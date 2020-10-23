Премьера фильма «Особый порядок»

На сайте «Новой газеты» фильм «Особый порядок» Максима Кобзева. Актуальная картина, многое объясняющая — как мастерятся процессы и приговоры, подобные «делу Сети», «делу Ивана Голунова» и прочим. Это невероятная и очевидная история противостояния матерей, добивающихся освобождения их незаконно осужденных детей, и безжалостной репрессивной системы. Суды штампуют приговоры с чудовищными сроками за иллюзорные злодеяния. А «борьба с наркотиками» развращает и коррумпирует полицию и растит цифры по ВИЧ, гепатитам, туберкулезу, тюремному населению и смертям. Мы все об этом слышали, читали. Но одно дело прочитать, совсем другое — увидеть собственными глазами.

Сценарист и режиссер Максим Кобзев, рассказывает о том, как появился «Особый порядок»:

Максим Кобзев режиссер

— В 2006 году моего товарища и ещё четверых ребят арестовали и три дня выбивали из них признательные показания в убийстве, которого они не совершали. После двух лет следствия (а точнее, фальсификаций и лжи) товарища приговорили к 8-ми годам. Остальные ребята прошли как «свидетели». После того, как он вышел, я хотел снять про него фильм, и думал, что такая ситуация уникальна.

Но, познакомившись с профильными общественными организациями, я понял, что это НОРМА!

Товарищ от съемок отказался, причина была веская: тот, кто его пытал и сажал, через восемь лет дослужился до начальника следственного отдела.

И съёмки могли закончиться новым сроком... Героя для фильма не было, но тема была, и отказаться от неё я уже не мог. За полгода поисков нового героя я познакомился с большим количеством потерпевших и в конечном итоге «кто ищет тот найдет» — на платформе change.org я увидел петицию Ирины Туаевой. Они вместе со Светланой Шестаевой организовали группу активистов, которые вместе пытаются восстановить справедливость. Они и стали героинями моей картины, над которой я работал три года.