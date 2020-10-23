Топор вам в кашу

Десятки миллионов бюджетных рублей ежедневно отправляются в бачки для пищевых отходов в школьных столовых. С 1 сентября 2020 года в России вступил в силу закон о горячем питании для начальных классов в соответствии с инициативой президента.

Каждый день в СМИ и социальных сетях появляются многочисленные жалобы на слипшиеся макароны, водянистую кашу и какао, микроскопические котлеты почти без мяса, а также на то, что родителям закрыты возможности для контроля за качеством питания, а детям не разрешают даже сфотографировать меню.

Главы регионов организуют проверки, в Приморском крае губернатор уже уволил ответственных за этот «фронт» работ. Путин поручил своим полпредам в федеральных округах следить за питанием школьников, Роспотребнадзору «не слезать с темы» и проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов для контроля качества питания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже к 15 ноября должна представить первый доклад, полпреды доложат о результатах к 30 ноября.

При всей этой чиновничьей активности на результат надеяться не приходится. Ничего не изменится, даже если с присущей системе тягой к ручному управлению встать с секирой над каждым поваром школьной столовой.

Потому что сварить кашу из топора можно только в сказке.

Сразу после озвученного президентом в своем послании Федеральному Собранию намерения накормить каждого младшеклассника бесплатным горячим завтраком партия «Яблоко» предупреждала, что в процессе подготовки к запуску проекта нужно модернизировать не только школьные пищеблоки, но и архаичную и неэффективную экономику школьного питания. Иначе в детской тарелке останется совсем жалкая доля выделенных денег, а кормиться за этот счет будет большое количество людей и структур, никак не подпадающих под категорию учеников начальной школы.

Фото: РИА Новости

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Я уже писала ранее, что слыша пафосные речи про заботу о детях, астрономические суммы, выделяемые на бесплатное питание, следует делить и пафос и суммы как минимум на два.

Так как половина или более от выделяемых средств уйдет не детям, а бизнесу и, как ни парадоксально, вернется обратно в бюджет.

Дело в том, что ежегодно увеличивается количество школ, организующих питание на основе аутсорсинга, то есть с помощью предприятий общепита, через заключение с ними договора и передачу на условиях аренды помещения школьных столовых.

По данным Роспотребнадзора, приведенным в государственном докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Российской Федерации в 2019 году» таковых было «47,7% от общего количества дневных общеобразовательных организаций, 19 434 школы».

По условиям договора предприятие должно оплачивать аренду помещений, коммунальные расходы, косметический ремонт помещений, ремонт вентиляции, водопровода и канализации, приобретение и ремонт холодильников, торгово-технологического оборудования и мебели. К этому нужно добавить фонд оплаты труда поваров, кухонных рабочих, бухгалтеров и административного персонала, налоги, которые платит предприятие.

Кроме того, и само право аренды продается на торгах порой за очень высокую цену. Всю совокупную сумму, которая оформлена в виде торговой наценки, допустимой и утвержденной местными властями как учредителями школ, предприятие разложит в каждую детскую порцию.

Наценка доходит порой до 150% и, таким образом, содержимое тарелки уменьшается более чем в два раза.

В завтраке стоимостью 70 рублей собственно продукты составят менее 30 рублей. Думаю, не хватит возможностей человеческого воображения, чтобы при нынешних ценах представить полноценный, горячий и вкусный завтрак или обед (!) (в случае обучающихся во вторую смену школьников) на такую сумму, даже и при всей искусности поваров!

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Средства, не попавшие в детскую тарелку, уходят из нее двумя потоками. Один — бизнесу: ресурсоснабжающим компаниям в оплату услуг ЖКХ, предприятиям, продающим мебель и оборудование, оказывающим услуги по ремонту и т.п., и самому предприятию общепита на фонд оплаты труда работников и прибыль. А второй поток вернется в бюджеты разных уровней: налоги, которые заплатит данное предприятие общепита и платежи за покупку права аренды и за саму аренду.

Администрирование этой перегонки бюджетных средств тоже происходит не бесплатно и забирает свои копеечки.

Не спасти, но существенно поправить ситуацию возможно. Для этого нужно до минимума, без потерь эффективности предприятий, снизить торговую наценку.

Передача помещений школьных пищеблоков кормящей организации в безвозмездное пользование, оплата учредителем коммунальных расходов школьных столовых, закупка оборудования для кухни и мебели для столовой в муниципальную собственность с передачей в оперативное управление школе могут существенно ее снизить и вернуть деньги в тарелки детей.

Сейчас, когда формируются бюджеты на новый финансовый год, еще можно все это успеть предусмотреть.

Это программа-минимум для того, чтобы минимизировать позор от провала социально значимого проекта. А вот чтобы спасти ситуацию, далее следует провести настоящую модернизацию системы школьного питания, в основе которой должны быть три кита: жесткие антимонопольные меры, обеспечивающие высокую конкуренцию в этой сфере, вынесение на конкурсные процедуры не продажу права аренды, а модель организации питания, и участие родителей в отборе победителей конкурса и постоянный родительский контроль за организацией питания детей.

Победителями в таком конкурсном отборе должны становиться те, кто за установленную подушевую сумму предложит самый полноценный, здоровый, современный, учитывающий максимальный набор требований (ассортимент, размер порций, витаминизацию, выбор блюд, шведский стол, учет особенностей здоровья детей и пр.) вариант организации питания.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На необходимость «проработки инновационных форм питания, пересмотра сложившихся стереотипов организации школьного питания» недавно указал и Роспотребнадзор. В вышеупомянутом государственном докладе отмечена «проблема невостребованности обучающимися предлагаемого питания — его качественных характеристик, формы, организации». Проведенное ведомством анкетирование старшеклассников выявило причины недовольства: «дефицит времени на прием пищи (57,2%), скученность детей в столовой, что не способствует формированию позитивных эмоций во время приема пищи (42,7%), остывшая пища (68,3%), однообразие рациона и невозможность выбора блюд по желанию (47,2%)». Младшеклассников не спросили, но они чаще всего жалуются на те же обстоятельства.

С абсолютной уверенностью можно утверждать, что пока не будут пересмотрены основы неэффективной экономики и архаичной организации российского школьного питания, никакие проверки на самом высоком уровне не помогут изменить содержимое тарелки школьника.

Умудренные опытом люди говорят, что плохо, когда на кухне две хозяйки. Происходящее на школьной кухне страны показывает, как плохо когда на ней вообще нет хозяина, а лишь приглашенный наемный повар да полпред, требующий от повара из килограмма мяса сделать десять килограммов фарша.

Для модернизации школьной кухни необходима модернизация политической системы страны, потому что с нынешней властью явно каши не сваришь.