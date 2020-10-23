Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

счетчик

Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 349 дней 03 часа 59 мин 14 сек

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 117 от 23 октября 2020

Читать номер

Кинопоказ 23.10.2020, 20:00

Премьера фильма «Особый порядок»

  • 2020
  • Россия
  • Документальный
  • 142 мин.
  • 16+

Режиссер

Максим Кобзев

В главных ролях

Ирина Туаева, Светлана Шестаева
Культура4

Лариса Малюковаобозреватель «Новой»

4
 

На сайте «Новой газеты» фильм «Особый порядок» Максима Кобзева. Актуальная картина, многое объясняющая — как мастерятся процессы и приговоры, подобные «делу Сети», «делу Ивана Голунова» и прочим. Это невероятная и очевидная история противостояния матерей, добивающихся освобождения их незаконно осужденных детей, и безжалостной репрессивной системы. Суды штампуют приговоры с чудовищными сроками за иллюзорные злодеяния. А «борьба с наркотиками» развращает и коррумпирует полицию и растит цифры по ВИЧ, гепатитам, туберкулезу, тюремному населению и смертям. Мы все об этом слышали, читали. Но одно дело прочитать, совсем другое — увидеть собственными глазами.

Сценарист и режиссер Максим Кобзев, рассказывает о том, как появился «Особый порядок»:

Максим Кобзев
режиссер

— В 2006 году моего товарища и ещё четверых ребят арестовали и три дня выбивали из них признательные показания в убийстве, которого они не совершали. После двух лет следствия (а точнее, фальсификаций и лжи) товарища приговорили к 8-ми годам. Остальные ребята прошли как «свидетели». После того, как он вышел, я хотел снять про него фильм, и думал, что такая ситуация уникальна.

Но, познакомившись с профильными общественными организациями, я понял, что это НОРМА!

Товарищ от съемок отказался, причина была веская: тот, кто его пытал и сажал, через восемь лет дослужился до начальника следственного отдела.

И съёмки могли закончиться новым сроком... Героя для фильма не было, но тема была, и отказаться от неё я уже не мог. За полгода поисков нового героя я познакомился с большим количеством потерпевших и в конечном итоге «кто ищет тот найдет» — на платформе change.org я увидел петицию Ирины Туаевой. Они вместе со Светланой Шестаевой организовали группу активистов, которые вместе пытаются восстановить справедливость. Они и стали героинями моей картины, над которой я работал три года.

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
фальсификация, приговор, суды, права человека

Расписание кинопоказов

Архив кинопоказов

  • весь архив

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera