. В этот день социальная сеть Марка Цукерберга отключила опцию возврата к привычному старому дизайну, и тем самым вогнала 2 млрд 700 млн крепостных, крепко сидящих на игле «лайков», в безальтернативное представление о красоте.

Во избежание смысловых деформаций сразу делаю оговорку, что лично мне новое оформление нравится больше старого, хотя и понимаю, что большинству пользователей «мультяшная» эстетика неопримитива, облюбованная поколением Z и подхваченная Facebook, может показаться безвкусной.

Проблема, впрочем, совсем не в дизайне. Проблема в тоталитарном навязывании — страшно даже подумать! — миллиардам пользователей собственных безальтернативных решений.

Подход «хозяин–барин» еще можно как-то оправдать в бейгельной лавке, но никак не в крупнейшей в мире инфоимперии.

Пример нового дизайна страницы «Новой газеты» в Facebook. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Впервые Facebook заговорил об обновлении визуального опыта пользователей в мае 2018 года. Перелицовка интерфейса напрашивалась давно хотя бы ради того, чтобы развеять 14-летнюю тоску от отсутствия всякого дизайна в принципе: с первого дня основания социальная сеть Цукерберга выглядела безлико, как болванка из стандартного набора CMS (Content Management System, системы управления контентом сайта).

Итак, два с половиной года назад Facebook анонсировал перемены, обещавшие упростить взаимодействие пользователей с контентом, убрать ненужные элементы интерфейса, акцентировать наиболее востребованные функции и — куда же без этого — поддержать Dark Mode (темную тему), коей осчастливила человечество Apple.

Facebook логично начал перекройку дизайна со своего чат-мессенджера, поскольку именно через него пользователи смартфонов чаще всего взаимодействуют с социальной сетью. На обдумывание концепции ушло четыре месяца, после чего прилетела первая тревожная ласточка, которой пользователи, впрочем, не придали особого значения. Только с учетом дальнейшего развития событий

понимаешь, что именно тогда, по горячим следам, следовало сразу бить в набат.

Как обновляются программы на мобильных устройствах? Правильно: в магазине приложений появляется обновление, пользователь знакомится с нововведениями, если они его устраивают, он загружает апдейт, не устраивают — остается на старой версии. Пользователи, которым изменения без разницы, устанавливают обновления автоматически, однако, если им впоследствии что-то сильно не понравится, есть возможность откатиться назад (правда, уже не через магазин приложений, а через сторонние сервисы).

Как поступил Facebook? Без малейшего предупреждения новый дизайн свалился пользователям как снег на голову, потому что он пришел не через апдейт мессенджера, а в виде измененного серверного фида (подачи поточных данных). Иными словами, в старое приложение нам залили новое визуальное представление контента и предложили радоваться.

Кому-то перелицовка мессенджера пришлась по душе, кому-то не понравилась совсем, но никто не возмущался, потому что на мобильных устройствах всегда существовало море альтернатив, в том числе и для Facebook. Скажем, только на Android взаимодействовать с социальной сетью, помимо официального приложения, можно через такие сторонние разработки как Facebook Lite, Faster for Facebook Lite, Friendly for Facebook, Maki, Phoenix, SlimSocial, Swipe, Swift, Tinfoil и др.

На переделку дизайна десктопной версии (то есть визуального представления контента социальной сети в браузерах, установленных на компьютерах Windows, MacOS и Linux) у компании Цукерберга ушло еще полтора года. Осенью 2019-го запустили закрытую бету, а в марте 2020-го на экранах компьютеров всех пользователей выскочило приглашение «попробовать New Facebook Design», который позволяет «находить вещи быстрее», «выглядит аккуратнее», в нем «текст стал крупнее», при этом мы «всегда возвращаемся туда, где оставили сеть накануне».

Под приглашением была кнопка «Try Facebook Beta» — нажимай и наслаждайся. Я, разумеется, тоже нажал, и в целом новая картинка мне понравилась — я к такой привык, постоянно взаимодействуя с криптоэкономическими порталами, на которых «мультяшный неопримитив» давно уже стал нормой.

Единственное, что раздражало — огромный кегль, расточительно расходовавший рабочее пространство экрана моего ноутбука.

Как бы там ни было, поиграв с новым дизайном Facebook около недели, я его отключил и вернулся обратно — к хоть и беспонтовому, но ставшему привычным за 16 лет виду.

