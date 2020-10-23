Удастся ли избежать новой гонки ядерных вооружений?

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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Политика330
Андрей Липский«Новая газета»«Новая газета»
330
США ответили отказом на предложение Владимира Путина продлить договор СНВ-3 без предварительных условий. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года. Договор предусматривает ограничение наступательных вооружений, в числе которых межконтинентальные баллистические ракеты, а также баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.
Сегодня в 17:00 (МСК) в прямом эфире мы с академиком Алексеем Арбатовым обсудим, что препятствует переподписанию договора и удастся ли двум ядерным державам избежать новой гонки вооружений.
Присоединяйтесь к обсуждению в чате трансляции, чтобы разобраться, как стороны будут выходить из ситуации.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:ядерное оружие, стрим
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