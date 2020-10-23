Удастся ли избежать новой гонки ядерных вооружений?

США ответили отказом на предложение Владимира Путина продлить договор СНВ-3 без предварительных условий. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года. Договор предусматривает ограничение наступательных вооружений, в числе которых межконтинентальные баллистические ракеты, а также баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Сегодня в 17:00 (МСК) в прямом эфире мы с академиком Алексеем Арбатовым обсудим, что препятствует переподписанию договора и удастся ли двум ядерным державам избежать новой гонки вооружений.

Присоединяйтесь к обсуждению в чате трансляции, чтобы разобраться, как стороны будут выходить из ситуации.