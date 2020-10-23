от редакции

Екатерина Писарева Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках 2020 года, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

В последнее время грани между жизнью и социальными сетями, как и между литературой и жизнью, предельно размыты. Не успел выйти в издательстве «РИПОЛ-Классик» «Один мальчик» поэта Виталия Пуханова, как его догнал «Злой мальчик» драматурга Валерия Печейкина, появившийся в новой редакции INSPIRIA (издательство «Эксмо»). Догнал, словно старшего брата, да рассмеялся ему в лицо.

Шутки шутками, а обе эти книги выросли из «Фейсбука», и это, надо сказать, тренд нашего времени: тексты рождаются у нас на глазах, тестируются на бета-ридерах, подпитываются лайками. Они очень живые, дерзкие, триггерные.

Книга Валерия Печейкина — это сборник миниатюр, ироничных рассказов о духе времени.

«Вишневый сад наслаждений», как очень точно охарактеризовали его в редакции, читать — сплошное удовольствие.

Правда, непонятно, почему в аннотации говорится, что у автора никогда до этого не было книги? Или сборник пьес «Люцифер», выпущенный издательством KOLONNA Publications, не в счет? Одно точно — такой книги, как «Злой мальчик», у Печейкина точно не было.

Всего в сборнике тринадцать маленьких глав. Читаются они как анекдоты на разные темы: иногда страшные, иногда горькие, а иногда и не очень уместные. Легко и безрассудно автор подмечает детали, знакомит читателя с запоминающимися персонажами, оказывается в забавных ситуациях, высмеивает реалии, в том числе и политические.

Печейкин словно не боится ни бога, ни черта — он, как умелый драматург, сам себе и то и другое.

Название сборника «Злой мальчик» — отсылка к одноименному рассказу Чехова. Печейкин как бы переплавляет все литературное наследие и выдает собственную версию — не постмодернист, а волшебник. Интересно, что главное действующее лицо почти всех текстов — он сам, автор, герой нашего времени. Печейкин вписывает себя в литературу назло всем — разматывает клубок памяти, проходится по внутренним лабиринтам и совсем не боится того, что из-за угла может выскочить Минотавр. Главный герой, по законам жанра, не может умереть.

«Валерочка написал очень смешную книгу про себя и всякую херь, которая зовется жизнью. Валерочка написал. А ты прочти», — призывает с обложки Кирилл Серебренников.

Читать эту горячую прозу — словно смотреться в зеркало «Фейсбука».

Печейкин может сделать перформанс из всего: от стирки белья до заполнения бумаг в РАО. Его авторское «Я» — это умный пересмешник, чуткий интернет-тролль. От его зоркого взгляда не укроется ничто, все заметит и высмеет злой мальчик Валера Печейкин — от красоты компьютерных мастеров до нелегкой работы стримеров для взрослых, от росгвардейцев до эфебофилов, от коронавируса до тестов на ВИЧ.

И как тут не стать злым мальчиком, если вокруг Москва, Кремль, Путин?