Facebook на мое нежелание пользоваться новым дизайном отреагировал, казалось бы, равнодушно, однако в августе прилетела ответка: пока еще вежливо, но уже навязчиво люди Цукерберга предложили пользователям не сопротивляться веянию прогресса и переключиться на новый дизайн добровольно, ибо с 1 сентября всех переведут на него в принудительном порядке, а старый дизайн совсем отключат.

Наступила осень, но визуальное изнасилование не состоялось. Подумал даже, что руководство Facebook прислушалось к возмущениям пользователей и решилось-таки окончательно сохранить альтернативу.

Блажен, кто верует. Спустя три недели, уже безо всяких дополнительных предупреждений старый интерфейс принудительно отключили.

Элементы нового дизайна Facebook. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Надо сказать, что народные умельцы еще летом смастерили специальные плагины для ухода от нового дизайна — F.B. Purity и Old Layout. Устанавливаешь любой из них в браузере — и визуальной диктатуры как не бывало.

Установил и я, однако счастье длилось недолго. 22 октября Facebook целенаправленно перестроил свой серверный фид таким образом, чтобы никакие плагины не могли менять внешний вид социальной сети в браузере.

Народным умельцам быстро удалось найти лазейку: если входить на Facebook не через основной URL (facebook.com), а через вспомогательный (upload.facebook.com), доступ к старому дизайну сохранялся. Однако уже на следующий день — 23 октября — Facebook перекрыл и эту опцию.

Как пояснили знакомые софтверные инженеры, возврат к старому дизайну (равно как и к любому альтернативному) невозможен потому, что мы взаимодействуем с сайтом Facebook не на уровне HTML-кода или скриптов, а на уровне API (интерфейса прикладного программирования). Чтобы получить к нему прямой доступ, требуется регистрация на портале для разработчиков — developers.facebook.com.

После регистрации ничто не мешает написать приложение, которое позволит выводить содержание социальной сети на экран в любом удобном нам виде, однако по условиям договора с Facebook использовать подобное приложение разрешается только в личных целях.

Новый дизайн Facebook — пример глобальной установки на безальтернативность содержания для миллиардов пользователей. Фото: Reuters

Плагины вроде F.B. Purity и Old Layout способны менять стили и скрипты в интерфейсе Facebook лишь в той мере, в которой это позволяет делать сам API. При отключении Facebook возможности вносить изменения в дизайн, шансов на альтернативу не остается никаких.

Иными словами, сколько бы ни выпускалось новых плагинов, эксплуатирующих ту или иную «дырку» в API ради изменения дизайна, все они будут выходить из строя после того, как Facebook залатает эту дырку в ближайшем апдейте.

Очень хочу донести до читателя ключевую мысль: крик моей души не имеет непосредственного отношения к новому дизайну интерфейса. Речь о чудовищной тактике выкручивания рук нескольким миллиардам пользователей.

Еще важнее понять, что

безальтернативный дизайн Facebook — не эстетические капризы Маленького плагиатора, возомнившего себя Большим братом, а продолжение глобальной установки сети Цукерберга на тоталитарный контроль содержания.

Рядовые пользователи Facebook даже не догадываются, до какого уровня репрессивности докатилась сегодня цензура в этой социальной сети. Приведу лишь маленький инцидент, с которым довелось столкнуться мне лично.

Я знал, что под запретом в Facebook находятся любые реплики, содержащие негатив по отношению к гендеру, расам, нациям и сексуальной ориентации. Херему (мера осуждения в еврейской общине. — Ред.) подвергается также любая фотография с изображением обнаженной натуры (начиная с «Весны» Боттичелли), а за выложенную фотографию обнаженного младенца вас не только отлучат от Сети, но и сдадут полиции.

Все это я знал, однако в страшном сне не мог предположить, что в Facebook практикуется цензура не только высказываний пользователей, но и справочной информации. Сегодня утром я попытался привести в комментарии линк на портал со словарем английского сленга (lingomash.com) и мигом получил предупреждение:

Предупреждение от Facebook

То есть в Facebook существуют списки запрещенных книг, сайтов, словарей, идей, теорий, которые составляются непонятно кем, одобряются непонятно где, однако же навязываются половине жителей планеты.

Пора, впрочем, переходить от причитаний к действиям. Что с этим кошмаром прикажете делать? Как бороться с чудовищным тоталитаризмом, с нетерпимостью к инакомыслию, с гонениями на альтернативное мнение, не совпадающее с «общепринятым», с высокомерным и беспардонным навязыванием собственных представлений о том, как правильно, как красиво, как хорошо, как нужно?

Речь ведь уже не идет только о Facebook или Google. И даже не о Китае, России, Северной Корее или США! Сегодня Новое Средневековье стало повсеместной универсальной реальностью: от Индии до Евросоюза, от России до Бразилии, от Австралии до Канады.

На мой взгляд, спасение в одном: использовать по максимуму внутренние противоречия, которые постоянно и неизбежно возникают между властными элитами и центрами влияния.

Лучшее, что можно сделать сейчас для борьбы с информационным тоталитаризмом в интернете, — оказать широкую общественную поддержку инициативе американского правительства в борьбе с главным спрутом, Google.

Как известно, 20 октября 2020-го министерство юстиции США подало иск против инфоимперии Сергея Брина и Ларри Пейджа, обвинив ее в ведении бесчестной конкурентной борьбы.

Это крупнейший иск, поданный против IT-компании за последние 20 лет, и, хочется верить, что на этот раз удастся преодолеть адское лобби, довести дело до победного конца и уничтожить монстра, сконцентрировавшего в своих руках невообразимую информационную власть.

Иск министерства юстиции США — первый шаг на пути к расчленению Google на десятки (а лучше — сотни) мелких компаний, которые самим своим существованием уничтожат питательную среду для картельных сговоров, массовых манипуляций и беспрецедентного вмешательства в естественные процессы формирования общественного мнения и свободной циркуляции идей.

Демонополизация Google автоматически создаст прецедент для последующей череды антимонопольных исков — сначала к Facebook, а затем уже со всеми остановками: Instagram, Twitter, YouTube и т.д.

В XXI веке должны существовать и конкурировать между собой на равных правах сотни и тысячи социальных сетей и поисковых машин. Любой отличный сценарий — это патология развития и гарантия деградации человечества.

Мой друг и коллега высказал опасение, что принудительное разделение Google и Facebook на множество мелких компаний разрушит фундамент, позволяющий этим информационным гигантам беспрепятственно распространять свободные идеи среди граждан стран, в которых единомыслие возведено в ранг государственной политики. Гипотеза строится на том, что Роскомнадзору гораздо сложнее оказывать давление на финансово и политически независимых гигантов вроде Google и Facebook, чем на мелкие структуры, с которыми проще договориться, а при необходимости — застращать и прижать.

Спешу успокоить друга, коллег и всех читателей, разделяющих их опасения: сценарий с усилением репрессивного давления невозможен в условиях Web 3.0, то есть децентрализованных информационных, финансовых и социальных структур, которые полным ходом развиваются сегодня в тени монопольных монстров, доживающих свой век в интернете.

После демонополизации и уничтожения Google, Facebook, YouTube и проч. их место займут не мелкие централизованные недоГуглы и недоФейсбуки, а структуры совершенно иной природы: децентрализованные поисковые системы, децентрализованные социальные сети, децентрализованные и автономные финансовые организации.

Во главе структур Web 3.0 никогда не будут стоять безумные наполеоны, навязывающие миру собственные представления о том, что такое хорошо, правильно и красиво.

Во главе структур Web 3.0 не будет вообще никого, потому что у этих структур по определению нет никакой головы. Равно как нет и хвоста, центра, сердца, любого уязвимого места, на которое властные и денежные элиты могли бы оказать давление, чтобы подкупить, запугать, наказать.

CEO Facebook Марк Цукерберг по видеосвязи. Фото: Reuters

Такие вот светлые перспективы нас ожидают, если…

И тут, в этом месте, я вынужден произнести фразу, от которой с ужасом открестился еще какой-нибудь год назад:

светлые перспективы наступят только в том случае, если на выборах победит Трамп!

Понимаю, что звучит безбожно, но любая трезвая оценка событий не оставляет сомнений, что в случае победы Байдена никакого суда ни над Google, ни над Facebook никогда не случится. Хотя бы потому, что ради победы этого самого Байдена все инфоимперии интернета пошли на столь неистовое затыкание ртов оппонентов, замалчивание и вымарывание «неправильных» мыслей, суждений и идей, что в голову ничего, кроме аналогии с временами культурной революции в Китае, и не приходит. А победителей, как известно, не судят.

Поэтому, если мы хотим жить в мире, где нам не будут в приказном порядке навязывать безальтернативный дизайн, безальтернативные представления о справедливости, добре и морали, приходится идти на парадоксальные компромиссы с логикой. Например, желать победы самому одиозному президенту в истории Америки.